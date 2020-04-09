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Maske kargaşası eczanede son boldu

Koronovirüs ile mücadelede en önemli araçlardan biri haline gelen koruyucu maske dağıtımı konusunda nihai karar verildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:07
Maske kargaşası eczanede son boldu

Maske kargaşası eczanede son boldu


Covid-19 salgını öncesi kimsenin dönüp yüzüne bakmadığı koruyucu maskelerin ücretsiz dağıtımı konusunda son karar verildi. Daha önce muhtarlıklar üzerinden dağıtımı gündeme gelen, e-devlet üzerinden sipariş verilmesi için hazırlık yapılan, PTT krago aracılığı ile tüm Türkiye geneline dağıtılması hedeflenen koruyucu maskeler için İstanbul'da eczanelerden dağıtım anlaşması imzalandı. Bugün çoğu eczanede koruyucu maske satışı devam ederken, bazı eczanelerde 'Maske satışlarımız durduruldu' yazısı astığı görüldü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maskelerin ücretsiz olarak verilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine İstanbul Eczacılar Odası bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır" denildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Oda'dan yapılan açıklamada ücretsiz maske dağıtımı sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur."

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