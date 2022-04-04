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Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak

Yoksul ve zor durumda olan ailelere dağıtılan zekat, Kızılay ve Diyanet aracılığıyla zenginden alıp zengine verme modeliyle yeniden güncelleniyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:30
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak

Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak


Ramazan aylarında yoksul ve zor durumda vatandaşlara dağıtılan zekat, şimdi de banka borçlarını bir türlü ödeyemeyen, vergi indirimleri, devlet teşvikleriyle ayakta kalan, lüks hayatından bir türlü vaz geçmeyen patronlar için kullanılacak. Kızılay her ne kadar 'Üretici' diyerek maskelese de, üretenin kim olduğu muallakta. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay Zekat Müessesi" kurduklarını ve bu kapsamda toplayacakları zekatla üretim sıkıntısı çeken üreticilerin borçlarının ödeneceği bir model kuracaklarını söyledi.


Türk Kızılayı şirketlerin 'zekat'larını toplamayı hedefliyor. Türkiye'de zekatın gelir vergisi üzerinden hesaplandığında yüzde 2.5'e geldiğini ifade eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, söz konusu hesaplamaya göre 5-6 milyar dolar büyüklüğü geçtiğini belirtti.

Dünya gazetesine konuşan Kınık, "Zekatın teşvik edilmesi, hesap verilebilir, şeffaflık ve izlenebilirlik modeliyle mutlaka müesseseleşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

DİYANET'LE BİRLİKTE TAKİP EDİLECEK

Bu çerçevede "Kızılay Zekat Müessesi" kurduklarını belirten Kınık, "Burada zekatın farklı boyutları var. Sadece doğrudan insanlara nakit verme, ihtiyaçlarını kısa süreli karşılama anlamında değil, birden fazla zekat veren insanın bir araya gelerek bir insana iş kurması gibi. Kişilerin zekat alırken bir sene sonra istihdam yaparak zekat veren pozisyona gelmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte zekatın nasıl toplanacağı konusunu, kendi içimizde kurduğumuz bir ilim heyetiyle de takip edeceğiz ve zekat sahibine bunu raporlayacağız" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
ZekatKızılayDiyanet
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