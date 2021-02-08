Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Göbeklitepe'ye dikilen monolit için güvenlik önlemi

Tarihin 0 noktası Göbekli tepe yakınlarına gizlice dikilen metal monolit vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, jandarma olayın perde arkasını araştırıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:40
Göbeklitepe'ye dikilen monolit için güvenlik önlemi

Göbeklitepe'ye dikilen monolit için güvenlik önlemi


Sosyal medyada son üç gündür en çok konuşulan olayların biri haline gelen Göbeklitepe'ye dikilen metal monalit için güvenlik güçleri araştırmalarını yoğunlaştırdı. Göktürk alfabesiyle "Ayı görmek istiyorsan gök yüzüne bak" yazılı metal monoliti dikenlerin bulunması için bölgede son bir haftalık araç trafiği mercek altına alındı. Monolit üzerinde parmak isi taraması yapılırken bölgeye farklı illerden gelen araçların plaka sahiplerinin de bilgisine başvuruluyor. ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ve hangi amaçla dikildiği sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Şanlıurfa'nın simgesi olan Göbeklitepe yakınlarındaki bir araziye yerleştirilen monolit benzeri metal blok, gizemini koruyor. Bölgede nöbet tutan jandarma, alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.


Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri’nin bulunduğu Örencik Mahallesi'nde yaşayan Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde buğday ekili tarlasına geldi. Ancak, çiftçi tarlasının uç noktasında 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.

Daha önce ABD, Romanya ve çeşitli ülkelerde aniden ortaya çıkan ve yine aniden kaybolan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal blok, kentte de heyecana yol açtı. Monolit bulunduğu bilgisi üzerine yüzlerce kişinin bölgeye akın etmesi üzerine jandarma, alanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.

ÖZEL EKİP 1 HAFTALIK KAYITLARI İNCELİYOR

Kentte heyecana yol açan gizemli metal bloğun kim tarafından bölgeye bırakıldığının bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. İstihbaratçıların da yer aldığı özel ekip Örencik Mahallesi sakinleri ile tek tek görüştü. Bölgeye yakın noktadaki diğer kırsal mahallelerde de inceleme yapan jandarma ekipleri, bölgeye perşembe günü ve gecesi gelen yabancı kişiler veya şüpheli durumlar olup olmadığına yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Ekipler bunun yanı sıra Şanlıurfa’ya ulaşımın sağlandığı Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman yönündeki tüm kamera kayıtları ile Göbeklitepe ve Örencik Mahallesi bölgesine ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Son bir haftalık kamera kayıtlarını saniye saniye izleyen ekipler, burada taşınabileceği kamyon, kamyonet, TIR, minibüs ve kapalı kasa araçları da mercek altına aldı. Ekipler, görüntülerden elde ettiği şüpheli araçları plaka kayıtlarından inceleyerek, metal bloğu taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.


ZİYARET EDİLMESİ ENGELLENDİ

Dün meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede nöbet tutan jandarma, alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve ziyarette sosyal mesafe kuralının ihlal edilme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, görevliler dışında kimsenin alana yaklaşmasına müsaade etmiyor.

Mahalle sakinleri ise cuma sabahı kalktıklarında gördükleri manzara ile şoke olduklarını anlatırken, durumun netlik kazanmasını ve metal bloğun, araziye ne amaçla kimler tarafından bırakıldığının ortaya çıkarılmasını istiyor.


BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLAR'

Şanlıurfalı arkeolog ve sanat tarihçisi İbrahim Halil Sarısu, Örencik Mahallesi'ndeki monolitin basit yapılı yapay bir monolit olduğunu belirterek, dijital platformlarda kullanılma amacıyla bölgeye bırakılmış olabileceğini ifade etti. Geçmiş dönemde farklı ülkelerde benzer durumlarla karşılaşıldığını ve dijital platform projelerince yapay monolitlerin bırakıldığının belirlendiğini hatırlatan Sarısu, “Monolit aslında taşlardan oluşan yapılardır. Doğal olarak erozyon ve sellerle sert kayanın uğradığı aşınım ile oluşmuş halidir. Monolit ‘Tek taş’ anlamı taşır” dedi.

Yapay monolitin ne amaçla bırakıldığının kısa süre içerisinde netleşeceğini gizemli bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Sarısu, “Bölgeye turizm açısından katkılar sunacağı düşüncesindeyiz. Göbeklitepe yakınında olması bölgeye ilgiyi arttıracaktır. Pandemi ve kısıtlama süreci olmasına rağmen insanlar buraya geliyor. Bu da ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. İlerleyen günlerde monolit ve yakınındaki Göbeklitepe’yi ziyaret edenlerin sayısının artacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

2020 Patara yılına özel Patara'nın kültürüne dair her şey
2020 Patara yılına özel Patara'nın kültürüne dair her şey
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
TESK Göbeklitepe'yi ve Türk mutfağını Brüksel'de tanıtacak
TESK Göbeklitepe'yi ve Türk mutfağını Brüksel'de tanıtacak
Çin'de 2 milyon 120 bin yıl önceye ait kalıntı keşfedildi!
Çin'de 2 milyon 120 bin yıl önceye ait kalıntı keşfedildi!
Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor
Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor
Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye Stonehenge modeli
Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye Stonehenge modeli
İtalya seyahat acentelerinden Göbeklitepe övgüsü
İtalya seyahat acentelerinden Göbeklitepe övgüsü
Anahtar Kelimeler:
MonolitGöbeklitepeAyı Görmek Istiyorsan Gök Yüzüne Bak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
EGD | Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 
EGD | Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 
İstanbul'da kredi kullanımı yüzde 33 arttı
İstanbul'da kredi kullanımı yüzde 33 arttı
EİB pandemiye rağmen 4.5 milyar dolarlık sebse meyve ihrac etti
EİB pandemiye rağmen 4.5 milyar dolarlık sebse meyve ihrac etti
WhatsApp’la ve Google'la Kişisel Bilgilerimiz Güvende Mi?
WhatsApp’la ve Google'la Kişisel Bilgilerimiz Güvende Mi?
Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor
Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor
Şikayetvar 2020 verilerini açıkladı | Tüketici hakkını internette aradı
Şikayetvar 2020 verilerini açıkladı | Tüketici hakkını internette aradı
Son Kale üreticinin rehberi olacak
Son Kale üreticinin rehberi olacak
Çiftkurtlar Otomotiv - Sibel Can davası sonuçlandı
Çiftkurtlar Otomotiv - Sibel Can davası sonuçlandı
HEAL | Hava kirliğilinin Türkiye'ye sağlık maliyeti 53 milyar
HEAL | Hava kirliğilinin Türkiye'ye sağlık maliyeti 53 milyar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim