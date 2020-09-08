İnternetten Nasıl Para Kazanabilirim?

İnternet teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler ve özellikle son aylara damgasını vuran COVID – 19 pandemisinden sonra eğitim – öğretim ve mecburi olmayan bütün iş ve işlemlerin uzaktan giderilebilmesine yönelik yapılan düzenlemelerle birlikte artık internetin elimiz ayağımız olduğuna dair kimsenin şüphesi kalmamıştır.

Elbette ki hayatımızı idame ettirmek için yapacağımız neredeyse her şeyi günümüzde internet üzerinden gerçekleştirmemiz mümkün hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak da günümüzde sadece internet erişimiyle para kazanmanın mümkün olduğu dijital iş kolları ortaya çıkmıştır.

Bu dijital iş kollarının ortaya çıkmasıyla birlikte pek çok kişinin aklına takılan internetten para kazanabilir miyim sorusuna verilen cevapta sunulan seçeneklerin sayısı da günden güne artış göstermektedir.

İnternet üzerinden para kazanmak için yapılacak şeylerin sayısının her geçen gün arttığı da göz önünde bulundurulduğunda biz de internet teknolojileri kullanılarak nasıl para kazanılabilir sorusuna farklı alternatifler ile bir cevap vermek istedik. İşte internetten para kazanma yolları.

İçerik Üretmek

Şüphesiz internet erişiminin artmasıyla birlikte internet sitelerinin sayısında da gözle görülür çok ciddi bir artış yaşandığı bir gerçek. Bu internet sitelerinin de okuyucu kitlelerini koruyabilmelerinin en birinci şartlarından biri de düzenli bir şekilde içerik üretmeleri.

Elbette ki içerik üretmek de belli bir emek gerektiren bir süreç. Özellikle okuyucuların sıkılmadan okuyabileceği internet siteleri için hem bilgi verici hem de akıcı içerikler üretebilen internet içerik yazarları, internet siteleri için oldukça değerli. Dolayısıyla bu işlem için yapılmış ve sadece içerik üretimi sağlayan siteleri araştırabilir, bunlardan birine üye olarak kaleminize güveniyorsanız internet okuyucuları için içerik üreterek karşılığında para alabilirsiniz.

İnternet Sitesi Kurmak

Elbette burada bahsettiğimiz gelişmiş sistemler içeren internet siteleri değil. Bu tip siteleri kurabilmek için bu noktada senelerce süren eğitim sürecinden geçmiş olmak ve yüksek seviyede teknik bilgi ile bu işi yapmak durumundasınız. Ancak günümüzde hazır temalar ile pratik bir şekilde internet sitesi kurulabilen içerik yönetim sistemleri mevcuttur. Bu içerik yönetim sistemlerinden birini kullanarak kolay bir şekilde basit iş siteleri veya blog sitelerini para karşılığı kurabilirsiniz.

Uygulama Hatalarını Bulma

İnternet üzerinden para kazanmanın belki de en eğlenceli yollarından biridir. Büyük uygulama geliştiricileri uygulamalarını geliştirdikten sonra bu uygulamaların teknik adıyla bug olarak tabir edilen hatalarını ilk etapta kendileri çözemezler. Bunun için uygulamaları test edecek test kullanıcılarına ihtiyaç duyarlar.

Bu uygulamalar arasında farklı işlemler yapılabilen uygulamalar yer aldığı gibi oyunlar da yer almaktadır. Kim sadece oyun oynayıp bu oyuna dair bug’ları bularak para kazanmak istemez ki. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye internette yapacağınız kısa bir aramadan sonra erişebilir ve bu şekilde tester arayan platformlara üye olarak uygulama test ederek para kazanabilirsiniz.

Anket Tarzı Uygulamaları

Birtakım anket veya paylaşım uygulamaları ile verilere ihtiyaç duyan şirketlere veri sağlayarak para kazanabilirsiniz. Elbette bunlar sonucunda çok yüksek miktarlar ödenmeyecektir. Ancak belki de saniyeler içerisinde çektiğiniz bir fotoğrafı sisteme yükleyerek ya da tüketici alışkanlıklarını ölçümleyecek firmalara anket doldurarak uygulamalar üzerinden para kazanmanız mümkündür.

Bu uygulamalardan bazılarına örnek olarak; Whatsaround, Streetbees ve Eyeem uygulaması gösterilebilir.

Bu uygulamalarda sizden istenen şeyleri yaparak para kazanmanız mümkündür.