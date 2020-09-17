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Geometry Istanbul, Finlandiyalı Kone ile el sıkıştı

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe global lider olan Finlandiyalı Kone, Türkiye’de iletişim çalışmaları yürütmek amacıyla açtığı konkur sonucunda Geometry Istanbul ile el sıkıştı. Kone hakkında:

17 Eylül 2020 Perşembe 09:12
Geometry Istanbul, Finlandiyalı Kone ile el sıkıştı

Geometry Istanbul, Finlandiyalı Kone ile el sıkıştı

İstanbul, 17 Eylül 2020- Bünyesinde bulunan markalara iletişim, pazarlama, deneyim, kreatif ve sosyal medya hizmetleri veren WPP'nin “End-to-end Creative Commerce”- Uçtan Uca Kreatif Ticaret Ajansı Geometry İstanbul, farklı hizmetler kapsamında yeni iş birlikleriyle marka portföyünü güçlendiriyor.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe global lider olan Finlandiyalı Kone, Türkiye’de sadece B2B değil, B2C’ye de iletişim çalışmaları yürütmek amacıyla açtığı konkur sonucunda Geometry Istanbul ile el sıkıştı.

Kone hakkında:

KONE olarak misyonumuz, kentsel yaşamın akışını geliştirmektir. Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe global bir lider olarak KONE, asansör, yürüyen merdiven ve otomatik bina kapılarının yanı sıra, binaların ömür çevrimine değer katan bakım ve modernizasyon çözümleri sunmaktadır.

Daha etkin İnsan Akışı (People Flow®) sayesinde, insanların daha yüksek ve daha akıllı binalardaki hareketlerini güvenli, konforlu ve güvenilir hale getiriyoruz. Tüm dünyadaki ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte, şehirlerin yaşamak için daha iyi yerler haline gelmesine yardımcı oluyoruz. KONE 2016 yılında 8.8 milyar Euro'luk yıllık net satış gerçekleştirirken, yıl sonunda 52,000'den fazla çalışana sahipti. KONE Corporation’ın B sınıfı hisseleri Finlandiya’daki NASDAQ OMX Helsinki Ltd’de işlem görmektedir.

Geometry hakkında:

WPP'nin “End-to-end Creative Commerce”- Uçtan Uca Kreatif Ticaret Ajansı Geometry olarak, markaların büyümelerini desteklemek için yeni ticaret deneyimleri yaratıyoruz. Ticaret evreninin markaları ve insanları geliştirmek için en yaratıcı potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Living Commerce® nasıl çalıştığımızı yönlendiren tescilli yaklaşımımız ve platformumuz. Living Commerce® işletim sistemimiz sayesinde insanların nasıl, ne zaman ve neden satın aldıklarını anlayarak Perakende, Deneyim, Tasarım ve Yenilik alanlarında en yenilikçi ve değerli ticaret deneyimlerini sunuyoruz. Çalışmalarımızı 40 ülkedeki 54 şehirde ticaretin yaşamlara dokunduğu her yerde gerçekleştiriyoruz.

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