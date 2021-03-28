Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kantaron Balı dünyanın en pahalı hazinesi seçildi

Türkiye'de Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin yüksek kesimlerinde yetişen sarı kantaron çiçeği, dünyanın en pahalı balına kaynaklık ediyor.

28 Mart 2021 Pazar 16:26
Kantaron Balı dünyanın en pahalı hazinesi seçildi

Kantaron Balı dünyanın en pahalı hazinesi seçildi


Bir kilosu Avrupa Birliği ülkelerinde 10 bin euro fiyata kolaylıkla müşteri buluyor. İçerdiği mineraller ise adeta insana hayat veriyor. Magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar açısından zengin özelliklere sahip kantaron balı Türkiye'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılarak dünya pazarlarına sunuluyor. Halen kantaron balı, fiyatı ile 'dünyanın en pahalı balı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kantaron Balı dünyada sadece Türkiye'de ve sınırlı miktarda üretiliyor.

Lezzetiyle dünyaya nam salan Türk balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart’ta Centauri balının, dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi.

Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmesinde resmi bir hakemin, balın başarısının doğruladığı belirtildi.

BİR KİLOSU TAM 96 BİN TL

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.

FAYDASI DA FİYATI DA SON DERECE ETKİLİ

Balın, geleneksel baldan çok farklı olduğu, koyu renkte ve acı bir tada sahip olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, balın magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar bakımından yüksek tıbbi özelliklere sahip olduğu ifade edildi. En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı olan belirli kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi. Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların çoğunun aksine Centauri balının yılda sadece bir kez toplandığı ifade edildi. Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/gısa Enstitüsüne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.

"BEN ONA DÜNYA HAZİNESİ DİYORUM"

Ayrıca, Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesi, Centauri Bal Kurucusu Ahmet Eren Çakır’ın sözlerine de yer verdi. Site, Çakır'ın “Gerçek bal, marketlerde ve dükkanlarda satılamaz çünkü arılar asla doğal olarak insan tüketimi için tonlarca bal yapamaz. Bazıları bunun pahalı bir bal olduğunu söylüyor, ben ona dünya hazinesi diyorum” ifadelerine de yer verdi. 
 

Ağrı kesici nasıl yapılır, Evde ağrı kesici yapmanın yolları
Ağrı kesici nasıl yapılır, Evde ağrı kesici yapmanın yolları
YORGUNLUĞA KARŞI TAZE SEBZE SUYU, GERGİNLİĞE KARŞI SARIKANTARON ÇAYI İÇİN !
YORGUNLUĞA KARŞI TAZE SEBZE SUYU, GERGİNLİĞE KARŞI SARIKANTARON ÇAYI İÇİN !
Anahtar Kelimeler:
Kantaron BalıBalKantaron FaydalarıMagnezyumPotasyumFenolFlavanoid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı
Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı
Matriks, 30-31 Mart tarihlerinde talep toplayacak
Matriks, 30-31 Mart tarihlerinde talep toplayacak
Kartuş ve toner kullanırken nelere dikkat edilmeli
Kartuş ve toner kullanırken nelere dikkat edilmeli
TAV Batum’da yeni terminali hizmete açtı
TAV Batum’da yeni terminali hizmete açtı
Formula 1’in efsanesi McLaren’e Türk şirketinden teknoloji ihracatı
Formula 1’in efsanesi McLaren’e Türk şirketinden teknoloji ihracatı
Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor
Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor
Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor
Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor
Inveo Yatırım Holding 1 Nisan’dan itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da
Inveo Yatırım Holding 1 Nisan’dan itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da
Merck Türkiye’den İki Önemli Atama
Merck Türkiye’den İki Önemli Atama
Çalışanların dörtte biri iş değiştirmeyi düşünüyor
Çalışanların dörtte biri iş değiştirmeyi düşünüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim