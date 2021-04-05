Ev dekorasyonu modası 2021 | Evinizin tarzı olsun



Ev dekorasyonu yeni fikirlerle yaşama sevincimizi artırırken, motivasyonumuzu canlı ve diri tutuyor. 2020 ev dekorasyon modasında dünyada yeni trendleri açık kaynaklardan sizler için derledik. Haberin devamında farklı ülkelerde farklı modacıların 2021 yılı için hazırladığı tarz seçenekleri evinizin her bölümünde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Gününüzün büyük bir bölümünü geçirdiğiniz yaşam alanı evinizi tasarlamak şüphesiz heyecan verici olsa da, süreç de bunaltıcı olabilir. Doğru biçim ve işlev dengesini sağlamaya çalışmanın zorlukları her zaman vardır. Tarzınız ne olursa olsun, büyük resim ve küçük detaylar aynı derecede önemlidir.

Doğru bir mobilya seçimi için mükemmel renk paleti bulma, burada hayalinizdeki ev yaratmak olarak size ilham verebilecek tasarımcıların dizaynlarına hızlıca bir göz atalım.

EVİNİZDE DUVAR ALANINLARINIZI KULLANIN

Bir suzani, bu Cartagena evinde bir Endonezya rattan çekyatının üzerinde asılı duruyor. Bu tür sergileri Türkiye'de Cihangir, Tahtakale, Beyazıt ve Boğazkesen'deki konsept mağazalarda bulmak mümkün. Kazak ve Kırgız kumaş ustalarının bizim kırkyama benzeri el işleri evinizin havasını değiştirecektir. Muhteşem kumaş işleme beyaz duvarlara renk katıyor salonunuz benzersiz bir atmosfere kavuşuyor. Çeyrek asır önce aile büyüklerinin fotoğrafları film afişleriyle süslediğimiz duvarlar, zamanla boşalmış ucuz Çin yapımı saatler, zevksiz elektronik ışıklar yerini almıştı. Yeni tarzın bir kaç asırlık kültürel geçmişi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

SEHPALAR VE KOMİDİNLER ÜZERİNE PARLAK POSTLAR SERİN

Kök boyalı organik tarz halılar üzerindeki ev eşaları üzerine ELLE Decor A-List tasarımcısı Sheila Bridges, zümrüt yeşili koyun postu kilimler öneriyor. Bridges'in New York Hudson Valley'deki evinden görüntüler, ünlü tasarımcının göz zevki hakkında önemli fikirler veriyor. Filtre edilmiş püskürtme boyalarla ateş kırmızısı, cam göbeği mavisi ve çiğdem sarısı renklerle benzersiz postlar yapmanın maliyeti ise oldukça düşük. Hazır almak isteyenler online ticaret sitelerinde 30 ile 190 TL arasında bulabilir.

OTURMA ODANIZ, SALONUNUZ SANAT GALERİSİNE DÖNSÜN

Klasik ve modern dekoratörlerin ortak zevki sanat eserlerinin öne çıktığı odalar olarak bilinir. Minimalist çerçevelerdeki göz alıcı sanat eserlerinden oluşan bir galeri duvarları boydan boya kategorik olarak kaplayabilir. Konuklar için sanat eseri dolu duvarlar, ev sahibi için olumlu izler oluştururken hatıralarda güzel hisler de bırakabilir.

ZEMİNE CANLI RENKLER DAĞITIN

Son yıllarda vitrinlerde sıkça görülen canlı ve parlak renklere sahip halıların potansiyel müşterileri olabiliyor. Bol ışıklı salonlarda canlı ve parlak mavi bir eve adeta okyanus havası getiriyor. Beyaz duvarların krem rengi koltukların tam ortasında cesur bir kontrast oluşturan canlı renkler uzun süreli yaşam alanlarında oturanları rahatlatıyor.

KÜÇÜK ALANLARDA CESUR OLUN

Evin en önemli bölümlerinden cilt bakım odası, makyaj odası bir arınma hayata yeniden giriş kapısı gibidir. Küçük bir küçük bir alanda grafik baskılar büyük etkiye sahip olabilir. Burada, bir Ellie Cashman çiçekli duvar kağıdı önerirken, Sara Ruffin Costello tarafından tasarlanan bir New Orleans önerisinde organik kenevir sicimine tutturulmuş klasik kalın yuvarlak aynalar teklif ediliyor.

DENEYSEL ODALAR OLUŞTURUN

Evinizde yapacağınız deneysel dekorasyon girişimi için muhtemelen en uygun alan yatak odası olmalı. Çeşitli stillerde ve ölçeklerde desenleri katmanlamak, bir odaya görsel ilgi katmanın kolay yoludur. Yatak odasında siyah-beyaz yastıklar ile yeşil şeritli nevresimlerle eşleştirmek şahane bir tercih gibi duruyor. Tepeli mila yastıklar, yatak odasındaki eşyaların grafik desenlerine uygun çizgiye sahip kıyafetler sürekli değişim isteyenler için en iyi kombin olarak görülebilir.

KORİDORLARDA SIRADIŞI RENK KULLANIN

Renk seçimlerinizde zorlanıyorsanız genellikle kimsenin aklına gelmeyen tonları düşünün. Koridor için zambak ve mor gibi cesur bir ton tercih ederek konfor alanınızın dışına çıkın. Beklenmedik tepkiler alabilirsiniz. Evinizin ilk kez gelen konuklarınız için unutulmaz akılda kalıcı bir koridor onlara sanat galerisine giriş konforu yaşatırken, sizi de her gün sıcak ve farklı renklerin kucakladığı hissine kavuşursunuz. Mor ya da zambak rengi ile lilanın koyu tonları koleksiyon sahipleri için de iyi bir sergileme fonu oluşturduğunu aklımızdan çıkarmayalım.

KOLEKSİYONLARINIZI MASA ÜSTÜNDE GÖSTERİN

Akılda kalıcı ev dekorasyon ögelerinin başında doğal organik taşlar, antika el değirmenleri, renk renk vazolar ve kristal sürahiler, bazen replika ibrikler hatta imbikler hatta gramofonlar bile olabilir. Bunları salonlarda sergilemenin en kolay yeri artık demode vitrinler değil. Her oda, geçmişi olan aksesuarlardan yararlanabilir. Koleksiyonlarınızı bir rafta sergilemek yerine, son dönemde İtalyan salonlarını süsleyen masalara koyabilirsiniz. Ufuk çizginizde denge duygusu sağlamak için koleksiyonunuzun son derece küratörlü olduğundan emin olun.

ANTİKALARI RENGİNE GÖRE GRUPLAYIN

YERDEN TAVANA RAFLARI DENEYİN

Odalar içinde eşya yerleştirme sanatı ile küratörlük arasında ince bir çizgi var. Eski ve yeni parçaları renklerine göre gruplandırarak birleştirmek sizin için deneysel bir çalışma olabilir. Özellikle karantina günlerinde evlerinde kalanlar için yeni hobi olabilecek kadar kaliteli ve zaman alan uğraş.

Kütüphaneler ev dekorasyonunun ayrılmaz parçası. Kitaplarına düşkün herkes konforlu rafları ve kolay erişimi tercih eder. Ev içinde yerden kazanmak isteyenler için ideal çözüm zeminden tavana raflar bir odayı tarz haline getirebilir. Günün her saatinde raflardaki kitaplara erişim, konukların kitaplarla bağınızı hissetmesi, akılda kalıcı koyu sohbetlerin odak noktası kütüphanenizi daha çekici hale getirecektir.

BÜYÜK RESME BAKIN

Evinize bütünsel bir perspektiften bakmak her odanın diğerlerine karşı nasıl denge içinde çalıştığını görmek mekanlarınızda hoş bir çeşitlilik yaratmanıza yardımcı olabilir, Örneğin bu zümrüt ve kömür karası renklerin hakim olduğu yemek odası hayat kaliteniz hakkında fikir verebilir.

BAĞLILIK KORKUSUNU KUCAKLAYIN

Aydınlatma ev tasarımlarında tercihlerinizde imzanızın yansıtır. Bazı dekoratörler aydınlatmayı tasarımcının kişiliği olarak görürken Lindsey Adelman, tek bir stile kilitlenmemek için Park Slope'daki evindeki armatürleri düzenli olarak değiştiriyor.Adelman sürekli yenilediği değişim sürecini "Bu benim yaratıcı döngümün bir parçası" diye açıklıyor. Adelman "Bir şeylere bağlanmadan gerçek hayatta görmeyi, onlarla yaşamayı seviyorum" diyerek amatör dekoratörlere ilham veriyor. Işık kaynağını kullanırken, evinizin büyüklüğünü, eşya mobilya yoğunluğunu, en önemlisi ruhunuza kattığı enerjiyi her zaman aklınızda tutun.

DUVARLARINIZI TUVAL OLARAK KULLANIN

Sanattan ziyade, yüksek etkili bir duvar kağıdı, klasik Avrupa sanat akımına kapılmış bir ev sahibinin ruh halini temsil edebilir. Böyle bir odanın ziyaretçileri için odaya biraz 'vay faktörü' hissi de uyandırır. Fotoğrafta yer alan lüks Milano dairesinin 19. yüzyıldan kalma duvar kaplaması, Fransa'daki müzayedede satın alındı Laura Sartori Rimini'nin evindeki yatak odasına uyarlandı. Studio Peregalli'den Laura Sartori Rimini, "Eksik parçaları kaide ve tavan çerçevesi mimari özelliklere sahip fantastik ve pastoral bir manzara olan İtalyan bir kapriccio tasvir etmek için yarattık" diyor.

BİR KLASİKLE ODANIZI BAĞLAYIN

1970'li yıllarda akım haline gelen cam sanatlarıyla dekorasyonda pastoral renklerde doğadan esintilere ler verilirken, günümüzde bunun yerini keskin quark renkler büyük objelerde tek desen olarak yerini alıyor. Tasarımcı Alex Papachristidis, bir aile dostu için tasarladığı sanatlarla dolu Manhattan dairesini "Karışıma eski dünyanın bir dokunuşunu katmak, asla eskimeyecek bir ev yaratıyor" diyor . Örneğin, Liz O Brien'dan başka türlü modern yemek odasına asılan gümüş yaprak ve kaya kristal avizeye dikkat edin .

EV DEKORASYONUNDA RENKLERLE MOODY KONTRASTI OLUŞTURUN

Mekanlara derinlik katan, oda ve salonlarda göksel ışık şölenleri estiren Moody Kontrastı eşsiz hisler uyandırabilir. Farklı renklerle eş zamanlı birleştirmek yerine, tasarımcı Irakli Zaria, bu şık alaca uygulamasını Londra'nın kasvetli günlerine panzehir olarak olarak görüyor. Bu durumu zengin altın ve turkuaz renklerle yenmeyi başaran Zaria "Bu kadar kasvetli ve bulutlu Londra gökyüzünü gri bir iç mekana sahip olmak hiç mantıklı değil, ortaya çıkan renk şölenini dinlendirici buluyorum" diyor.

YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖĞELER İLGİNÇ FİKİRLER

Geri dönüşüm felsefesi bazen evlerde şık mobilyalara, zarif mutfak mekanlarına dönüşebilir. Sanat yönetmeni Vivia Horn'un Zen şehir dışındaki New York'taki evi, geleneksel mutfağına biraz eğlence katmak için beklenmedik bir hediyeden faydalanmış. Bu kahvaltı masası, japonların ünlü Hibachi masalarından evrilmiş. Amerika'nın dünya çapında ünlü Japon restoran zinciri Benihana kurucusu Rocky Aoki'den bir hediye edilmiş bu masa doğrusu evrim sürecinde önemli bir gelişim sağlamış.

ZAMAN DİLİMLERİNİZİ KARIŞTIRIN

Eski zamanlarla modern dünyanın dekorasyon modasında buluşması hiç de zor değil. Eski ve yeni olan şeyleri karıştırmak, hatta eski yeni renklerle uzak doğunun huzur veren sonsuzluk ritmini feng shui dengesini yakalamayı hedeflemek farklı bir deneyim olabilir. Tekstil ve iç tasarımcı Kathryn M. İrlanda'da oturma odasında 17. yüzyıl Santa Monica ev mobilyaları ile Fransız koltuklarını 18. yüzyıl Meksika konsolu ile ortaya harika bir armoni çıkarmış. Kokteyl masası eski ile yaptığı gibi anlaşılacağı onu Santa Monica ev mobilyaları 17. yüzyıl Fransız koltukları dahil oturma dinlenme odası, 18. yüzyıl Meksika konsolu ve mobilya serisinden bir kokteyle dönüşmüş.

YUMUŞAK MOBİLYALARIN ÖTESİNDE KUMAŞLAR KULLANIN

Duvar kaplamalarıyla gelenekselin ötesine bakarak çarpıcı tasarım algısı yaratabilir. Büyük salon duvarları için yumuşak yeşil renkte çiçekli kumaşla kaplanması salon girişi etrafında ve üstünde modern bir şehrin girişini sösleyen tak gibi hava estirebilir. Salon konforunun duvarlara yapılan kumaş döşemelerle, koltukla uyumlu olabileceğini söyleyen uzmanlar görünüye bakılırsa haksız da sayılmaz.



