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Havadan hasta naklinde Ziver Havacılık farkı

2 bin km menzile sahip uçaklar ile dünyanın her yerine hasta nakleden filoya sahip Ziver Havacılık, zamana karşı yarışan durumlarda destek veriyor.

26 Mart 2020 Perşembe 09:17
Havadan hasta naklinde Ziver Havacılık farkı

Havadan Hasta Nakli’nde Ziver Havacılık Konforu

Ziver Havacılık Genel Müdürü Seval Aral, ulusal ve uluslararası sivil havacılık görevlerini yerine getiren, “Zaman Değerlidir” anlayışıyla güven ve kaliteyi bir arada sunan Ziver Havacılık’ı MAG Business’a verdiği özel röportajında anlattı.

Ziver Havacılık’ın 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci tarafından kurulduğunu söyleyen Seval Aral “Ziver Havacılık; ulusal ve uluslararası sivil havacılık gereklerini yerine getiren, dünyada ve ülkemizde havacılık alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden, kendini devamlı geliştiren, uçuş emniyetini ve müşteri memnuniyetini sürekli ön planda tutan bir kalite politikasına sahiptir. Filomuzda, sahibi olduğumuz dört adet iş jeti mevcuttur. Bunlardan birincisi, TC-NEO tescilli Hawker 400 A’dır. Filomuza ilk katılan iş jetidir. Mevcut durumda hem yolcu nakli hem de havadan hasta nakli görevlerinde kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen, havadan hasta nakli (ambulans uçak) yetkisine sahiptir. Yaklaşık 2000 km menzile sahiptir. Diğer iki uçağımız, TC-LAA ve TC-LAB tescillerine sahip olan Citation-5 tipindeki hava araçlarıdır. Bu jetler yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. Her biri 9 yolcu kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 2400 km menzile sahip olup, dört buçuk saat havada kalabilmektedir. Son olarak da, filomuza 2019 yılının sonu itibariyle katılan uçağımız Citation Sovereign’den bahsetmek istiyorum. Bu uçak, 10 yolcu kapasitesine sahip olup, yaklaşık 5000 km menzile sahiptir. Super-Midsize sınıfında yer alan bu özel jetimiz, aynı zamanda sıcak yemek servisine de imkan tanıyan kolaylıklara sahiptir” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNE UÇUYORUZ

Dünyanın her yerine uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Seval Aran sözlerine şunları ekledi: “Verdiğimiz uçuş hizmetleri iki ana konuda özetlenebilir; bunlardan ilki, VIP yolcu nakli olarak da ifade edilen hava taksi hizmetleridir. Bu tanımda, yolcumuzu istediği yerden, istediği saatte uçurabilecek şekilde planlama yapabilmekteyiz. Diğer faaliyet alanımız ise, havadan hasta nakli uçuşlarıdır. Bu uçuşlarda Hawker 400 tipindeki uçağımızı kullanmaktayız. Uçağımız, ambulans uçak konfigürasyonuna yaklaşık bir saat içerisinde dönüştürülebilmektedir. Uçuşlarda, pilotlarımıza ilaveten, bir doktor ve bir acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Doktorlarımız, gelen talep doğrultusunda, hastanın durumunu inceleyip, havadan uçakla nakil yapılıp yapılamayacağına karar verirler. Gerekli hazırlıklar yapılıp, maksimum iki saat içerisinde kalkış yapılır.”

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık görevlerini yerine getiren, “Zaman Değerlidir” anlayışıyla güven ve kaliteyi bir arada sunan Ziver Havacılık Genel Müdürü Seval Aral’ın kapak olduğu MAG Business, 17. Sayısında Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Sports International Genel Müdürü Hakan Öztürk, Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan ve Pizza Il Forno Marka Yaratıcısı Şef Utku Özer gibi alanında başarılı birçok ismi ağırlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Havadan Hasta Nakli
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