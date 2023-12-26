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KAAN ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor

Genel seçimlerden önce ilk kez pist başı yapan Türkiye'nin yeni nesil ilk milli muharip uçağı yerel seçimlerden hemen önce de ilk test uçuşunu yapacak.

26 Aralık 2023 Salı 21:05
KAAN ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor






KAAN ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor


Seçim öncesi Türkiye'nin teknolojik gelişmelerini 'Seçim malzemesi' yapmaktan çekinmeyen AKP iktidarı, ilk proje tarihi 1996 yılına kadar uzanan Milli Muharip Savaş Uçağı projesine sahiplendi. 

Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın ilk uçuşuna yönelik hazırlıkları ve testleri önemli ölçüde tamamlandı. İlk uçuşun birkaç hafta içerisinde yapılması planlanıyor. 
Edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden olan Kaan'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. Kaan'ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi. Yer testleri ile taksi testlerinin de tamamlanmasının ardından Kaan'ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KAANMilli Muharih Uçak
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