Kuymaklı Pizza ile İtalya'ya Meydan Okudu





İzmit Gebze’de 26'ncı şubesini açan ünlü pizza markası Crakers Pizza, hem yatırımlarına hem de AR-GE çalışmalarına ara vermedi.

Türkiye'de hazır gıda sektörünün dinamik öncüsü Crakers Pizza, yerel lezzetleri ürünlerine eklemeyi sürdürüyor. Kuymaklı Pizza ile İtalyan üreticilere sürpriz yapan Crakers Pizza, lezzet avcılarına yeni sürprizler hazırlıyor.







PANDEMİ ŞUBELEŞMEMİZE ENGEL OLMADI

Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci, Türkiye'nin lezzet haritasını çıkardıklarını belirterek; "Ülkemizin gizemli tatlarını menümüze ekleyerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarıyoruz. Pizzanın anavatanı İtalya’daki üreticiler, bu zenginliği gıptayla izliyor." Dedi.Koronvirüs salgını süresince şubeleşme ve AR-GE yatırımlarına ara vermediklerini belirten Ahmet Sait Tütünci; "26'ncı şubemizi İzmit Gebze’de açtık. 2020 hedeflerimizi yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Genç ve dinamik ekibimizi Covid-19 Pandemisine göre eğitirken; tüm restoranlarımızı, üretim tesislerimizi sürekli koronavirüs önlemlerine göre açık tutuyoruz. Pandemi sonrası ilk uluslararası üretim belgesi alan kurum olarak, sektördeki öncülüğümüzü yeni lezzetlerle sürdüreceğiz." Dedi.