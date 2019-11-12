Generali’den KOBİ ve Esnaflara özel modüler sigorta



Sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan, KOBİ ve Esnafların istedikleri teminat paketlerini seçerek kişiselleştirilmiş sigorta kapsamını oluşturmalarına olanak sağlayan "Ekmek Teknem Sigortası”, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta’nın Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan yeni ürünü “Ekmek Teknem Sigortası”, KOBİ ve esnafların müşteriler, çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Ekmek Teknem; KOBİ’lerin ve esnafın kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor. Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, sel, toprak kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3. şahıslara karşı sorumluluk, işveren sorumluluk ve birçok farklı riske karşı KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor.

Sigortacılık sektöründe bir ilk

Türk sigortacılık sektöründe ilk özelliği taşıyan “Ekmek Teknem Sigortası”; yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile genişletilmiş Temel Koruma Paketi, işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan İşletme Sorumluluk Paketi, işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan İşletme Koruma Paketi ve isteğe bağlı olarak sunulan diğer ek teminatlardan oluşuyor. Generali’nin yeni ürünü, yardım hizmetleri ile KOBİ ve Esnaflar için zengin ve nitelikli geniş asistans hizmetleri de sağlıyor.

Sektörel teminatlar

Generali Sigorta, yeni ürünü Ekmek Teknem ile çiçekçi, eczane, elektronik cihaz satış yeri, giyim mağazası, kırtasiye, kuru temizleme, market ve büfe, noter, oto servisi, restoran ve kafeler, tekstil üretimi gibi birçok alanda hizmet sunan KOBİ ve Esnaflara sektörleri için ayrıca özelleştirilmiş teminatlar sağlıyor.