Günsan’dan uluslararası başarı!

Anahtar ve priz tasarımlarıyla tüm yaşam alanlarına stil sahibi imzalar atan Günsan Elektrik, 2023 yılında düzenlediği “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası” yarışması ile dünyanın en prestijli ödüllerinden MUSE Creative Awards'ta ‘Yaratıcılık' alanında iki Gümüş ödüle layık görüldü.

Geleceği şekillendiren yaklaşımları anahtar, priz ve elektrik ekipmanlarına entegre eden Günsan Elektrik, her yıl uluslararası platformda üretici ve ilham verici projelerin değerlendirildiği Muse Creative Awards'ta, Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyan ve yılın en başarılı elektrikçilerinin seçildiği “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası” yarışması ile iki Gümüş ödülün sahibi oldu.

Sektörde en yüksek katılım alan etkinlik oldu

Türkiye’de bir ilke imza atan projeleri ile iki ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Günsan Elektrik olarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile birçok çalışmaya imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl, sektördeki bağı kuvvetlendirmek, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan 4 bin 500 elektrikçi ile gerçekleştirdiğimiz “Günsan Elektrikçiler Şampiyonası”, sektörde en yüksek katılım alan çok kıymetli bir etkinlik oldu. Bu projemiz ile uluslararası bir ödüle sahip olduğumuz için çok gururluyuz. Her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sektörün en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor

Reklamcılıktan dijital medyaya, pazarlama stratejileri ve halkla ilişkiler iletişimlerine kadar uzanan kategorilerle yaratıcılığın farklı biçimleriyle parıldaması için bir platform sunan ABD merkezli MUSE Creative Awards, 2015 yılından bu yana sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor. Awards Associate (IAA) tarafından gerçekleştirilen yarışmada, IAA jürisi, kendisini olağanüstü yaratıcı 'yıldızları' aramaya ve onlara hak ettikleri takdiri vermeye adayan ödüllü iletişim profesyonellerinden oluşuyor

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.