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GYODER Başkanı Yetkin | Sıfır konuta düşük faiz 

GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin: “Sıfır konuta düşük faiz, ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor”

27 Aralık 2019 Cuma 17:12
GYODER Başkanı Yetkin | Sıfır konuta düşük faiz 

GYODER Başkanı Yetkin | Sıfır konuta düşük faiz 

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği), 1 Ocak 2020 itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranın 0,79'a indirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Konut kredisi faizinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurgulayan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, şöyle konuştu:

“Her daim gelişme potansiyeli taşıyan gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine önemli destek sağladığı da bir gerçek.Ülkemizde doğrudan ilk el konut alımına yönelik teşvike çok ciddi ihtiyaç var. Günümüzde konut sahipliği oranı yüzde 60’lar seviyesinde. Biz GYODER olarak birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65’e çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü 100 milyon nüfusa ulaşacak bir Türkiye’yi konuşmaya başladık. Dolayısıyla birinci el konut satışlarının cazip hale getirilmesinin yanı sıra, sektöre yönelik vergi indiriminin kalıcı olması, çalışan kesimin konut alımında ödediği faizin, gelir vergisinden mahsup edilmesi gibi düzenlemeler, kamudan öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Onun için gayrimenkul sektörü ve vatandaşı direkt etkileyen ‘birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması’ ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor.”

Anahtar Kelimeler:
GYODERKonut FaiziSıfır Konut
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