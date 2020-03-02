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#futbolkadinlarlaguzel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kadın ağırlanacak

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını kadın taraftarlar locadan takip edecek, yarın oynanacak maç için kadın locaları şimdiden hazır

02 Mart 2020 Pazartesi 11:36
#futbolkadinlarlaguzel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kadın ağırlanacak

#futbolkadinlarlaguzel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kadın ağırlanacak


Trabzonspor Kulübü, yarın (3 Mart Salı) oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig’in locasında ağırlayacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken Passolig ve Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı. Bu sezon seyirci ortalamasında 29 bini geride bırakan, Passolig Kartlı taraftar sayısı 310 bine yaklaşan ve tribünlerinde en fazla oranda kadın taraftar olan Trabzonspor’un maçlarına en fazla giden kadın taraftarlar, Passolig'in özel davetlisi olarak locada ağırlanacak.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik edeceği taraftarlar, maçtan sonraki gün de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ağırlanacak ve futbolcularla tanışma fırsatı yakalayacak. #futbolkadinlarlaguzel
 

Anahtar Kelimeler:
PasoligFutbolkadinlarlaguzel
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