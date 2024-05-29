İmalat sanayi 30’uncu kez WIN EURASIA çatısı altında buluşacak

İmalat sektörünün geride bıraktığımız 30 yılında yüzlerce katılımcı firma ile binlerce yeniliğe, sayısız ürün lansmanına ev sahipliği yapan WIN EURASIA, bu yıl da sektörün en önemli oyuncularını bir araya getirerek, en yeni ürünlerle endüstriyel dönüşüme öncülük etmeye hazırlanıyor. WIN EURASIA 2024, 17 ülkeden 660’un üzerinde katılımcı firma ile yaklaşık 102 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altına bir araya getirmek üzere gün sayıyor. “Endüstri Gelecekle Buluşuyor” ana temasıyla 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek WIN EURASIA fuarında küresel büyümeden pay almak için iş birliği fırsatlarını araştıracak.

Sektöründe bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma özelliğini taşıyan WIN EURASIA, 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 30’uncu kez imalat sanayine kapılarını açacak. 30 yıldır imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getiren Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA, 2024 organizasyonunda imalat sanayindeki yeniliklere ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6 salonda toplam 55.000 metrekarelik fuar alanında Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri, Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetim, İç Lojistik Çözümleri, Endüstriyel Üretim Makinaları, Endüstriyel Otomasyon ve Fabrika Otomasyon Sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce firma en yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

Nokia ve Türk Telekom sponsorluğundaki 5G, Dijital Fabrikalar, Yapay Zekâ, Endüstri 5.0 ve Metaverse alanının yanı sıra, Hidrojen Özel alanı ve ComVac Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları ve Teknolojileri Özel Alanı ile fuara ayrı bir renk katacak.

Ziyaretçiler 40 markanın bir araya gelerek inşa ettiği, 30 farklı 5G kullanım senaryosunun Türkiye'de ilk defa eş zamanlı entegre bir şekilde çalışacağı demo fabrikayı, 5G Arena özel alanında görebilecek. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulacak demo fabrika 5G hızıyla deneyimlenecek.

Öte yandan fuar kapsamında MAKFED ve MAİB’in destekleri ve Hannover Fairs Turkey’in global ağı ile beraber Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Fas, İran, Irak, Ürdün, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Özbekistan’dan olmak üzere 22 ülkeden 250’den fazla nitelikli satın almacı İstanbul’da ağırlanacak ve katılımcı firmalarla B2B görüşmeler düzenlenecek. 2024 yılında GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,1 ve ihracatının da 252,3 milyar dolar olması beklenen imalat sanayinin temsilcileri de 30’uncu yılını kutlayan WIN EURASIA fuarına hazır olduklarını bildirdi.

Türk imalat sanayisini dünya ile buluşturan fuar

Makina imalatçısı 55 bine yakın firmayı temsil eden 33 derneği çatısı altında bir araya getiren Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, dernek olarak sektörün yenilikçi ürünlerini tanıtması ve dünyadaki trendleri takip etmesi için WIN EURASIA fuarında olacaklarını söyledi. Fuarın sektörün gelişimi için önemli bir platform olduğunun altını çizen Dalgakıran, “Fuarlar dünya ticaretine açılmak ve başarılı ihracat çalışmaları gerçekleştirmek için önemli merkezler. WIN EURASIA birçok sektör için olduğu gibi makina sektörü için de en önemli bir fuar. Bu noktada üreticilerimize hem yeni teknolojilerini hem de öne çıkan ürünlerini sergileme fırsatı sunuyor. Hepimizin fuarlardan en büyük beklentisi uluslararası satın alma profesyonellerinin gelerek ikili görüşmeler yapmaları. WIN EURASIA da bu konuda sektörümüze yüksek verim sunuyor. Üreticilerimiz dünyanın farklı noktalarından gelen profesyoneller ile görüşerek yeni iş birliklerine imza atıyorlar ve bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Sektörümüz WIN EURASIA’yı oldukça önemsiyor ve verimli buluyor. Her geçen yıl katılan üretici sayımız da artıyor. Fuar gerek aktiviteler gerekse katılımcılar bazında üreticilere verimli bir zemin sunuyor. Gelecek yıl organizasyonunda WIN EURASIA’ya daha çok üreticimizin katılmasını bekliyoruz. Verimli geçen fuarın ardından böylelikle ihracatta rakamlarımızı daha da kolaylıkla artırabileceğiz” dedi.

Yeniliklerin sergilendiği buluşma noktası: WIN EURASIA

Gerçekleştiği her yıl 360 derece imalat sanayiini tecrübe etmek için benzersiz fırsatlar sunan WIN EURASIA, 30 yıldır yeniliklerin bir arada sergilendiği bir buluşma noktası konumunda bulunuyor. Uluslararası ziyaretçileri sayesinde önemli iş birliklerinin gerçekleşmesine zemin hazırlayan fuar, katılımcı firmalara geniş pazar olanakları ve rekabet güçlerini artırma imkânı sunuyor. WIN EURASA’nın 30’uncu yaşını “Endüstriyi Gelecekle Buluşuyor” mottosuyla kutladıklarını belirten Hannover Fairs Turkey WIN EURASIA Proje Yöneticisi Sena Mengül, “Fuarımıza 17 ülkeden 660’ın üzerinde firma katılım sağlayacak. Bunun yanı sıra 55.000 metrekarelik alanımızda Almanya, Çin, Kore ve Tayvan ülke pavilyonlarını ağırlayacağız. Fuarımız bu anlamda uluslararası katılımı olan, Ticaret Bakanlığı’nın ve her yıl KOSGEB‘in teşvik listesinde yer alıyor” dedi.

Enerji ve elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, iç lojistik, depolama, tedarik zinciri, endüstriyel imalat makineleri, kaynak, yüzey işlem, robotik sistemler gibi, bir fabrikada üretim aşamasında olması gereken bileşenlerin birçoğunun fuar yer alacağını belirten Sena Mengül, “Nokia ve Türk Telekom sponsorluğundaki 5G, Dijital Fabrikalar, Yapay Zekâ, Endüstri 5.0 ve Metaverse alanının yanı sıra, Hidrojen Özel alanı ve Kompresör ve Basınçlı Hava Özel alanı ile fuara ayrı bir renk katacak. Robot, Metaverse, otomasyon çözümlerinin yansıra diğer alanda da Hidrojen ve Yeşil Dönüşümde Türkiye ve dünyadaki yeni teknolojileri nasıl hayata geçireceğimizi masaya yatıracağız. 5G ve Dijital Fabrikalar alanında Geleceğin fabrikasını inşa edeceğiz, ilk defa Endüstri 5.0, Yapay Genel Zeka ve 5G entegrasyonu ile 30 farklı firmanın bir araya getireceği bir dijital fabrika inşa edeceğiz, Demo fabrika yaklaşık 500 m2’de kurulacak ve 5G hızıyla deneyimlenecek” şeklinde konuştu.

Fuar kapsamındaki panellerle ilgili bilgi veren Sena Mengül, “2 ayrı sahnede 4 gün panel programları ve keynote konuşmacılarla sektörün sorun ve çözümlerini konuşacağız. Bu yıl Konferans programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yürüttüğü bir proje olan “SANAYİDE KADIN ELİ” projesini işleyeceğiz, fuarın son günü sabahtan öğlene kadar iki slot halinde rol model sanayici kadınlarımızla beraber mavi yakalı kadınların sanayide istihdamlarını işleyeceğiz” dedi.” dedi.