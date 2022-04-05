Flosker Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı

Gerçekleştirdiği tüm çalışmaların merkezine insanı koyan ve hizmet verdiği tüm sektörlerde çevre duyarlılığıyla örnek gösterilen Flokser Kimya, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne katılarak üye firmalar arasında yer aldı.

Flokser Kimya bu katılımla insan ve çevreyi korumak, kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, kimyasalların güvenli yönetimini teşvik edecek. Aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkıda bulunma adına iş ortaklarına örnek teşkil edecek.

Küresel ısınma tehdidi ve bunu bir sonucu olarak meydana gelen iklim değişikliği, etkisini her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla günümüz dünyasında en önemli gündem maddelerinden biri, sürdürülebilirlik...

Gerçekleştirdiği tüm çalışmaların merkezine insanı koyan ve hizmet verdiği tüm sektörlerde çevre duyarlılığıyla örnek gösterilen Flokser Kimya, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne üye firmalar arasında yerini aldı.

Kimya endüstrisinin çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik sorumluluklarına yaklaşımını yönlendiren ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’nin odaklandığı temel prensipler;

1. Küresel Responsible Care girişimi aracılığıyla güvenli kimyasal yönetimini proaktif olarak destekleyen bir Kurumsal Liderlik Kültürü,

2. Çevre, sağlık ve güvenlik performansını, tesislerin, süreçlerin ve teknolojilerin güvenliğini sürekli geliştirerek ve tedarik zinciri boyunca kimyasal ürün güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak insanları ve çevreyi korumak,

3. Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilimsel ve riske dayalı kimyasal güvenlik mevzuatının ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılarak kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi,

4. Kendi operasyonlarında kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarını etkilemek,

5. Paydaşların katılımını sağlamak, daha güvenli operasyonlar ve ürünler için onların endişelerini ve beklentilerini anlamak ve bunlara yanıt vermek;performansımız ve ürünlerimiz hakkında açık bir şekilde iletişim kurmak,

6. İyileştirilmiş performans, genişletilmiş ekonomik fırsatlar ve yenilikçi teknolojilerin ve toplumsal zorluklara yönelik diğer çözümlerin geliştirilmesi yoluyla Sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.



Bu bağlamda, gelecek nesiller için inovatif ve sürdürülebilir bir dünya tasarlamayı misyon edinen Flokser Kimya da ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ne katılımıyla, kurumsal liderlik kültürü, insan ve çevreyi korumak, kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarına örnek teşkil etme, sürdürülebilirliğe katkıda bulunma gibi konuları aktif olarak güçlendirme adına faaliyetlerini yürütecek.

Flokser Kimya Hakkında

Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen poliüretan sistem evidir. Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser Kimya, ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratmaktadır. Bugün, dünya çapında kabul gören üretim standartlarına ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Flokser, gerekli tüm kalite belgelerini bünyesinde bulundurarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarına devam etmektedir.

