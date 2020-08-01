Koç Lider Yöneticiler kurumlarda verimliliği artırıyor

İş dünyasında kullanılan en iyi koçluk uygulamalarının konuşulduğu “ICF Türkiye Dönüştüren Koçluk Hikayeleri” webinarları devam ediyor. Üçüncüsü gerçekleşen webinarın bu ayki konukları Tofaş İnsan Kaynakları Yöneticisi Uğur Cem Yıldız ve Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Grup Başkanı Hande Yalgın oldu. Etkinlikte, liderlik kapasitesini daha yukarılara çekerek kurumlarda verimliliği artırmak, bakış açılarını değiştirmek ve becerileri geliştirmek üzerine, kurum genelinde gerçekleştirdikleri deneyimler paylaşıldı.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF’in ülkemizdeki temsilcisi ICF Türkiye’nin başlattığı, koçluğa değer katan ve koçluk mesleğini ileriye taşıyan uygulamalar ve iş dünyasının bu konudaki deneyimlerinin paylaşıldığı “Dönüştüren Koçluk Hikayeleri” webinarının üçüncüsü gerçekleşti.

ICF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuna Aktuna’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinarın bu ayki konukları Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Grup Başkanı Hande Yalgın ve Tofaş İnsan Kaynakları Yöneticisi Uğur Cem Yıldız oldu. Etkinlikte koçluk uygulamaları ile şirket yöneticilerinin kapasitesinin nasıl daha yukarılara çekildiği ve bunun şirkete nasıl yansıdığına dair bir sohbet gerçekleştirildi.

Koçluk kültürünü, uçtan uca uygulanan bir kurum kültürü haline getirdiklerini belirten Hande Yalgın, Logo Grup’ta çalışan liderlerle, farklı kuşakların birlikte çalışmasını sağlamanın şirketin geleceği için çok önemli olduğunun altını çizdi. Yalgın; “Logo Grup, liderler ile farklı kuşakların birlikte çalışmasını tasarlamak ve bir dönüşüme imza atmak için bir yolculuğa çıktı. Koçluk da bu dönüşüm yolculuğunda ilerlememiz için bize hem alan açtı, hem de yol göstericimiz oldu.” dedi.

2014 yılında koçluk eğitimi almış bir lider olarak dijital dünyanın içinde var olmanın en önemli gerekliliklerinden birinin koç liderler olduğunu belirten Yalgın, Logo Grup’ta yönetim kademesindeki herkesin alması gereken eğitimlerden oluşan bir koçluk programı başlattığını ve şu ana kadar şirket bünyesinde yüz elliden fazla yöneticinin bu programdan faydalandığını ifade etti.

Çalışanın gerekli performansı göstermesi ve ilerlemesi için gerekli iç motivasyonu sağlayan “Koç Lider Konsepti” ile çalıştıklarını ifade eden Hande Yalgın; “Koçluk programına katılanlar hayatlarına çok farklı dinamiklerin girdiğini, kendilerini tanımaya başladıklarını, bu programın sonucunda koçluk yapma gayretlerinin hem kendileri hem de ekipleri üzerinde büyük bir dönüşüme hizmet ettiğini söylüyorlar. Bu geri dönüşler bizim için çok kıymetli.” dedi. Özellikle farklı jenerasyonlarla çalışma konusunda koçluk programlarının şirket içinde büyük fark yarattığını ifade eden Yalgın, “Endüstri 4.0”, “Dijitalleşme” ve “Toplumun yararına işleyiş” gibi kavramların etkisi arttıkça, koç liderliğin de öneminin artacağının altını çizdi.

2017 yılında koçluk sertifikası alan Tofaş İnsan Kaynakları Yöneticisi Uğur Cem Yıldız ise, Tofaş çatısı altında çalışanların bilgi yoğunluklu değil, davranışsal gelişim odaklı eğitim alıp, koçluk desteği ile birlikte kendilerini geliştirmeleri için farklı programlar uyguladıklarını belirtti. Hibrit bir yapı mantığı ile farklı okullardan eğitimler oluşturulduğunu ve dış desteklerle farklılaştırarak bu programları yürüttüklerini ifade eden Yıldız; “Davranışsal yetkinlik odaklı ve daha çok deneyime dayalı bir kurgu çıkarıldı. Tofaş’taki liderlik programına baktığımızda, tüm yönetim ekibi koç yaklaşımlı Liderlik üzerine çalıştı. Her durumda koçluk yapmak değil ancak koçluk yaklaşımının olması yönünde bir çalışma oldu. İki yüz elli yönetici bu süreçten geçtikten sonra bire bir uygulamalar ile programı sonlandırdık." dedi.

Son üç yıldır yaptıkları memnuniyet ölçümlerinden çıkan sonucun, programları alanların memnuniyetlerinin yüksek olduğu, uygulama ve öğrenmede gelişimin arttığını gösterdiğini sözlerine ekleyen Yıldız, koçluk programları konusunda şöyle konuştu; “Değişim hızı çok yüksek. Şirketlerin daha çevik olması lazım… Önümüzdeki 10 yıl içinde daha çevik olup liderliği de, organizasyonu da değiştirmeye gideceğiz. Koçluk ile çevik dünya çok örtüşüyor. Merkeziyetçi yönetimin terkedildiği, kendi kendini yöneten takımların olduğu, insana güven, insan odaklı olmanın esas olduğu bir sistem söz konusu. Bu da geleneksel liderlik rolünün parçalanmasına, organizasyon içindeki rollerin dağılmasına ve birden fazla sorumluluğun olduğu yapılara bizi götürecektir. Takım koçluğunun önümüzdeki günlerde ön plana çıkacağını düşünüyorum”.

İç koçluk programı yaratmanın şirket içi kültürel dönüşümün parçası olduğunu ifade eden Yıldız, üst kademeye önce kültürün tanımını yapmak, orada nasıl bir revizyona gidilecek belirlemek ve ardından koçluk programının şirketin ana amacına bağlanmasının da önemini vurguladı.

Webinarın konukları Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Grup Başkanı Hande Yalgın ve Tofaş İnsan Kaynakları Yöneticisi Uğur Cem Yıldız, etkinlik sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.