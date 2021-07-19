Kolonya Sektörü

Fason üretim, kolonya sektörü için olmazsa olmaz üretim süreçlerinden birisidir. Özellikle Covid salgını sonrasında ülkemizde artan talep ile kolonya üretimi farklı bir safhaya geçmiş ve fason üretim için gereken yetkinliğe sahip firmalar tercih sebebi olmuştur.

Kolonyanın Kısa Tarihçesi

Kolonya, kimilerine göre bayramlardaki kokulu hatıralar ve unutulmaz anılarla dolu ziyaretlerin bir yansımasını hatırlatır. Her şeyden önce kolonya genel olarak canlandırıcı ve uyarıcı haz uyandıran narenciye kokularından oluşur. Herkes tarafından sevilen ve günün her anında kullanılabilen bir koku aracı olarak kolonya, hafif ve ferahlatıcı formuyla yediden yetmişe herkesin kullandığı harika bir buluştur.

Ravive Private Label , fason üretim tecrübesi ile kurumsal markalara ve bireylere istedikleri kolonya çeşidini üretebilecek uzmanlığa sahip bir firma olarak, en son teknoloji ile donatılan tesislerinde fason üretim yapabilmektedir. Ayrıca koku seçiminden pazarlama ve lojistiğe kadar tüm prosesi bilen bir ekiple size tam destek sağlar.

Kolonya başlangıçta “takdire şayan su” veya Aqua Mirabilis olarak adlandırıldı. Orta Çağ'da birçok İtalyan manastırı tarafından üretilen ve terapötik erdemlerin atfedildiği parfümlü bir alkollü çözeltiydi. O zamanlar bu suları elde etmek için alkol ve bitki özlerini karıştırmak yeterliydi.

Özellikle ülkemizde misafir ağırlama ritüellerinin vazgeçilmezi olan kolonyanın tarihi 1800’lü yılların ortalarına kadar dayanıyor. Yıllar içerisinde dini bayramların ve misafirliklerin vazgeçilmezi olan kolonya, pandemi sonrası kendine yepyeni bir alan açarak artan talebi karşılamaya çalışan devasa bir sektör halini aldı.

Covid Sonrası Artan Talep

Kolonya sektörünün genişlemesinde büyük bir role sahip olan pandemi etkisi, artan talebi karşılamak, fason üretim, fason dolum ve private label kolonya markası yaratmak isteyenler için hızlandırılmış bir etki yarattı desek abartmış olmayız.

Özellikle salgın ile mücadelede dezenfektan maliyetinin yüksekliği sebebiyle kolonya talebinde yaşanan patlama, konusunda uzman ve profesyonel fason üretim tesislerinin değerini bir kere daha gözler önüne serdi.

Ravive Private Label, konusunda eğitimli ve tecrübeli ekibi sayesinde fason üretim yaptırmak isteyen markalara tüm bilgi ve birikimiyle destek oldu ve olmaya devam ediyor.

Kendine has bir bileşimi ve kolay taşınabilme özelliği sayesinde pandemi sonrasında neredeyse herkesin cebinde bir kolonya şişesi bulunması, bu talebin karşılanmasındaki tecrübe ve üretim bilgisinin ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Fason üretim konusunda bilgi, birikim ve pazar bilgisi açısından üst düzey bir deneyime sahip olan Ravive Private Label, kolonya üretiminin stratejisinden lojistiğine kadar tüm aşamalarında private label fason üretim yaptırmak isteyen herkese profesyonel destek sunar.

Kolonya Markası Oluşturmak

Fason üretim tecrübesiyle private label kolonya üretimi, tüm aşamalar hakkında derin bilgi ve uzmanlığa sahip bir ekip tarafından yapılmalıdır. Özellikle günümüz şartlarında pazar, hammadde temini ve pazarlama yöntemleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan fason üretim yapan tesislerle bu tarz bir işe girişmek, sonu hem hüsran hem de zararla bitecek bir girişim örneği olabilecek potansiyeli taşır.

Bu nedenle Ravive Private Label, en son teknoloi ile donatılmış fason üretim tesisiyle kolonya üretimi için ihtiyacınız olan tüm yetkinliği sizlere sunar. Esans ve koku seçiminden, pazarlama, pazar bilgisi ve kolonya hakkında dünyada ki trendlere kadar birçok konuda sizlere yardımcı olur. Fason üretim konusunda uzman ve alanında eğitimli bir ekip tarafından kendi kolonya markanızı oluşturabileceksiniz.

Kolonya fason üretim sürecine girmeden önce birkaç kısa bilgiyle marka oluşturmak bölümümüzü ve yazımızı sonlandıralım.

Kolonya Markanızı Geliştirmek ve Üretmek

Kolonya markası oluştururken hangi yönü keşfetmek istediğinizi öğrendikten sonra, uzman ekibimiz size özel bir esans yaratmak için işe koyulur. Bu işlemin örnek kolonyanızı oluşturması 2-3 hafta sürecektir ve sizi memnun edecek şekilde düzenlemeye devam edileceğinden emin olabilirsiniz. Vizyonunuzu yansıtan ve değerlerinize hitap eden mükemmel kolonyayı fason üretim ile elde etmek ana önceliklerimizdendir.

Özel bir kolonya şişesi için tasarımsal olarak size yardımcı olabilir ya da kataloğumuzda bulunan birbirinden eşsiz kolonya şişe tasarımlarından birisini seçebilirsiniz. Şişe seçimi halledildiğine göre artık paketleme ambalaj kısmına geçilebilir.

Markanızın vizyonu ve değerini yansıtacak bir kutu ve ambalaj tamamen isteklerinize göre üretilebilir. Konusunda uzman tasarımcılarımız, kolonya markanız için harikulade bir düzen ve görselliğe sahip kutu ambalaj tasarımları yapacak ve isteğinize en uygun kutu tasarımını size sunacaktır.

Ravive Private Label, fason üretim konusunda uzmanlığı ile kolonya markanızı oluştururken her aşamada size tam bir destek sağlayacak ve tamamen size özel bir kolonya markasının oluşumunu tamamlayacaktır.