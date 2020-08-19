Maliye yükünü İstanbul'dan tuttu | 188 millar lira vergi toplandı



Yaşanan ekonomik kriz boyunca vergilerdenr taviz vermeyen hazine İstanbul'dan 188 millar lira vergi topladı. Özel tüketim vergisinin, genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 27,3, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 28,7 oldu. Motorlu taşıtlar vergi geliri tahsilatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 642 artış gerçekleşti. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatı Temmuz ayında 2 milyar TL’yi geçti. 2020 Nisan ayı itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisinin tahsilatı, dört ayda 415 milyon TL’yi aştı. Toplam Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8’inin yer aldığı İstanbul’da, Temmuz ayında en yüksek artış yüzde 7,2 ile kurumlar vergisi faal mükellef sayısında gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Ağustos 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Temmuz ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Vergi tahsilatı 188 milyar TL

İstanbul’da Temmuz sonu itibariyle toplam 188 milyar TL vergi tahsil edildi.Aynı dönemde Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi tahsilatı 412 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 46’sını İstanbul oluşturdu.

Vergi hasılatı yüzde 28,5 arttı

2020’de İstanbul’da tahsil edilen vergi hasılatı 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Mayıs ayında yüzde 3,4, Haziran ayında yüzde 12,5,Temmuz ayında ise yüzde 28,5 arttı. Temmuz ayında aylık yüzde 38,3 artış kaydedildi.

Özel tüketim vergisinin payı yüzde 28,7

Temmuz ayında, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı, aylık yüzde 27,3 azalırken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 28,7 oldu.

Türkiye’de ise Temmuz ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 26 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Vergi gelirlerinin yüzde 32,8’i petrol ve doğalgaz ürünlerinden

BSMV tahsilatı 2 milyar TL’yi aştı

İstanbul’da özel tüketim vergi gelirleri içinde yıllık en yüksek artış, yüzde 642 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Tütün mamullerinde yüzde 361, dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yüzde 241, petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 14, alkollü içkilerde yüzde 8 vergi geliri artışı; kolalı gazozlarda yüzde 6 azalış gerçekleşti.

Temmuz ayında, gümrük vergi gelirleri yıllık yüzde 35,8 artarken, aylık yüzde 29,5 azalarak 1 milyar TL oldu. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bir önceki yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, Haziran ayına göre yüzde 40,9 arttı. 2020 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisinin tahsilatı dört ayda 415 milyon TL’yi aştı. Dijital hizmet vergisinden yapılan tahsilat Haziran ayına göre yüzde 37,7 azaldı.

Gelir vergisi faal mükellef sayısı 523 bini geçti

Temmuz 2020 itibariyle, İstanbul’da, 523 bin 362 gelir, 877 bin 529 gelir stopaj, 745 bin 988 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 481 basit usulde vergilendirilen gelir, 334 bin 190 kurumlar ve 838 bin 693 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

En yüksek artış kurumlar vergisi faal mükellef sayısında

Temmuz ayı itibariyle İstanbul’da mükellef sayısında yıllık en yüksek artış, yüzde 7,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Kurumlar vergisi mükelleflerini yüzde 6,5 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri ve yüzde 5,5 ile Katma Değer Vergisi(KDV) mükellefleri izledi.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8’i İstanbul’da

Temmuz ayı verilerine göre, ülkemizdeki kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8’i; GMSİ mükelleflerinin yüzde 35,7’si; KDV faal mükelleflerinin ise yüzde 29,4’ü İstanbul’da bulunuyor.

Ağustos 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.



İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Mali İstatistikler Ağustos 2020 bilgilerinehttps://istatistik.istanbul/adresinden ulaşabilirsiniz.