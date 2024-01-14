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Kadın üreticileri güç birliğine gitti, ilk Gelirpazar mağazayı açtı

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulu üretici kadın kooperatifleri ilk kez ürünlerini doğrudan satış imkanı sağlayan mağazada buluştu. 

14 Ocak 2024 Pazar 16:34
Kadın üreticileri güç birliğine gitti, ilk Gelirpazar mağazayı açtı






Kadın üreticileri güç birliğine gitti, ilk mağazayı açtı



Türkiye'nin ekonomik potansiyeline sürdürülebilir üretim gücüyle önemli katkı sağlayan kadın kooperatifleri ilk kez aracısız tüketiciye ulaşmayı başardı. Öz Ortakaraören Kadın Üreticileri Kooperatifi'nin Seydikoop Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteğiyle kurduğu ilk mağaza Seydişehir'de açıldı. 


Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın da katıldığı törende Türkiye'nin değişik şehirlerinde kurulu kadın kooperatifleri ürünleriyle yer aldı. Açılış töreninde Seydişehir Öz Ortakaraören Kadın Üreticileri Kooperatifi Seher Karataş, Ankara Ayaş Akkaya Kadın Üreticileri Kooperatifi Zehra Varol Antalya Köy Pazarı Üreten Kadınlar Kooeperatifi, İkbal Girmen, Taraşçı Tohumdan Toprağa Kadın Üreticileri Kooperatifi, Nuray Duru, Beyşehir Üstünler Kadın Kooperatifi, Hacer Karatay, Seydikoop Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süleyman Kurt, Atadan Geleceğe Tohum, Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Sema Günbaş  Ortakarören Muhtarı Ayşe Demirci, ile siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda STK yöneticisi katıldı.


 
Açılış töreninde konuşan Seydişehir Kaymakam'ı Cevdet Bakkal, devletin son yıllarda sayıları hızla artan kooperatif sistemlerine önemli kaynak ayırdığını belirterek "Biz de üretici kooperatiflere proje desteği başta olmak üzere çok önemli maddi kaynak desteği sağladığını" söyledi. Bakkal konuşmasında kadınların kooperatifleşme sürecinde oldukça başarılı olduğunu belirterek "Üretim gücümüz, ülkemizin gelecek için en önemli dayanak noktasıdır.  Özellikle üretici kadınlarımızı her noktada desteğimiz devam edecektir" dedi.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise üretici kadınlara verien desteğin üretim artışı sağladığını dikkat çekti. Tutal üretici kadınları yer, bina ve tesis konusunda önemli katkılar sağladıklarını belirterek 'Bugün verdiğimiz desteklerin üretime dönüşmesine tanık oluyoruz' dedi

Seydişehir'de Eski Garaj arkasında ilk şubesi açılan Gelirpazar kadın girişimci ürünleri satış marketinde çok geniş yelpazede gıda maddeleri yer alıyor. Ekonomik fiyat politikası uygulayan marketin kurucusu Baki Karataş, İlk Bahar mevsimi ile birlikte katılımcı üretici kadın kooperatifleri sayısının 50'yi geçmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi

HANGİ KOOPERATİFLER YER ALIYOR

Seydişehir'de ilk şubesi açılan Gelirpazar marketlerinde Seydişehir Öz Ortakaraören Kadın Üreticileri Kooperatifi Seher Karataş,
Ankara Ayaş Akkaya Kadın Üreticileri Kooperatifi, Antalya Köy Pazarı Üreten Kadınlar Kooeperatifi, Taraşçı Tohumdan Toprağa Kadın Üreticileri Kooperatifi, Beyşehir Üstünler Kadın Kooperatifi, Seydikoop Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Atadan Geleceğe Tohum, Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ürünleri ile temsil ediliyor.
 

Son Güncelleme: 14.01.2024 21:41
Anahtar Kelimeler:
Gelirpazarüretici Kadınlar
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