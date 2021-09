Güzellik ve Bakım Fuarı için geri sayım başladı

33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye’nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı’nda en son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler, yerli ve uluslararası birçok cihaz ile profesyonel kozmetik markasının yeni ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yıllardır güzellik sektörünü bir araya getiren Güzellik ve Bakım Fuarı’nda yine en son güzellik trendleri ve gelişmiş teknolojiler ile cihazlar sergilenirken bu yıl sektörün öncüsü Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere, Avustralya ve Güney Kore’den birçok marka da fuarda yerini alacak. 200’den fazla katılımcı ve 600’den fazla markanın yer aldığı Türkiye’de güzellik sektörünün en önemli platformu olan Güzellik ve Bakım Fuarı’na 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Açılış günü için geri sayıma geçen Güzellik ve Bakım Fuarı’nın Proje Direktörü Gökhan Büyükataman fuar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya devi markaları buluşturacak olan fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da birçok yeniliği sergileyeceğiz. Yerli ve milli üretim güzellik cihazları da ilk defa burada görücüye çıkacak. Ayrıca, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergileneceği fuarımız; alanında uzman yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve diğer sektör profesyonellerini de ağırlayacak.”

SEKTÖR DUAYENLERİYLE DOLU ETKİNLİK PROGRAMI

Fuarla eş zamanlı olarak 4 gün boyunca düzenlenen kategorize edilmiş etkinlik programında; 32 oturum, 35 konuşmacı ve 8 workshop da gerçekleştirilecek.

Konferans bölümünde; ameliyatsız gençleşmenin ve yaşlanmayı engellemenin yöntemlerinin anlatıldığı “Anti-Aging Academy”, güzellik içten gelir diyerek besinlerin cilt kalitesine etkisinin ele alındığı “All in Wellness”, saç, topuz ve makyaj şovlarından, saç kesimi ve renklendirmeye, türban tasarım şovlarından microblading’e kadar en renkli şovlarla “Beauty on the Stage”, işletme yönetimi ve tüm tanıtım faaliyetlerinin profesyonellerce ele alınacağı “Beauty Management”, ünlü dermotologlarla “Skin Care in the Spotlight” ve Beauty Workshop bölümünde ise alanında uzman kişilerden sınırlı sayıda katılımcıya uygulamalı eğitimlerin verileceği 8 farklı oturum ve daha fazlası Güzellik ve Bakım Fuarı’nda olacak.