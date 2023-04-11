Evde Güneş Paneli Nasıl Yapılır?

Türkiye, güneş enerjisinden faydalanma konusunda eşşiz bir konuma sahip. Çok sayıda şehir adeta güneş tarlası kurulmak için ideal.



Güneş enerjisini elektriğe çevirmek artık çok pahalı bir yol değil. Piyasadan rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle kendi elektiriğinizi üreterek yüksek faturalardan kurtulabilirsiniz. Bunun için önce malzeme listesine göz atalım.



Güneş panelleri yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?



Silikon hücreleri: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren temel bileşenlerdir.

Arka plaka: Silikon hücrelerinin tutturulacağı ve stabilizasyon sağlayacak bir arka plaka gereklidir.

Ön cam: Güneş ışınlarını toplamak ve korumak için kullanılır.

Kablolar: Silikon hücrelerinden gelen enerjinin toplanması için gerekli olan kablolar.

Yapıştırıcılar: Silikon hücrelerinin arka plakaya ve ön camlara yapıştırılması için kullanılır.

Jelatin: Özellikle açık hava koşullarına maruz kalan güneş panellerinde kullanılan bir yalıtım malzemesidir.

Çerçeve: Güneş panellerinin dış kısmında bir çerçeveye ihtiyaç vardır, çerçeve panelleri koruyarak montaj kolaylığı sağlar.

Bağlantı kutusu: Panellerdeki kabloları bir araya getirerek elektrik enerjisini toplama işlevi görür.

Regülatör: Panelden elde edilen elektriğin doğru şekilde şarj edilebilmesi için gereklidir.

Bu malzemelerin yanı sıra, güneş panellerinin yapımı için birçok araç ve gereç de gereklidir, örneğin: kesme aletleri, matkap, lehimleme cihazı, vidalar, cıvatalar, ölçüm aletleri gibi.



Güneş Paneli Nasıl Yapılır

Güneş panelleri, güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Bu cihazları evinizde veya ofisinizde kullanmak istiyorsanız, kendi güneş panellerinizi yapabilirsiniz. İşte güneş panelleri nasıl yapılır hakkında genel bir rehber:

İlk adım, güneş panellerinizin boyutunu belirlemektir. Bu, ne kadar enerji üretmek istediğinize bağlıdır. Boyutları belirledikten sonra, ihtiyacınız olan malzemeleri satın alabilirsiniz.

Panellerin üretimi için gerekli olan temel malzemeler, silikon hücreler, arka plaka, ön cam, yapıştırıcılar ve kablo bağlantılarıdır. Bu malzemeleri satın aldıktan sonra, panellerin üretimine başlayabilirsiniz.

İlk olarak, silikon hücreleri bir araya getirin ve bunları arka plakaya yapıştırın. Daha sonra ön camı üzerine yerleştirin ve yapıştırın.

Panellerin kablo bağlantılarını yapın. Bunun için, silikon hücrelerin her birinin kablolarını, bir araya getirerek ana kabloya bağlayın.

Son olarak, panellerinizi çerçeveleyin ve montajını yapın. Panellerinizi güneş ışınlarının doğrudan temas edeceği bir yere monte edin.

Güneş panelleri yapmak biraz zahmetli bir süreçtir ve bu işlem için belirli bir teknik bilgi gerektirir. Bu nedenle, profesyonel yardım almanız gerekebilir. Kendi güneş panellerinizi yapmak yerine, hazır güneş panelleri satın alarak kolayca kullanabilirsiniz.



Güneş Paneli ile ne kadar elektrik üretebilirim?

Güneş paneliyle üretilebilecek elektrik miktarı, kullanılan panellerin boyutu, güneş ışınlarının yoğunluğu, kullanılan regülatörlerin ve bataryaların verimliliği gibi birçok faktöre bağlıdır. Bununla birlikte, tipik olarak bir güneş paneli saatte ortalama 100-400 watt saat arasında elektrik üretebilir.

Güneş panellerinin güç çıkışı, çıkış gerilimi ve akımı tarafından belirlenir. Güç çıkışı, panelin watt cinsinden ne kadar enerji ürettiğini belirtir. Çıkış gerilimi ve akımı ise, panelden çıkan elektriğin volt ve amper cinsinden miktarını ifade eder.

Örneğin, bir 100 watt güneş paneli, ideal koşullarda saatte yaklaşık 100 watt saat enerji üretebilir. Bu enerji, güneş panelleri aracılığıyla şarj edilen bir batarya üzerinden daha sonra kullanılabilir. Ancak, üretilebilecek maksimum enerji miktarı, kullanılan panellerin kalitesi ve verimliliği gibi faktörlere bağlıdır.

En iyi güneş enerjisi alan şehirler hangileri?



Türkiye'de en iyi güneş alan iller Konya, Antalya, Muğla, Mersin ve Şanlıurfa olarak biliniyor. Bu şehirlere ilave olarak Ege'nin iç kesimleri ile Trakya Bölgesi'nin orta kesimleri, Niğde, Nevşehir, Malatya, Gaziantep, Kilis, Denizli, Burdur ve Van, elektrik enerjisi üretmek için oldukça uygun olarak öne çıkıyor.

Aşağıda illerin yıllık güneş alma süreleriyle ilgili yıllık ortalama bilgiler yer almaktadır.

İL Güneşlenme Süresi (saat-yıl)(saat-yıl) Radyason Değeri (KWh/m2-yıl) İL Güneşlenme Süresi (saat-yıl)(saat-yıl) Radyason Değeri (KWh/m2-yıl) Adana 2,953 1,564 İstanbul 2,446 1,612 Adıyaman 2,961 1,595 İzmir 2,986 1,496 Afyonkarahisar 2,705 1,557 Karabük 2,402 1,369 Ağrı 2,778 1,570 Karaman 3,007 1,660 Aksaray 2,886 1,578 Kars 2,537 1,472 Amasya 2,427 1,392 Kastamonu 2,394 1,364 Ankara 2,611 1,473 Kayseri 2,842 1,588 Antalya 3,011 1,646 Kırıkkale 2,648 1,460 Ardahan 2,310 1,472 Kırklareli 2,628 1,321 Artvin 2,124 1,409 Kırşehir 2,769 1,509 Aydın 3,011 1,557 Kilis 2,975 1,575 Balıkesir 2,686 1,418 Kocaeli 2,373 1,329 Bartın 2,376 1,307 Konya 2,898 1,608 Batman 2,873 1,576 Kütahya 2,559 1,490 Bayburt 2,398 1,529 Malatya 2,873 1,599 Bilecik 2,424 1,412 Manisa 2,840 1,486 Bingöl 2,719 1,592 Kahramanmaraş 2,913 1,610 Bitlis 2,690 1,604 Mardin 3,033 1,588 Bolu 2,402 1,416 Muğla 3,040 1,587 Burdur 2,944 1,631 Muş 2,686 1,591 Bursa 2,515 1,393 Nevşehir 2,834 1,537 Çanakkale 2,807 1,375 Niğde 2,930 1,620 Çankırı 2,514 1,432 Ordu 2,263 1,303 Çorum 2,511 1,419 Osmaniye 2,954 1,555 Denizli 2,931 1,591 Rize 2,124 1,403 Diyarbakır 2,613 1,473 Sakarya 2,358 1,342 Düzce 2,362 1,344 Samsun 2,314 1,335 Edirne 2,697 1,319 Siirt 2,828 1,591 Elazığ 2,829 1,588 Sinop 2,347 1,328 Erzincan 2,595 1,555 Sivas 2,653 1,538 Erzurum 2,504 1,393 Tekirdağ 2,606 1,337 Eskişehir 2,479 1,472 Tokat 2,464 1,431 Gaziantep 2,978 1,582 Trabzon 2,132 1,394 Giresun 2,285 1,435 Tunceli 2,716 1,579 Gümüşhane 2,349 1,500 Şanlıurfa 3,033 1,586 Hakkari 3,508 1,610 Şırnak 2,975 1,601 Hatay 2,997 1,536 Uşak 2,789 1,540 Isparta 2,858 1,612 Van 3,070 1,652 Iğdır 3,340 1,487 Yalova 2,424 1,342 İçel 3,015 1,614 Yozgat 2,683 1,494 Zonguldak 2,380 1,313

1167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 415,8 megavatı bulan kapasitesiyle Ankara, 383,5 megavatla Şanlıurfa, 346,5 megavatla Kayseri ve 306,9 megavatla İzmir takip ediyor.