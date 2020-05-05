İstanbul halkı borç kıskacında | Takipteki krediler yüzde 59 arttı





Türkiye’deki kredi kartı harcamalarının yüzde 30’unun gerçekleştiği İstanbul’da, ilk çeyrekte geçen yıla göre, tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde yüzde 59 artış oldu. Altın mevduatında bir önceki yıla göre yüzde 74,7 artış kaydedilirken, tüketici kredileri de yüzde 37,5 yükseldi. En fazla kredi kullanan sektör inşaat olurken, takibe düşen kredilerde turizm sektörü ilk sırada yer aldı.

Kredi kartı harcamalarında en yüksek düşüş İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’daki finansal piyasaların değerlendirildiği Mayıs 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. İİO’nun yayınladığı verilere göre, Türkiye’deki kredi kartı harcamalarının ortalama olarak yüzde 30’u İstanbul’dan yapılıyor. Tüm iller arasında, Mart 2020 – Aralık 2019 döneminde, kredi kartı harcamalarındaki en yüksek düşüş, yüzde 16,5 ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’daki kredi kartı harcamalarındaki azalış, aynı dönemde, Türkiye’deki toplam kredi kartı harcamalarının azalmasına neden oldu.

Bir yılda, takipteki krediler yüzde 59 arttı

İstanbul’da 2020’nin ilk çeyreğinde, kredi kullanımı 2019 aynı döneme göre yüzde 14,8; tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise yüzde 59 oranında arttı. İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 42 bin 516 TL iken, kişi başına düşen nakdi kredi 73 bin 517 TL oldu.

En yüksek kredi kullanılan sektör, inşaat

Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı dönemde olduğu gibi, en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör oldu. Oransal olarak en yüksek artış, metal ve işlenmiş maden ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Gıda, meşrubat ve tütün ile ziraat ve balıkçılık sektörlerinde ise bir önceki yıl aynı döneme göre kredi kullanımları azaldı.

Turizm sektöründe kullanılan kredilerin yüzde 15,5’i takibe düştü.

İstanbul’da tasarruf mevduatı miktarı yüzde 7 oranında arttı.

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde, bir önceki yıl ilk çeyreğine göre en fazla artış, turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde görüldü. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat balıkçılık ve finansal kuruluşlar alanlarında ise takibe düşen kredilerde azalma gerçekleşti. Turizm sektöründe kullanılan kredilerin yüzde 15,5’i tahsil edilemeyip takibe düşmüş iken, bu oran denizcilik sektöründe yüzde 14,6, inşaat sektöründe ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019’da 614 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020’de 659 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 182,2 olarak gerçekleşti.

Altın mevduatında bir önceki yıla göre yüzde 74,7’lik bir artış gözlendi.

Mart 2020 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre toplam tasarruf mevduatı yüzde 25,7 arttı. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı ise yüzde 56,3 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 67,3 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Mart sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 117,5 ton altına yükseldi.

Tüketici kredileri bir önceki yıla göre yüzde 37,5 yükseldi.

İstanbul’da 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre tüketici kredileri yüzde 37,5 artarken, bireysel kredi kartlarındaki borç miktarındaki artış yüzde 4,5 oldu. Konut kredilerinde yüzde 7,7’lik, taşıt kredilerinde ise yüzde 14,9’luk bir artış gerçekleşti.

Bülten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanılarak hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı 2019 Mart sonu itibariyle 231 TL, 2020 Mart sonu itibariyle 330 TL olarak ele alındı.