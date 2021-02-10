Fashionist 2021, Moda ve Hazır Giyim Fuarı online açılacak

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı onayı ve İHKİB desteğiyle dört (4) dilde düzenlenecek olan Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı, bu yıl da cesur, farklı ve öncü olarak ilklerin peşinden gitmeye devam edecek. Kadın, erkek, abiye ve çocuk giyim modasının 2021 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinin 22-27 Şubat tarihleri arasında katılımcılarla buluşacağı fuar, Türkiye ve dünya moda pazarına yaptığı katkısını bu yıl da birçok yenilikle sürdürmeye devam edecek.

Güçlü Altyapı, Güçlü Fuar

Üyelerine, sektöre ve ülkesine katma değer sağlayan OTİAD’ın gerçekleştireceği 7. Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı çok ses getirecek. Hazırlıkları altı (6) ay öncesinden cesur ve kararlı bir şekilde başlayan fuar, yazılım platformunu sektöre göre geliştirmeyi tercih ederek; uzmanlaşmış, profesyonel bir ekibin çabalarıyla oluşturulan güçlü bir altyapıya sahip online ortamda düzenlenecek.

Osmanbeylilerin de çabalarıyla cesur, farklı ve ilk olma ilkelerinden vazgeçmeden gerçekleştirilecek fuar için firmaların gösterdiği yoğun talep sonucunda 29 günde 71 başvuru ile açılıştan iki (2) ay önce satışlar kapatıldı. Başvuru sürecinden sonra dahi birçok firmanın online ortamda yer almak için yaptığı başvurular ise Kasım ayında fiziksel olarak yapılacak Fashionist fuarına yönlendiriliyor. Çok katılımcıya ulaşmaktansa hedef kitleye uygun kişilere ulaşmayı amaçlayan fuar, verimli ve kaliteli olma ilkesiyle gerçekleşecek. Katılımcıların arasında yerelde ve bölgeselde adından başarıyla söz ettiren firmaların yanı sıra dünya pazarında da güçlü pozisyonda bulunan firmaların olması, fuarın uluslararası etkisinin önemini gösteriyor.

Modanın Elçileri Fashionist’te Buluşacak

İngilizce, Arapça, Rusça, Sırpça, Arnavutça ve Türkçe olmak üzere toplam altı dilde tanıtım videolarının hazırlandığı fuar, katılımcılarına da dört dilde oluşturulan web sitesiyle hizmet veriyor. 71 firma ve 7700’ün üzerinde ürünle gerçekleştirilecek fuar, şimdiden 112 ülkeden 6380 ziyaretçi kaydına ulaşarak da global anlamdaki hedeflerini emin adımlarla sürdürüyor. Yeni sezonun trendleri arasında yer alacak kadın, erkek, abiye ve çocuk kategorilerindeki 7700’den fazla ürünle geniş bir yelpaze sunacak fuar, her yıl olduğu gibi cesur, farklı ve ilkleri barındıracak.

Tüm katılımcıların gruplar bazında verilen üç eğitimle hazırlandığı fuar, firmaların stantlarını yöneteceği panellerin paylaşıldığı, stantlara yapılacak ürün yüklemeleri için bire bir iletişim kurulduğu ve kontrol edildiği bir süreçten de geçiyor. Fuarın kaliteli ve standart bir yapıya sahip olması için ürün görseli ve canlı manken fotoğraf çekimleri de anlaşılan stüdyolarda belirli standartlarda gerçekleştirilerek platforma yüklenmesi gereken boyutlara getirilerek firmalara teslim ediliyor. Ferhan Aral düzenlemesi ile 41 farklı firmanın defilesinin gerçekleşeceği fuarda bunun yanı sıra uluslararası tanınmış moda ve tasarımcıları ile gelecek dönemimin trendleri üzerine söyleşiler de gerçekleşecek.