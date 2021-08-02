Evde Sabun Yaparak Ek Gelir Elde Etmek

Teknolojinin ilerlemesi ve imkanların artmasıyla birlikte insanlar artık pek çok şeyi kendi evlerinde sorunsuz bir şekilde üretebiliyorlar. Hatta bu durum pek çok kişi için de ekstra gelir kaynağı olarak kullanılmaya başlandı. Artık insanlar evlerinde ürettikleri ürünleri satarak para kazanıyorlar. Bu ürünlerden bir tanesi de sabun. Sabunu diğer ürünlerden ayıran önemli özelliklerinden bir tanesi bir hijyen ürünü olması. Bu bakımdan insanlar tarafından da büyük rağbet görmekte. Evde sabun yaparak ek gelir elde etmek günümüzde insanlar için önemli bir ek gelir kaynağı.

Evde Sabun Nasıl Yapılır?

Sabun tamamen doğal yöntemlerle üretilen bir üründür. Hatta sabun yapımı için evlerde sürekli olarak bulunan malzemeler kullanılabilir. Buradaki püf nokta ise yapılan sabunların nasıl satılacağıdır. Bir başka deyişle sabunu ürettikten sonra satabilmek için bir şekilde pazarlamasının da yapılması gerekiyor. Sabun yapmak için plastik kalıp satan dükkanlardan çeşitli ebat ve şekillerde kalıplar alarak işe başlanabilir. Bu kalıplar sayesinde çocuklara ya da yetişkinlere hitap eden farklı boy ve şekiller sabunlar üretebilirsiniz. Sabun üretiminde kullanılan en önemli malzemeler limon suyu ve zararsız olan renklendirici boyalardır. Bunun yanında sabunun güzel kokması için çeşitli kokulu esanslar da kullanılabilir. Bunlardan en çok tercih edilenler lavanta, gül ya da çeşitli yağlar. Ayrıca limon yerine zeytinyağı kullanılarak da sabun yapmak mümkündür.

Sabun yapımında kullanılan önemli maddelerden bir diğeri ise sodyum hidroksit maddesidir. Bu madde su ile karıştırıldığında bir tepkimeye sebep olur. Su ile karıştırıldığında bir ısı açığa çıkar. Bu arada yağ da 40 dereceye ulaşacak şekilde başka bir kapta ısıtılır. Daha sonra bu iki karışım aynı kaba konur ve karıştırılır. Bu karışım bir tahta kaşık ile 10 dakika boyunca karıştırılır. Burada tahta kaşık kullanmaya dikkat edilmelidir. Çünkü kullanılacak plastik bir kaşık reaksiyona etki edebilir. Karışım jöle kıvamına geldikten sonra ise ikinci aşama olan bekletme aşamasına geçilir. Bu aşama yaklaşık olarak 24 saat sürer. Tıpkı yoğurt yapar gibi sabunun içinde bulunduğu kap sarılır ve sıcak bir şekilde kalması sağlanır. 24 saat sonunda ise kap açılır ve içindeki bitmiş sabun istenilen büyüklükte parçalara ayrılabilir. Eğer şekilli sabun yapmak isterseniz ilk aşamadan sonra sabun plastik kalıpların içinde dökülür ve o şekilde kurutulmaya bırakılır.

Yapılan Sabun Nasıl Satılır?

Evde sabun yaparak ek gelir elde etmek konusunda internet yine yardımımıza yetişiyor. İnsanlar marketten fabrikasyon ve içinde yüksek oranda kimyasal içeren sabunları satın alma konusunda son zamanlarda pek istekli değiller. Bu da onların doğal yöntemlerle üretilen sabunları satın almaya itiyor. Instagram üzerinden açacağınız basit bir hesap ile insanlara ulaşabilir ve bu sayede sipariş alabilirsiniz. Tabi ki ürettiğiniz sabunları güzel bir şekilde paketlemek ve güzel bir sunumla insanların karşısına çıkarmak hem müşterilerinizi arttıracak hem de tek bir kişiye satacağınız sabunun miktarının da artmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte deneme yanılma yöntemini kullanarak size özel kokulara ya da şekillere sahip sabunlar üretebilirsiniz. Hatta sipariş üzerine sabun üretebilir, sabunların üzerine müşterinin istediği şekilleri ya da yazıları yazabilirsiniz. Eğer sabun yapımında başarılı olursanız işinizi geliştirerek daha da çok insana ulaşabilirsiniz. Burada kaybedilmemesi gereken özellik ise ürettiğiniz sabunların ev ortamında ve doğal olarak üretmeye devam etmenizdir. İnsanların sizi tercih etmelerinin sebebi sabunlarınızın doğal ve ev yapımı olmasıdır. Eğer bu ruhu kaybederseniz büyük marketlerde satılan sabunlar gibi sıradan sabunlar üretmiş olursunuz.