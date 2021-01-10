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İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi vatandaşa ucuz ekmek satacak

İBB, 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:34
İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi vatandaşa ucuz ekmek satacak

İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi vatandaşa ucuz ekmek satacak

İBB, İstanbul halkına daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için 40 mobil büfeyi hizmete aldı. Proje ile İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor.  Büfelerin hizmete alımında konuşan İHE Genel Müdürü Okan Gedik “İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla ‘İstanbul Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları’ halkımızın hizmetine sunuldu” açıklamasını yaptı. Bu arada mobil halk ekmek büfeleri en çok, Cumhur İttifakı'nın oy aldığı ilçelerde açılması dikkat çekti. Büfelerin açılmasını AK Parti ve MHP engellemeye çalışmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerin hizmete alım programına İHE Genel Müdürü Okan Gedik ve İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle başlanan proje ile hem yurttaşlara daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırılması hem de pandemi döneminde İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor. Mobil halk ekmek büfelerinin açıldığı yerler, son yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'na en fazla oyların çıktığı bölgeler olması dikkat çekiyor. İstanbul'un en fakir bölgeleri arasında yer alan mahallelerde, bir süredir halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Buna rağmen, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu bölgelerde halk ekmek büfelerinin açılmasına izin vermemişti.

İHE EKMEĞİ NEREDEYSE YARI FİYATA

Mobil büfelerin hizmete alım töreninde konuşan İHE Genel Müdürü Gedik, şunları kaydetti:

“Halk Ekmek, yıllardır günlük 800-900 bin ekmek üretiyordu. Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat şartları, ucuz ve sağlıklı ekmeğimize olan ilgiyi artırınca, üretimi günlük 1 milyon 250 bine çıkardık. Ekim ayındaki yüzde 20’lik zammın ardından ekmeğin bir kilo azami satış fiyatı 7,50 TL’ye çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1,25’ten 1,50’ye; 240 gram da 1,50’den 1,75 TL’ye yükseldi. Biz ise 250 gram ekmeği 1 TL’den satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1 kilogram satış fiyatı 4 TL' ye denk geliyor. Piyasada uygulanan ekmek satış fiyatları ile kıyaslandığında aradaki fark tüketicinin Halk Ekmek’e olan ilgisini arttırıyor.”

350 YENİ BÜFE GEREKLİ

Çok sayıda İstanbullunun ekonomik krizden olumsuz etkilendiğine ve büfe sayılarının yetersizliği nedeni ile ekmek satış büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Gedik, açıklamalarına şunları da ekledi:

“İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım İstanbulkart ile ekmek dağıtılırken, belediyemizde kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları için bebe bisküvisi, İHE büfeleri vasıtası ile ücretsiz veriliyor. Ama ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor. İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla "İstanbul Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları" halkımızın hizmetine sunuldu.”

CUMHUR İTTİFAKI SÜRÜNCEMEDE BIRAKTI

İBB, daha önce Belediye Meclisi’ne yeni İHE büfeleri kurulmasına ilişkin 2 teklif vermiş, ancak bu teklifler meclis çoğunluğuna sahip Cumhur İttifakı temsilcileri tarafından sürüncemede bırakılmıştı. Cumhur İttifakı, İmamoğlu yönetiminin teklifini kabul etmiş olsaydı, İstanbul’un yeni 142 İHE büfesine ve ekonomik kriz döneminde yeni iş yerlerine kavuşmasının önü açılmış olacaktı.  

MOBİL İHE BÜFELERİNİN HİZMET NOKTALARI

S/N

İlçe

Mahalle

ADRES

1

Arnavutköy

Mustafa Kemal Paşa 

Avlu 34 AVM İETT durak yanı

2

Arnavutköy

Taşoluk

Yeşil Cami yanı

3

Arnavutköy

Hicret

Bolluca Cami Önü

4

Arnavutköy

Hadımköy

Haraççı hadımköy yolu

5

Avcılar

Merkez

Namık Kemal Caddesi İspark Önü

6

Avcılar

Mustafa Kemal Paşa 

Yıldırım Beyazıt İETT Durak Yanı

7

Bakırköy 

Zuharatbaba

Meydan

8

Bayrampaşa

Kocatepe

Kocatepe metro çıkışı

9

Beşiktaş 

Cihannüma

Beşiktaş Meydan

10

Beykoz 

Paşabahçe 

Paşabahçe Ortaokulu Beykoz Hastane yanı

11

Beylikdüzü

Büyükşehir 

Beylicium AVM Önü

12

Büyükçekmece

Pınartepe

Devlet Hastanesi Önü

13

Büyükçekmece

Dizdariye

Kapalı Pazar Önü

14

Büyükçekmece

Mimaroba

Mustafa Kemal Paşa Cadde üzeri

15

Çekmeköy

Taşdelen

Merkez

16

Esenler

Yavuz Selim

Esenler Metro İstasyonu Çıkışı

17

Esenyurt

Bağlarçeşme

Meydan

18

Fatih

Süleymaniye

Beyazit meydanı

19

Fatih

İskenderpaşa

Aksaray metro çıkışı A kapısı

20

Fatih

Ali Kuşçu

Fevzipaşa Cad. İle Halıcılar Cad. kesişimi Fevzipaşa Cad. üzeri İspark alanı

21

Fatih

Topkapı

Turgut Özal Millet Caddesi Çapa Kan Merkezi Önü

22

Güngören

Güven

Posta Caddesi Kale Outlet Center önü

23

Kadıköy 

Caferağa

Haldun Taner Tiyatro Yanı

24

Kağıthane

Çağlayan

Çağlayan adliye civarı

25

Kartal 

Cevizli

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yanı

26

Küçükçekmece

Kemal Paşa

Atatürk park köşesi

27

Küçükçekmece

Kanarya

Mustafa Kemal Paşa İstasyonu önü

28

Pendik

Yeni mahalle

Hızlı Tren Girişi Abdul Halik Renda Caddesi

29

Sancaktepe

Osmangazi

Atayolu Caddesi Özkuruşlar Market önü

30

Sarıyer

Merkez

İskele Meydanı 

31

Sarıyer

Tarabya

Hacı osman Metro Önü

32

Silivri 

Selimpaşa

Halaskargazi Caddesi Ahmet Ziylan İlkokulu arkası

33

Sultanbeyli

Abdurrahman Gazi 

Fatih Blv. Atlas Park AVM karşısı

34

Sultanbeyli

Abdurrahman Gazi 

Meydan

35

Sultanbeyli

Mehmet Akif

Petrol Yolu Caddesi Hicret cami önü

36

Tuzla

İstasyon

Hatboyu Caddesi Tuzla Tren İstasyonu Çıkışı

37

Ümraniye 

Tantavi

Santral Çıkışı

38

Ümraniye 

Aşağı Dudullu

Meydan

39

Üsküdar

Mimar Sinan

Hakimiyeti Milliye Caddesi Ahmediye İ.E.T.T Durak yanı

40

Zeytinburnu

Çırpıcı

Zeytinburnu Metro İstasyonu Çıkışı
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