Hayat pahalı E mek ucuz | Grev dalgası yayılır mı?

Migros işçilerinin zincir marketleri saran eylemlerinin ardından, büyük patronun oturduğu evin önünde buluşmalarına polis müdahale etti, gözaltı görünteleri tartışma yarattı. Bakanlık Migros hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Ya diğer grevler? Bakanlık greve çıkan çalışanların hakkı için ne yaptı?

Geçtiğimiz yılın son aylarından beri ülkeyi saran yüksek enflasyonla birlikte geçim şartları ağırlaşınca ‘sınıf bilinci yok’ denilen işçi sınıfı küllerinden yeniden mi doğuyor? Emeği ve emeğinin değerini savunanlar neden yeterince destek görmüyor?

Ülkemizde 70’li yıllara damgasını vuran sendikalı hayat ve işçi grevleri işçi hakları sosyal medyanın da desteğiyle her yerde konuşuluyor, tartışılıyor. Hemen her ülkede ‘egemenlerin sesi’ olan ana akım medyada ise çalışanların hak arayışı ile ilgili haberler bir türlü yer bulamadı. Son altı ayda ülkede yaşanan yüksek enflasyon alım gücünün nerede ise sıfırlanması ve artan elektrik ve gaz maliyetleri ile sıtkı sıyrılan emekçi kesim sesini duyurmak için sokağa çıkma yolunu seçti. Hem genel olarak zamları hem enflasyon karşısında eriyen maaşını hem de derin yoksulluğa itilen hayatını göz önüne sermek için büyük kentlerde meydanları doldurdu. Yüksek maliyetlerle esnafı sarsarken en az onlar kadar alım gücü düşen ve asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçi kesim de kendini savunmak için grev yaptı, meydanlara çıktı, sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştı.

Türkiye’nin üretim kalbi olan Marmara, Ege, Akdeniz vs diğer bölgelerinde iş şartlarının düzeltilmesini, en az TÜİK’in açıklanan enflasyonu kadar zam almayı talep eden işçiler sosyal medyada örgütlendi. Pankart açtı, fabrika kapısına dayandı. Büyükşehirlerde yapılan grev ve kuryelerin kontak kapatmaları daha çok ses getirdi, e-ticaret sitelerinin kuryelerine müşterilerden gelen destek patronları emekçilerle masaya oturmaya itti. Ancak tabi ki, Türkiye’nin her yerinde yapılan bu eylemler sesini duyuramadı, yerel basın ve bazı sosyal medya hesapları destek verirken ulusal basın işçi hareketlerini ve grevleri görmezden geldi. Ancak pandoranın kutusu açıldı, cin şişeden çıktı, ‘sınıf bilinci öldü’ denilen işçi hareketleri varlığını tekrar duyurdu.

Büyük ölçüde ücret anlaşmazlığı için yapılan grev iş bırakma eylemleri veya basın açıklamaları işvereni telaşa sürükledi. İşveren emek lehine şartları düzelterek tekrar masaya oturmak istedi.

Ancak Migros depo işçilerinin eylemlerinde olduğu gibi bazı grev ve iş bırakma eylemlerinde işçiler işten çıkarılma ile karşı karşıya kaldı. Kamuoyu buna sosyal medyadan tepki gösterse de Migros’un tarihinde iş bırakma eylemine işçi kıyımı ile cevap vermek kara bir leke olarak hatıralarda kalacak. Esenyurt’taki Migros Depo işçilerinden 250 kadarı işten çıkarıldı. Emekçi insanların bu hayat pahalılığında sırf haklarını talep ettikleri ve insanca yaşamak istedikleri için işten atılmaları ‘ekmek kavgası’ndaki ‘hak mücadelesi’ndeki insanların önünde bir kara tablo olarak duracak. Ülkedeki emek mücadelesini sekteye uğratamayacak. Müşterilerden gelen tepkiler de bunu gösteriyor.

Medyanın görmezden geldiği grevler

-İzmir Aliağa’da asbestli gemileri söken işçilerin iş bırakma eyleminde zam talepleri kabul edilene kadar eyleme devam diyorlar.

-Hopa Liman işçileri Şubat ayı başında iş bıraktı. Hakları ve ücretleri için grev yapan işçiler taleplerinin kabul edilmesiyle grevi sonlandırıp çalışmalarına başladı.

-Rize Çaykur’da mevsimlik işçiler kadro talebi, üreticiler de taban fiyat iyileştirilmesi için için eylem yaptı.

-Kızılay içecek Erzincan fabrikası işçileri ücretlerinin iyileştirilmesi için iş bıraktı.Sivas Divriği’de yıllar sonra ilk kez madencilerin direnişi vardı.

-Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma ve barınma koşullarına karşı iş bıraktı "Yönetim istifa" sloganları atıldı.

-Mersin'deki Çimsataş metal fabrikasında işçiler MESS ile imzalanan sözleşmeye karşı iş durdurdu. İşçiler ek protokol yapılarak hayat şartlarının iyileştirilmesini istedi.

-Tarsus'ta Sebze Meyve Hali'nde düşük ücret ve çalışma koşullarına karşı iş bırakma kararı alan kadınların ücret talepleri kabul edilirken, çalışma koşullarına dair bir iyileştirmeye gidilmedi.

-Ankara'da Nakliyat-İş'in çağrısıyla Yenimahalle Merkez Deposu önünde eylem yapan Yemeksepeti işçileri, "TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yüzde 48’e dayanmışken bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz" diyerek sesini duyurmaya çalıştı

-Osmangazi Elektrik Dağıtım işçileri çalışma şartlarının ağırlığı ile birlikte son dönemde gelen zamlar ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Eskişehir’de iş bıraktı.

-İzmir'de DNZ Plastik ve Kuzenler Boru işçileri düşük zamma karşı iş bıraktı

-Aliağa gemi söküm işçileri düşük ücret dayatmasına karışı işbaşı yapmadı

-Ford Otosan’ın Gölcük ve Yeniköy fabrikasında çalışan işçiler MESS'in yüzde 12 zam dayatmasına karşı eylem yaptı.

-Kocaeli Gebze'deki Voestalpine fabrikasında çalışan işçiler, baskılara ve işten atmalara karşı iş bıraktı.

-Digiturk çalışanları yüzde 3 ile 17 arasında değişen sefalet zammına karşı Digiturk Genel Merkezi önünde alkışlı protesto yaptı.

-Ergene'deki Volder Deri’de iş yavaşlatan işçiler, 500 lira ek zammı aldı. Öte yandan Şenoba Tekstil'de patronunun zammı üç ay sonra belirleyeceğini duyurması üzerine işçiler iş durdurdu.

-Aryıldız fabrikasında çalışan işçiler ücretlerin artırılması ve sendika haklarının tanınması talebiyle iki gündür birer saat iş bırakma eylemi yaptı.

Ve tabi doktorların öncülük ettiği sağlık çalışanları. Kitlesel basın açıklamaları, Ankara’da düzenlenen dev gösterilerin ardından onlar da bir günlük greve gitti. Acil servisler, yoğun bakım servisleri gibi önemli birimler dışında Hastanelerde hayat durdu.

En çok büyükşehirlerde eylem yapan kuryelerin sesi duyuldu

Şehir halkına hizmet etmeleri teknolojiyi daha yoğun kullanmaları nedeniyle en çok kurye ve diğer servis sağlayıcılarının kontak kapatmasın medyada yankı buldu. Ülkenin yükselen enflasyonu işçilere birleşmeyi, sesini duyurmayı, iş bırakmayı ve taleplerinden ısrarlı olmayı öğretti.

-İlk eylemi yapan yemeksepeti ve trendyol kuryelerinin eylemleri sosyal medyada yankı buldu destek aldı.

-Düşük ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı günlerdir iş bırakma eylemi yapan Yemeksepeti kuryeleri, alanlarda toplanarak, seslerini kamuoyuna duyurmaya çalıştı, İstanbul Levent'teki genel müdürlük binası önünde eylem yaptı.

-Yurtiçi kargo çalışanları yüzde 40 zam talebiyle kontak kapattı.

-İş bırakan HepsiJet kuryeleri: İş yükümüz ağır kazancımız az açıklaması yaptı

-Bolu'da Yemeksepeti Banabi motorlu kuryeleri, maaşlarına teklif edilen düşük zamma karşı eylem yaptı.

-Aras Kargo kuryeleri yüzde 10'un altındaki zamma karşı Denizli’de kontak kapattı