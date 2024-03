İnfo Yatırım’dan TradingView kampanyası

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, TradingView kullanıcıları arasında düzenlenen ankette kazandığı EMEA bölgesinde 2023 En İyi Aracı Kurum Ödülü’nü kutlamak amacıyla özel kampanya düzenledi. Mevcut ve yeni yatırımcıların faydalanabileceği kampanya ile en çok puan toplayan ilk 150 kişiye TradingView Essential paketi hediye edilecek.

Puan kazanmak için ne yapmalı?

15 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya İnfo Yatırım’ın mevcut yatırımcıları ve yeni katılacak yatırımcılar için geçerli olacak. İnfo Hesap Aç Uygulaması üzerinden hesap açan yatırımcılar 20 puan kazanacak. 100.000 TL ve üzeri nakit fonlama yapan mevcut yatırımcılar 30 Puan kazanacak. Her 100.000 TL için 30 puan daha kazanacaklar. Başka kurumlardaki portföylerinden, 100.000 TL tutarında İnfo Yatırım hesabına hisse virmanı yapacak yatırımcılar ise 50 Puan kazanacaklar. Her 100.000 TL için 50 puan daha kazanacaklar. Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, Pay piyasası ve Vadeli işlem piyasasında yapılacak her bir işlem için de 10 Puan kazanılacak. Her emirde puan kazanılmayacak, bir kez işlem yapmak yeterli olacak. Kampanya sonunda en çok puan toplayan ilk 150 kişiye TradingView Essential paketi hediye edilecek.

“Ödülü Birlikte Kutlayalım”

Kampanya ile ilgili açıklama yapan İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, şunları söyledi: “İnfo Yatırım olarak geçen yıl dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcısı olan, analist ve yatırımcılar tarafından küresel piyasalardaki fırsatları tespit etmek için kullanılan grafik platformu TradingView ile Türkiye’de ilk mobil entegrasyon imkânını sunarak sektörde fark yaratacak önemli bir iş birliğine imza atmıştık. Öncü olma misyonumuzun ve sağladığımız hizmetlerin bir sonucu olarak Tradingview kullacılarını bizi EMEA bölgesinde 2023 En İyi Aracı Kurum ödülünü verdi. Biz de hem bu ödülü kutlamak hem de yatırımcıları güçlü teknolojik altyapısıyla zengin içgörüler sunan TradingView platformuyla buluşturmak üzere bu kampanyayı kurguladık. Tüm yatırımcıları dünyada en çok takip edilen grafik ve analiz platformu TradingView ile tanışmaya ve bu avantajlı kampanyaya katılma davet ediyoruz.”

İnfo Yatırım Hakkında:

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım Menkul Değerler, sermayesi güçlü ve halka açık Hedef GSYO, Seyitler Kimya ve İdeal Finansal Teknolojiler, Hedef Yatırım Bankası, Zen GSYO, Hedef Portföy şirketlerini de bünyesinde bulunduran Hedef Grubu iştirakidir. İnfo Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım–satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. İnfo Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde aracılık hizmeti vermekte olup, faaliyet gösterdiği alanlarda etkinliğini giderek artırmaktadır. 2011 yılında halka arz edilen şirket Borsa İstanbul’da İNFO koduyla işlem görmektedir. Güçlü öz sermayesini, piyasalardaki tecrübe ve uzman kadrosunu teknolojik altyapı ile birleştiren İnfo Yatırım, 10’u İstanbul’da olmak üzere toplam Türkiye’nin 30 noktasında hizmet vermektedir.