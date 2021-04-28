İş Yeri Hijyen Ürünleri Kullanmanın Önemi Nedir?





İş yeri hijyen ürünleri, özellikle iş yeri gibi kalabalık ortamlarda en sık kullanılan ürünlerin başında gelir. Bulunduğunuz ortamın da temiz olmasını sağlayan bu ürünler, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemek için de oldukça önemlidir. Özellikle hastane ve bakım evi gibi hijyenin ön planda olduğu ortamlarda sıkça tercih edilir.

İş Yeri Hijyen Ürünleri Kullanmanın Önemi Nedir?

Çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu çalışma alanlarında hijyenin önemi artmaktadır. Böyle alanlarda virüs ve bakteriler daha kolay barınır ve daha hızlı çoğalırlar. Bu nedenle ortak kullanım alanlarında hem bireyse temizliğe hem de ortam temizliğine özen gösterilmesi gerekir. Bu temizlik işlemleri için ise kaliteli ve sağlık üzerinde yan etkisi bulunmayan hijyen ürünlerini tercih etmek en doğru seçim olacaktır.

İşyeri Hijyen Ürünleri Nelerdir?

İş yeri hijyen ürünleri, alan temizliği ve kişisel hijyen ürünleri olmak üzere farklı çeşitlerde olabilir. Ofislerde en sık kullanılan ürünler:

El Hijyen Ürünleri

Kişisel Hijyen Ürünleri

Maskeler

Yüzey ve Zemin Dezenfektanları

şeklinde sıralanabilir. Bu ürünler kendi içlerinde de kullanım şekli ve etken maddelerine göre farklı alt türlere ayrılabilir.

Üst düzey bir hijyen sağlanması için doğru ürünleri tercih etmek ve kullanım talimatlarına uymak oldukça önemlidir. Bu şekilde kalabalık ortamlarda gerekli temizlik sağlanarak virüs ve mikropların yayılması kolayca engellenebilir.

El Hijyeni Ürünleri

El hijyen ürünleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi el antiseptiğidir. Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayan bu ürün, alkol bazlı olarak üretilir. El dezenfektanı olarak da adlandırılan bu ürünler, tüm iş yerleri ve kalabalık ortamlarda kullanılabilir. Toptan alınan ürünler belirli aralıklarla yerleştirilerek genel hijyene katkı sağlanabilir.

Dezenfektanlar

Ortam, yer ve yüzey dezenfektanları her iş yeri için olmazsa olmaz hijyen malzemeleri arasındadır. Bu ortamlarda yoğun kullanıma bağlı olarak en çok kirlenen alanlar; zemin, masa üstleri, raflar, asansörde yer alan butonlar ve merdiven trabzanları şeklinde sıralanabilir. Bu alanların düzenli ve doğru temizlenebilmesi için çeşitli dezenfektanlar kullanılabilir. Kullanılan ürünler sayesinde virüslerin ve bakterilerin çoğalıp yayılması engellenmiş olur.

Hijyen ve Temizlik Ürünleri

Tuvalet kağıdı, el sabunu, ıslak mendil, tuvalet temizleyici gibi ürünleri kapsayan bu kategori hem alanların hem de kişilerin hijyeni açısından oldukça önemlidir. Birçok farklı marka ve modelde ürünü içerisinde barındıran hijyen ve temizlik ürünleri arasından ürün özelliklerine dikkat ederek kendiniz için uygun olanları bulmanız mümkündür.

Kişisel Hijyen Ürünleri

Kişilerin kendi hijyenlerini sağlama amacıyla kullanabilecekleri ürünlerin bulunduğu bu kategori daha çok taşınabilir dezenfektanlar, maskeler, muayene eldiveni, ıslak mendiller gibi ürünleri kapsar. Bireysel kullanımlarda tercih edilecek bu ürünler arasından seçim yapılırken ciltle temasa uygun bileşenler içeren ürünlerin seçilmesi önemlidir. Özellikle hassas cilt yapısına sahip olan bireyler, zararlı kimyasallar içeren ürünlerden kaçınmalıdır.

Ortak kullanım alanlarında da hijyenin sağlanabilmesi için öncelikle kişisel temizliğin korunması gerekir. Bu nedenle kişisel hijyen ürünleri oldukça önemlidir.

Maskeler

Bakteri ve virüsler, hava yolu ile insana bulaşabilir. Maskeler bunun gerçekleşme ihtimalini en aza indirmek için son derece önemlidir. Toplu kullanılan alanlarda grip ve nezle gibi bulaşıcılığı yüksek hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla maske kullanımı gerekli olabilir. Cerrahi maskelerle birlikte yıkanabilir maske de günlük kullanım için oldukça avantajlı bir ürün çeşididir. Bu noktada salgın hastalıkları engellemek için sosyal mesafe etiketi de sıkça tercih edilen ürünlerdir.

Bununla birlikte telli cerrahi maske modellerinin en sık kullanıldığı alanların başında hastaneler gelir. Doktorlar, hemşireler, veteriner hekimler ve diğer sağlık çalışanları, maske sayesinde çok daha güvenli bir çalışma ortamına sahip olabilirler. Hem hastadan bulaşabilecek mikroplara karşı kendilerini korumak hem de hastaya mikrop taşımamak amacıyla bu maskelerden yardım alabilirler.

İş Yerinde Hijyen Ürünleri Kullanımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hijyen ürünleri, mikrop ve bakteriler gibi mikroorganizmaların çoğalmasına izin vermeyecek bir yapıya sahiptir. Ancak içerisinde bulunan kimyasal bileşenler, doğru kullanılmadığı takdirde sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle özellikle ortam hijyeni sağlamaya yönelik ürünler kullanırken kullanım talimatlarına dikkat etmek gerekir. Bunun yanı sıra tüm hijyen ürünlerinde;

Kullanmadan önce ürünlerin ambalajında bulunan bilgiler dikkatli şekilde okunmalı ve talimatlara uygun hareket edilmelidir.

Ürün etiketleri üzerinde yer alan tehlikeli kimyasal uyarılarına dikkat edilmelidir.

Bazı kimyasalların birbirleriyle tepkimeye girebileceği unutulmamalı ve farklı ürünler birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Eğer kullanacağınız ürünlere karşı hassasiyetiniz varsa alerjik reaksiyon ihtimaline karşı ürünün dikkatli kullanılması gerekir.

En Uygun İşyeri Hijyen Ürünleri Nereden Alınır?

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