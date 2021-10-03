MARİMDER Yüksek İstişare Kurulu Yalova’da Buluştu



Marmara Bölgesi’nin en önemli iş adamları ve sanayiciler derneklerinden birisi olan MARİMDER’in Yüksek İstişare Kurulu, Yalova’da 3 günlük bir kampa girdi

Başkan Gedikoğlu, uzun ve zor bir süreçten geçerek bugünlere gelen MARİMDER’in, bundan sonra kazandığı uluslararası boyut ile birlikte çok daha büyük projelere imza atacağına inandığını ifade etti.

Kuruluşu çok daha eskilere giden ve son 3 yıldır uluslararası boyut kazanarak üye iş insanlarına pek çok olanak sunan Marmara Uluslararası İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) yeni Yönetim Kurulu ile birlikte yeni dönemde dikkat çekici bir atağa kalktı.

Bu kapsamda MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu öncülüğünde Yalova’da 3 gün süren Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Yozgat ve Yalova İl Başkanı ve temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Derneğin yeni projeleri bir bir masaya yatırıldı ve geleceğe yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda karar alındı.

YALOVA VALİSİ ZİYARETİ

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı öncesi Yalova Valisi Muammer Erol’u ziyaret eden MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu ve beraberindeki heyet, burada yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Erol’a bilgi verdiler. Yalova Valisi Muammer Erol da Yalova’daki yatırım imkânları ve kentin iş potansiyeli hakkında heyete bilgi verdi. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Daha sonra MARİMDER heyeti, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyarette bulundular. Burada Oda Başkan Yardımcısı Kenan Engin tarafından sıcak bir şekilde karşılanan MARİMDER heyeti Yalova’nın sanayi ve çevre konusunda dikkatli bir şekilde attığı adımlar hakkında bilgi aldılar.

YALOVA SANAYİ VE TİCARET ODASI

Yalova’nın çevre konusunda fedakârlık yapmadan sanayiyi kente getirme gayretinde olduğu altı çizilen görüşmede şehrin sürekli göç aldığını vurgulayan Oda Başkan Yardımcısı Kenan Engin, şehirde hali hazırda 50 binden fazla yabancı uyruklu bulunduğunu ve bunun da iş gücü piyasasın da ucuz emek olarak yer bulmaya çalıştığını belirtti.

MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu da derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve projesini yürütmekte oldukları ve Türkiye’de kurulacak olan dünyanın 4’üncü büyük deprem simulasyon merkezi çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

UZUN VE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Görüşmede 7 binden fazla üyeleri olduğunu ifade eden Engin, daha sonra heyete’nın yeni hizmet binasını gezdirdi ve bilgi verdi. MARİMDER’in Vizyon adıyla yayınlayacağı derginin ikinci sayısına da röportaj sözü veren Engin, daha sonra konuklarını, kapıya kadar uğurladı.

MARİMDER heyeti daha sonra Yüksek İstişare Toplantısı’nın gerçekleşeceği Yalova’nın Termal ilçesindeki Black Bird Otel’e geçtiler. Burada düzenlenen toplantı Genel Başkan Zeki Gedikoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Gedikoğlu, uzun ve zor bir süreçten geçerek bugünlere gelen MARİMDER’in, bundan sonra kazandığı uluslararası boyut ile birlikte çok daha büyük projelere imza atacağına inandığını ifade etti.

Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte çok daha güçlüyüz diyen Gedikoğlu, Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri’ne de teşekkür etti.

DÜNYAYA ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR TÜRKİYE

Daha sonra söz alan MARİMDER Başkan Vekili Ramazan Öztürk ise konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı. Öztürk, MARİMDER sadece bir iş adamları ve sanayiciler derneği değildir. Aynı zamanda Türkiye’nin dünyada bir numara olması için elini taşın altına koymuş iş insanlarının da buluşma noktasıdır. Bu bakımdan hedeflerimiz büyük ve ülkemiz için savunma sanayinden enerji sektörüne kadar pek çok alanı içeriyor. İnşallah birliğimizden aldığımız güçle bu büyük ve önemli hedefleri hayata geçireceğiz dedi.

Ardından Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri tek tek söz alarak faaliyetleri ve şehirleri hakkında bilgiler verdiler.

YENİ YATIRIM MERKEZİ DİYARBAKIR

Daha sonra MARİMDER’in Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Ali Can, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Neval Karakuş ile birlikte hazırladıkları Diyarbakır Yatırım Raporunu sundu. Diyarbakır’ın geniş yatırım fırsatları, potansiyeli, 6’ncı derece teşvik bölgesi olduğu, ulaşım imkânları gibi geniş bir yelpazeden bilgi verilen sunum, katılımcılardan büyük alkış aldı.

MARİMDER VİZYON DERGİSİ TANITILDI

Ardından MARİMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve MARİMDER Vizyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Alptekin Cevherli, bir süredir yayın hayatına girmek üzere hazırlıkları sürdürülen ‘MARİMDER Vizyon Dergisi’ hakkında Kurul Üyelerine bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi. Tecrübeli gazeteci Semiha Lavas Özkol’un Haber Müdürü olduğu dergide yurt içi ve yurt dışından pek çok üst düzey röportajın yanı sıra sektör haberleri, kültür-sanat sayfaları ve araştırma dosyaları ile dolu dolu bir derginin pek yakında yayın hayatına geçeceğinin müjdesini verdi. Derginin iş dünyasındaki şu an için olan boşluğu da dolduracağını ifade eden Başkan Gedikoğlu ise dergi için uzunca bir süredir çalışan tecrübeli ekibe teşekkür etti.



BİR SONRAKİ TOPLANTI ÇORUM’DA

MARİMDER Yüksek İstişare Toplantısı daha sonra dilek ve temenniler ve ardından MARİMDER Genel Başkanı Gedikoğlu’nun, ‘Yalova İl Başkanımız Sayın Rahmi Çağrı Bey’e bu güzel misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Yüksek İstişare Kurulu Toplantımızı Çorum İl Başkanımız Yaşar Tenikeci Bey’in himayesinde Çorum’da gerçekleştireceğiz. Daha sonraki toplantımızı da Diyarbakır’da yapacağız inşallah’ sözleriyle alkışlarla kapandı ve ardından heyet üyeleri hep birlikte akşam yemeğine geçtiler.

YALOVA İL BAŞKANI ÇAĞRI’YA TEŞEKKÜR

Basının sorularını yanıtlayan MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu şunları ifade etti: “Kısa adı MARİMDER olan ve uzun zamandan sonra pandeminin bütün olumsuzluklarına rağmen Yalova il başkanlığımızın ev sahipliğinde bir araya gelerek uzaktan yakından gelen tüm il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin üç günlük toplantı neticesinde üyelerimizin ve yöneticilerimizin birbirlerini tanıma fırsatı yakalayıp Dernek yetkilileri dışında ticari faaliyetlerinin ortaya koyarak çok güzel bir dayanışma örneği göstermişlerdir. Ev sahipliğini üstlenen Yalova İl Başkanımız Sayın Rahmi Çağrı Bey’e teşekkürlerimizi iletirken yönetim kurulu arkadaşlarıma, il temsilcilerine ve ilçe temsilcilerimize de teşekkür ediyorum birlik ve beraberliğimiz için mutlu bir tabloydu. Ticari faaliyetlerimizin, ülke ekonomisine yapacağımız katma değerlerin konuşularak dile gelmesi bizleri mutlu etti. Ayrıca güzel Yalova’mızın başta kıymetli valisi olan Sayın Muammer Erol Bey'i Yalova Ticaret Odası başkan vekili Sayın Kenan Engin Bey’i ve Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk ile belediye başkan yardımcımız Bahattin Erbay’ı ziyaret ederek MARİMDER hakkında bilgi verdik. Özellikle Sayın Valimizin Ticaret Odası Başkan Vekili ile Belediye Başkan ve Yardımcıları’nın Derneğimize olan samimiyeti ve muhabbeti bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.

Biz de bu memnuniyetinden dolayı ilerleyen zaman içerisinde Dernek bünyemize Yalova'dan birçok iş insanı ve sanayiciyi aramızda görmek adına mutluluğumuzu ifade ettik.

YALOVA TİCARET ODASI MARİMDER’E AÇIK

Ayrıca Ticaret Odası başkanımızın birçok ticari konularda Yalova'nın dokusuna uygun sanayi ve ticari alanlarda işbirliği yapabileceğimizi yakında açılışı yapılmış olan ve mükemmel bir mimariye sahip, Ticaret Odası yeni hizmet binasının MARİMDER üyelerine açık olacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle de müteşekkiriz.

Daha sonra üyelerimiz ve il başkanlarının faaliyet raporları alınmış olup bölgesel olarak arz ve talepleri bildirilmiş olup, sırasıyla bu programların diğer illerde yapılması hususunda fikir birliği oluşmuştur. Hızla kalkınan ülkemizin bu tür sosyal etkinliklerine rol model olarak çalışmalarımız devam edecektir. Bu konuya duyarlı olan herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum” dedi.

Ertesi gün de ikili görüşmeler ve iş insanları arası tanışmalar ile süren program üçüncü günün akşamı sona erdi.