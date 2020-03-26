Havadan hasta naklinde Ziver Havacılık farkı

Havadan Hasta Nakli’nde Ziver Havacılık Konforu
Ziver Havacılık Genel Müdürü Seval Aral, ulusal ve uluslararası sivil havacılık görevlerini yerine getiren, “Zaman Değerlidir” anlayışıyla güven ve kaliteyi bir arada sunan Ziver Havacılık’ı MAG Business’a verdiği özel röportajında anlattı.
DÜNYANIN HER YERİNE UÇUYORUZ
Dünyanın her yerine uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Seval Aran sözlerine şunları ekledi: “Verdiğimiz uçuş hizmetleri iki ana konuda özetlenebilir; bunlardan ilki, VIP yolcu nakli olarak da ifade edilen hava taksi hizmetleridir. Bu tanımda, yolcumuzu istediği yerden, istediği saatte uçurabilecek şekilde planlama yapabilmekteyiz. Diğer faaliyet alanımız ise, havadan hasta nakli uçuşlarıdır. Bu uçuşlarda Hawker 400 tipindeki uçağımızı kullanmaktayız. Uçağımız, ambulans uçak konfigürasyonuna yaklaşık bir saat içerisinde dönüştürülebilmektedir. Uçuşlarda, pilotlarımıza ilaveten, bir doktor ve bir acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Doktorlarımız, gelen talep doğrultusunda, hastanın durumunu inceleyip, havadan uçakla nakil yapılıp yapılamayacağına karar verirler. Gerekli hazırlıklar yapılıp, maksimum iki saat içerisinde kalkış yapılır.”
Ulusal ve uluslararası sivil havacılık görevlerini yerine getiren, “Zaman Değerlidir” anlayışıyla güven ve kaliteyi bir arada sunan Ziver Havacılık Genel Müdürü Seval Aral’ın kapak olduğu MAG Business, 17. Sayısında Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Sports International Genel Müdürü Hakan Öztürk, Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan ve Pizza Il Forno Marka Yaratıcısı Şef Utku Özer gibi alanında başarılı birçok ismi ağırlıyor.