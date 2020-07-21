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Masdaf Pompa Sistemlerinde “Performans Test” Güvencesi

Verimli ve çevreci pompa teknolojilerini, yeni geliştirdiği “pompa test standı”nda test edip, performanslarını ölçen Masdaf, yüksek müşteri memnuniyeti ve üstün müşteri deneyimi sunmaya devam ediyor.

21 Temmuz 2020 Salı 07:57
Masdaf Pompa Sistemlerinde “Performans Test” Güvencesi

Masdaf Pompa Sistemlerinde “Performans Test” Güvencesi

ERGAZ’ın Erzurum’da ki Akaryakıt Depolama ve Kara Dolum Terminali’nde yerini alacak olan“NME Serisi Ağır Hizmet Tipi Pompalar”ın performans testi, ERGAZ yetkililerinin katılımlarıyla yılın ilk çeyreğinde Masdaf’ın Düzce fabrikasında bulunan “Pompa Test Standı”nda gerçekleştirildi.

Yüksek pompa teknolojileri ile 43 yıldır sektörün lider markası olan Masdaf, yılın ilk çeyreğinde pompa teknolojilerine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Verimli ve çevreci pompa teknolojilerini, yeni geliştirdiği “pompa test standı”nda test edip, performanslarını ölçen Masdaf, yüksek müşteri memnuniyeti ve üstün müşteri deneyimi sunmaya devam ediyor.

Önemli referans projelere yüksek katma değer sağlayan Masdaf, maksimum 10.000 m³/h lik debi kapasitesine sahip yeni “pompa test standı” ile müşterilerinin satın aldıkları pompa teknolojilerinin yüksek kalite ve performansını henüz fabrikadan çıkmadan görebilmelerini sağlıyor. ISO 9906 pompa test standardına uygun şekilde gerçekleştirilen testlerde “uçtan emişli pompalar, inline pompalar, ayrılabilir gövdeli çift emişli pompalar, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompalar, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompalar ve dişli pompalar”ın performansı, scada sistemi üzerinden anlık olarak izlenip, raporlanabiliyor.

Masdaf’ın yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan çevreci ve verimli pompa teknolojileri, ERGAZ’ın Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde’ de kurulan, 26.500 m³kapasiteli Akaryakıt Depolama ve Kara Dolum Terminali’de yerini aldı.

Projede kullanılan“NME serisi Ağır Hizmet Tipi Pompalar”, sistemde kullanılacak akışkana ( benzin ve motorin ) uygun ve tesisin otomasyon sistemiyle entegre çalışacak şekilde dizayn edildi. 136 m³/h kapasiteli 3 adet akaryakıt pompası’nın karasal iklime sahip Erzurum’un dış hava şartlarından etkilenmemesi ve akışkan bazlı donma sorunu yaşanmaması için gerekli teknik destek sağlandı.

Üretim süreci tamamlanan pompaların performans testi ise yılın ilk çeyreğinde ERGAZ yetkililerinin katılımlarıyla Masdaf’ın Düzce fabrikasında bulunan “performans test standı”nda gerçekleştirildi. Pompaların performans test sonuçları, Ergaz yetkilileri ile paylaşıldı.

Masdaf, yüksek teknoloji ürünleri, pompa performans testi ve projeden sevkiyata kadar tüm süreçlerinde benimsediği şeffaf ve mükemmelliyetçi hizmet anlayışı ile ERGAZ yetkililerinden tam not aldı.

Masdaf Hakkında;

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, %100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “akışkan teknolojileri” üretmektedir.

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, 40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa üretmektedir.

Masdaf; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Müşterilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Masdaf, pompa teknolojilerinin AR-GE’sinden, üretimine kadar tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve ürünlerini, projenin ihtiyacına uygun olarak üretmektedir.

Masdaf, Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağıyla, pompa teknolojileri alanında en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı misyon edinmiştir.

ERP direktiﬂerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 65’ten fazla ülkeye ihraç eden Masdaf, bu ülkelerde kurduğu distribütör ve servis ağıyla da sürdürülebilir olmayı hedeﬂemiştir. Masdaf, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, ATEX, EAC, UkrSEPRO gibi kalite belgelerine de sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Masdaf Pompa
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