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Karne hediyesi et oldu | Yoksulluk hayal kurmayı bile unutturdu

Türkiye derin yoksulluk krizi ile boğuşurken, iktidar yeniden başörtüsüne sarıldı. Çocukların gençlerin hayal kurmakta zorlandığı, milyonlarca insanın psikiyatri kliniklerinde destek aradığı Türkiye'de ilk kez et karne hediyesi olarak kayıtlara girdi.

20 Ocak 2023 Cuma 23:07
Karne hediyesi et oldu | Yoksulluk hayal kurmayı bile unutturdu

Karne hediyesi et oldu | Yoksulluk hayal kurmayı bile unutturdu


Yoksulluğun pençesinde bocalanan milyonlarca insan, devlet yardımına muhtaç hale getirilirken, Türkiye'de çocukların karne hediyesi beklentisi de değişti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez karne hediyesi olarak kasaptan alınan iki bonfile kayıtlara girdi. 

AKP iktidarının hatalı ekonomi politikaları nedeniyle kırmızı et yurttaşlar için artık hayal oldu. Bugün karnesini aldıktan sonra kasapta röportaj veren bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

üreticilerin yıllardır uyardığı girdi fiyatlarındaki artış önlenemeyince et ve yan ürünelrine ürkütücü boyutta fahiş zamlar geldi. Birçok üretici yem ihtiyacını karşılayamayınca hayvanlarını kesime gönderdi, sofrada kırmızı et görmek hayal oldu.

Annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyleyen öğrencinin sözleri, kırmızı etteki pahalılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Habertürk'te bir ilkokul öğrencisiyle yapılan röportaj sırasında öğrenci, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Kasap ise "Karne hediyesi. Kasap abisinden 3 kalem pirzola" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.01.2023 00:21
Anahtar Kelimeler:
YoksullukKarne Hediyesi
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