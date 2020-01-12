Geleceğin seyahat trendleri neler olacak?

Dijitalleşme gündelik hayatımız kadar seyahat alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda seyahat alışkanlıklarında teknolojik gelişmelerle birlikte büyük değişimler yaşanacak. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, seyahat alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek trendleri açıkladı.

Akıllı oteller ile farklı deneyim

Herhangi bir lokasyona seyahat ettiğimizde tüm ihtiyaçlarımızın en iyi şekilde karşılanmasını ve sunulan hizmetin bizleri mutlu etmesini bekleriz. Gelecekte giderek yaygınlaşacak olan akıllı oteller sıra dışı bir seyahat deneyimi yaşanmasını sağlayacak. Akıllı otel konsepti ve bu konsept içinde yer alan yapay zekâ robotları konuklarla özel olarak ilgilenecek. Bu robotlar; dilimizi konuşacak, tüm sorularımıza net yanıtlar verecek ve ihtiyaçlarımızı en kısa sürede çözüm üretecek.

Dijital seyahat arkadaşları

Dijital seyahat arkadaşları hem en iyi dostunuz hem de en iyi yardımcınız olacak. Bu cihazlar sayesinde otel rezervasyonları için daha az zaman harcayacaksınız. Ayrıca dijital seyahat arkadaşları adeta kişisel bir asistanınız gibi tatil planlamanızı tüm yıl boyunca organize edecek ve sizler de kendinize ve sevdiklerinize dilediğinizden daha fazla vakit ayırma imkânı bulacaksınız.

3D yazıcılar ile hızlı ve pratik çözümler

Geleceğin seyahat trendleri arasında hızlı ve pratik çözümler sunabilen 3D yazıcılar da yerini alacak. Bilim insanları, 3D yazıcılarla ihtiyacımız olana anında ulaşma fırsatı yakalayacağımızı dile getiriyor. Bu durum seyahat sırasında arzu edilen her şeyi gerçek zamanlı üretebileceğiniz anlamına geliyor.

Kişiselleştirilmiş konaklama

Geleceğin seyahat trendlerinden bir diğeri ise kişiselleştirilmiş konaklamalar olacak. Değiştirilebilen otel odası konsepti sayesinde konakladığımız odayı kişisel zevklerinize göre yeniden dizayn etme şansına sahip olacağız.

Aklınızda soru işareti kalmayacak

Sanal, arttırılmış ve karma gerçeklik geleceğin seyahat trendlerine de yön verecek. Bu teknolojiler sayesinde konaklamayı düşündüğünüz oteli ve çevresini gerçek zamanlı olarak, rezervasyon yapmaya gerek kalmadan deneyimleyebileceğiz.