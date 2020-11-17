İnternetten Para Kazanma Yolları

İnternetten para kazanmak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden bazıları ek gelir sayılabilecek düzeyde kazanç sağlarken, bazıları ise tamamen ana kazanç yöntemi olarak kullanılabilecek para kazanma metotlarıdır.

İnternetten Para Kazanma Yolları

Sosyal Medya Hesapları İle Para Kazanmak

Sosyal medya sitelerinde fenomen olan kişiler, hesapları üzerinden ciddi gelirler elde etmektedir. Başta reklam gelirleri olmak üzere satış ve farklı birçok yöntem, sosyal medya platformları üzerinden gelir elde etmeyi mümkün hale getirmektedir.

Bunun için tamamen doğal ciddi takipçi sayınızın olması gerekir. İnternet sitelerine ziyaretçi gönderimi sağlamak, özel reklamları yayınlamak veya doğrudan ürün satışı yapmak, sosyal medya hesaplarınız üzerinden para kazanmanızı sağlayabilecek yöntemlerdir.

Sosyal Medya Danışmanlığı İle Para Kazanmak

İnternetten gelir elde etme yolları arasındaki sosyal medya danışmanlığı, kişi veya markaların sosyal medya hesaplarını yöneterek gelir elde etmenizi sağlar.

Profesyonel veya amatör sanatçıların kişisel hesapları, siyasi isimlere ait hesaplar veya herhangi bir markanın sosyal medya hesabı üzerinden hedef kitleye yönelik paylaşımlar yapıp gelen yorum ve mesajlara cevaplar vermek, bu iş için yapmanız gerekenler arasındadır. Diğer yandan kaliteli görseller hazırlayarak bunların paylaşımını sağlamak da, anlaşmaya bağlı olarak sosyal medya yöneticilerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Web Sitesi İle İnternetten Para Kazanma

Web sitesi gelirleri internetten para kazanma yolları denildiğinde akla ilk gelenlerden biridir. Üstelik web sitesi açmak için, sizin kurulum aşamasında herhangi bir bilgiye sahip olmanıza gerek bulunmuyor. Bunun yerine küçük ücretler karşılığında bu işi profesyonelce yapan kişilerden yardım alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size düşen, internet sitenizin sağlıklı bir şekilde yönetimini yapmaktır.

Kendi yazacağınız içerikleri web sitenizde yayınlayarak sitenizi güncel tutabileceğiniz gibi, yine ücret karşılığında web sitelerine içerik yazan kişilerden hizmet alabilirsiniz.

İnternet sitesinden para kazanmak için, açmış olduğunuz sitenin sıklıkla kopya olmayan yani özgün içerikler ile güncel tutulması önemlidir. Bu sayede internet siteniz Google arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alacak ve sonuç itibarıyla ziyaretçi sayınız artacaktır.

Web sitenizin ziyaretçi sayısının artması, reklam ve tanıtım yazısı gibi yöntemlerle sağlayacağınız kazancın artması demektir. İnsanlar web sitemize girip reklamlara tıkladıkça, sizde web sitenizden para kazanmış olacaksınız. Diğer yandan ziyaretçi sayısı yüksek olan web sitelerine, birçok marka özel reklam vererek ücret ödemektedir.

İnternet siteleri arasında tercih edebileceğiniz bir diğer kategori ise, e-ticaret sitesi kurmaktır. E-ticaret sitesi üzerinden kendinize ait hizmet ve ürünleri satabileceğiniz gibi, satış ortaklığı yöntemi ile başkasına ait ürün ve hizmetleri de satabilirsiniz. Aynı zamanda hiçbir stok bulundurmadan, anlaşmalı olduğunuz yerlerin ürünlerini satma imkânınızın olması ürün maliyeti olmadan kazanç sağlamanıza neden olacaktır.

YouTube Üzerinden Para Kazanmak

Dünya genelinde YouTube üzerinden ciddi paralar kazanan birçok insan bulunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'de de hatırı sayılır paralar kazanan veolarak anılan insanların varlığı, bu konuda birçok kişiye cesaret vermektedir.

YouTube'da açacağınız kanal üzerinden kendinize özgü videolar paylaşarak, daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Telif hakkı içermeyen ve kendinize ait videolar paylaşmanız, insanların kanalınıza olan ilgisini artıracaktır. Dolayısıyla YouTube kazançlarınız da aynı oranda artmaya devam edecektir. YouTube üzerinden para kazanmak için, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Açacağınız kanaldan tatmin edici düzeyde gelir elde etmek için, kısaca yapmanız gerekenler şunlardır:

İnsanların ilgi göstereceği ve akılda kalıcı bir kanal ismi bularak, YouTube kanalınızı açın.

Kanalınızın kapak ve profil kısmında kullanılmak üzere tamamen özgün ve görüntü kalitesi yüksek görseller için profesyonel yardım alın.

Kanalın konseptine uygun olarak kaliteli videolar hazırlayıp kanalınızda yayınlayın. Yayınladığınız içeriklerin ses ve görüntü kalitesinin yüksek olması, ciddi manada önem taşımaktadır.

Çeşitli ücretli ve ücretsiz platformlarda kanalınızın tanıtımını istikrarlı bir şekilde yaparak, abone sayınızı arttırın. Abone sayınızın fazla olması, paylaşacağınız videoların daha fazla izlenmesine neden olacağı için abone artırımı ciddi derecede önem verilmesi gereken konular arasındadır.

YouTube kanalınızdan para kazanmak için abone sayınızın en az 1000 kişi ve paylaşmış olduğunuz videoların toplam izlenme süresinin, en az 4000 saat olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ve telif hakkı içermeyen içerikler paylaşan YouTube kanalları, Google reklamları ile para kazanmayı hak ederler. Aynı zamanda YouTube kanalınız için özel reklamlar alabilir veya ürün ya da hizmet satışı yaparak gelir elde edebilirsiniz.

İçerik Yazarlığı Yaparak İnternetten Para Kazanma

İnternetten para kazanma yöntemleri arasında en popüler olanlardan biri de içerik yazarlığı yapmaktır. Web siteleri için özgün ve kaliteli içerikler üreterek, hatırı sayılır bir kazanç elde edebilirsiniz. Makale yazarlığı olarak da bilinen bu yöntem için, mutlaka kaliteli içerikler üretmek gerekir.

Hazırlayacağınız içeriklerinin imla ve dil bilgisi kurallarına uygun olması, size verilen anahtar kelimelerin doğru şekilde kullanılması ve içeriğin tamamen özgün olması önemlidir.

İçerik yazarlığı yaparak para kazanmak için, dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Özgünlük: makale yazarlığı işinde özgünlük, dikkat edilmesi gereken en önemli kriterdir. Google özgün içeriklere önem verdiği için, web sitesi sahipleri sizden özgün içerikler talep edecektir. Bunun için size verilen konuları internet üzerinden araştırarak, bu konuları kendi cümleleriniz ile özgün ve hatta mümkün olduğunca benzersiz bir şekilde yazmak önem taşımaktadır.

SEO uyumu: aslında bir içeriğin SEO uyumlu olabilmesi için, özgünlük gibi kriterleri de içinde barındırması gerekir. Anahtar kelimelerin doğru şekilde kullanılması, içeriğin özgün olması, içerik uzunluğu ve imla kuralları gibi birçok kriter, SEO uyumlu içeriklerin önemli birer parçasıdır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için, "SEO uyumlu makale nasıl yazılır?" sorgusunu Google üzerinden aratmanız yeterli olacaktır.

İmla kuralları: hazırlayacağınız içeriklerde imla kurallarına dikkat etmek, ciddi önem taşır. İmla kuralları arama motorlarından ziyade, okuyucuların içerikte daha uzun süre vakit geçirmelerine neden olarak web sitesinin değerinin artmasını sağlar. İçeriğin okunabilirlik düzeyini artırmak ve ziyaretçinin okuduğunu daha iyi anlayabilmesi için mutlaka imla ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.

Alt başlık ve paragraf düzeni: tüm bunların yanı sıra yazacağınız makalenin her 150-200 kelimesi veya en fazla 300 kelimesi için bir ara başlık kullanmak, yine içeriğin okunabilirlik seviyesini artıracaktır. Hazırlanan içeriğin kısa paragraflara bölünmüş olması da, okuyucunun daha uzun süre web sitesinde kalmasını sağlayacağı için dikkat edilmesi gereken bir başka husustur.

İçerik yazarlığı yaparak aylık ne kadar kazanırım? Sorusu da bu işe ilgi duyanların sormuş olduğu başlıca sorulardan biridir. Bunun için net bir cevap vermek mümkün olmasa da, aylık 3000 ile 6000 TL arasında gelir elde etmek mümkündür. Ancak bu tutarları kazanmak için günlük harcayacağınız zaman, makale yazım hızınız, içerik kaliteniz ve hazırladığınız içerikleri satacağınız fiyatlar önemlidir.

Günlük ortalama 12 saat çalışarak hızlı yazı yazma kabiliyetiniz varsa, aylık ortalama 4000 TL kazanç sağlayabilirsiniz. Hazırladığınız içerikleri satabileceğiniz kişilere ulaşmak için, Google üzerinden "webmaster forumları" yazarak bu forumlara üye olduktan sonra, makale alışverişi bölümünden müşterilere ulaşabilirsiniz.