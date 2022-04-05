Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Flosker Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı

Flokser Kimya, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne katılarak üye firmalar arasında yer aldı.

05 Nisan 2022 Salı 10:43
Flosker Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı

Flosker Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı

Gerçekleştirdiği tüm çalışmaların merkezine insanı koyan ve hizmet verdiği tüm sektörlerde çevre duyarlılığıyla örnek gösterilen Flokser Kimya, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne katılarak üye firmalar arasında yer aldı.

Flokser Kimya bu katılımla insan ve çevreyi korumak, kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, kimyasalların güvenli yönetimini teşvik edecek. Aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkıda bulunma adına iş ortaklarına örnek teşkil edecek. 
Küresel ısınma tehdidi ve bunu bir sonucu olarak meydana gelen iklim değişikliği, etkisini her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla günümüz dünyasında en önemli gündem maddelerinden biri, sürdürülebilirlik...
Gerçekleştirdiği tüm çalışmaların merkezine insanı koyan ve hizmet verdiği tüm sektörlerde çevre duyarlılığıyla örnek gösterilen Flokser Kimya, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne üye firmalar arasında yerini aldı. 
Kimya endüstrisinin çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik sorumluluklarına yaklaşımını yönlendiren ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’nin odaklandığı temel prensipler;
1.    Küresel Responsible Care girişimi aracılığıyla güvenli kimyasal yönetimini proaktif olarak destekleyen bir Kurumsal Liderlik Kültürü,

2.    Çevre, sağlık ve güvenlik performansını, tesislerin, süreçlerin ve teknolojilerin güvenliğini sürekli geliştirerek ve tedarik zinciri boyunca  kimyasal ürün güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak insanları ve çevreyi korumak,

3.    Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilimsel ve riske dayalı  kimyasal güvenlik mevzuatının ve en iyi uygulamaların  geliştirilmesine ve uygulanmasına katılarak kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi,

4.    Kendi operasyonlarında kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarını etkilemek,

5.    Paydaşların katılımını sağlamak, daha güvenli operasyonlar ve ürünler için onların endişelerini ve beklentilerini anlamak ve bunlara yanıt vermek;performansımız ve ürünlerimiz hakkında açık bir şekilde iletişim kurmak,

6.    İyileştirilmiş performans, genişletilmiş ekonomik  fırsatlar ve yenilikçi teknolojilerin ve toplumsal zorluklara yönelik diğer çözümlerin geliştirilmesi yoluyla Sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.


Bu bağlamda, gelecek nesiller için inovatif ve sürdürülebilir bir dünya tasarlamayı misyon edinen Flokser Kimya da ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne katılımıyla, kurumsal liderlik kültürü, insan ve çevreyi korumak, kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarına örnek teşkil etme, sürdürülebilirliğe katkıda bulunma gibi konuları aktif olarak güçlendirme adına faaliyetlerini yürütecek. 

Flokser Kimya Hakkında

Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen poliüretan sistem evidir. Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser Kimya, ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratmaktadır. Bugün, dünya çapında kabul gören üretim standartlarına ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Flokser, gerekli tüm kalite belgelerini bünyesinde bulundurarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarına devam etmektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
Flosker Kimya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022'de Bilişim ve İmalat Sektörlerine Teşvik Desteği Artıyor
2022'de Bilişim ve İmalat Sektörlerine Teşvik Desteği Artıyor
AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi
AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu
Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu
Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu
Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim