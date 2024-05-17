Maxxen, Türkiye enerji endüstrisini dünyaya açacak

Maxxen, geleceğin enerjisini depolayacak

Yenilenebilir enerji sektörünün mühendislik firmalarından Kontek Enerji, batarya depolama teknolojileri alanında güvenilir ve verimli çözümler sunacak Maxxen Energy’i hayata geçirdi. 25 milyon dolar yatırımla kurulan ve 2025 yılında faaliyete geçecek şirket, Çin’in enerji depolama alanında lider üreticileri arasında yer alan Hithium Enerji ile özel stratejik ortaklık anlaşması yaparak iki ülke arasında enerji köprüsü oluşturdu. Türkiye’de, geleceğin enerjisini depolayacak olan Maxxen Energy, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 GWh’lik enerji depolama ekipmanları üretecek.

Enerji verimliliği, otomasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Kontek Enerji, kuruluşunun 30. yıldönümünde yerel ve global ölçekte hedeflerini büyüttü. Şirket, öncelikle 25 milyon dolar yatırımla Aydın Ortaklar Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekarelik alanda batarya enerji depolama teknolojileri üretimi alanında iştiraki olan Maxxen Energy’yi hayata geçirdi. Ardından, bu yeni yatırımla birlikte global hedeflerini belirleyen şirket; Çin’in dünyadaki ilk yedi batarya üreticisi arasında yer alan Hithium Enerji ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Gerçekleştirilen stratejik ortaklıkla birlikte globalde ve yerelde daha sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulması ve Türkiye’nin enerji depolama alanında küresel bir güç konumuna gelmesi hedefleniyor.

‘‘Yenilenebilir enerji sektöründe yeni bir dönemi başlatıyoruz’’

Kontek Enerji’nin sektördeki 30 yıllık bilgi ve deneyimini Maxxen markası ile enerji depolama alanına aktararak yenilenebilir enerji alanında yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini söyleyen Kontek Enerji CEO’su Tolga Murat Özdemir; sektörü değerlendirdi ve yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Enerji ihtiyacı önümüzdeki yıllarda küresel bazda en çok konuşacağımız konuların başında geliyor. 2035 yılı ulusal eylem planımıza göre; Türkiye’de güneş enerjisi kapasitemizin 53 GW’ye, rüzgar enerjisi kapasitemizin ise 30 GW’ye ulaşması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için üstümüze düşen yatırımları gerçekleştirirken enerji depolama teknolojileri ile üretilen enerjiyi daha sürdürülebilir ve verimli kullanabilmeyi de önceliğimize alıyoruz. Bu anlamda, sanayimizi büyütmek ve buradan doğacak enerjiyi depolamalı sistemler temelinde yenilenebilir kaynaklardan karşılamamız önemli’’ dedi.

‘‘Enerji sektörünün geleceğini depolamayla şekillendireceğiz’’

30 yıldır enerji sektöründe fark yaratan projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Tolga Murat Özdemir sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Sağladığımız teknolojiler ile doğal çevrenin ekonomik denge ve kaynaklarını korurken kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor, enerji ihtiyaçlarını yüksek performansla karşılıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir ve katma değerli projelerle çevresel etkilerin azaltılmasında önemli bir rol üstleniyoruz. 2024 ilk çeyrek itibarı ile Türkiye’de 106.334 MWe olan toplam elektrik üretim kurulu gücümüzün 14.000 Mwe’nin GES’lerden ve 12.000 Mwe’nin RES’lerden oluştuğunu görüyoruz. Kontek Enerji olarak, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için Solar Alliance partnerimizle birlikte 2024 yılında 300 MWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2025 yılında faaliyete geçecek yeni yatırımımız Maxxen Energy yatırımımızla da karbon ayak izini azaltmanın en önemli yollarından biri olan ülkemizde GES ve RES’lerin artmasının garantisi olarak görülen enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’yi küresel bir güç haline getirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Hithium ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık ile pazardaki rekabet güçlerini artıracaklarını söyleyen Tolga Murat Özdemir enerji sektörünün geleceğini depolamayla şekillendireceklerini vurguladı.

Yeni fabrika yıllık 3 GWh üretim kapasitesine sahip olacak

Kontek Enerji'nin kalite güvencesiyle üretilen enerji depolama sistemleri sayesinde, güneş enerjisi projelerinde yakaladıkları başarıyı enerji depolama teknolojileriyle birleştirerek sektöre yenilik ve katma değer sunacaklarını belirten Kontek Enerji CBDO’su Ayhan Şahin yeni yatırımla ilgili şu detayları paylaştı:

Enerji depolama sistemleri üretim fabrikası Maxxen Energy’i Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare alana inşa ediyoruz. Üretim tesisimiz; yağmur suyu hasadı, proses atıkları geri dönüşümü, çatı GES sistemi ve sera alanı gibi teknolojileri barındıran akıllı bir bina olarak tasarlandı. Dış görünümü geleceğin teknolojisi ile paralel tasarlanan binamızın dış cephesi solar cam ile kaplanarak karbon nötr bir bina olarak faaliyet gösterecek. Yıllık 3 GWh üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisi, faaliyete geçtiğinde şirket istihdamımızı da yaklaşık yüzde 100 oranında artıracağız. Fabrikamız ile enerji depolama teknolojileri alanında, enerjiyi daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanmak için çözümler sunacağız’’ dedi.

“Bu ortaklık, enerji sektörünü yeniden şekillendirecek”

Enerji depolama ürünlerinin lider üreticilerinden biri olan Hithium Energy ile gerçekleştirdikleri iş birliğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Ayhan Şahin: “Hithium gibi dünya çapında lider bir şirket ile güçlerimizi birleştirmekten son derece mutluyuz. Bu stratejik ortaklık, daha temiz bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Söz konusu anlaşmanın devamında sürdürülebilir enerji alanında çığır açan yeniliklere imza atmak için birlikte çaba göstereceğiz Batarya enerji depolama teknolojilerinin geniş kitlelere yayılmasını hızlandırarak, dünya çapındaki enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzde dönemde bu ortaklığın, enerji depolama teknolojileri alanında ülkemizin enerji sektörüne ne kadar önemli katkılar yapacağını hep birlikte göreceğiz.”

Enerji dönüşümünde Çin ve Türkiye birlikteliği

Çin Enerji Depolama Birliği verilerine göre 2023 yılında ürün sevkiyatı bakımından dünyadaki ilk beş batarya üreticisi arasında yer alan Hithium Kurucusu ve MEA bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Sean Sunming Huang ise konuyla ilgili şunları söyledi; “Türkiye pazarına ve enerji sektöründeki büyüme potansiyeline büyük önem veriyoruz. Hithium ve Maxxen arasında gerçekleşen stratejik ortaklık anlaşması ile hem küresel hem de yerel olarak daha sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaratılması adına birlikte hareket edecek ve batarya enerji depolama teknolojilerinin daha geniş kitlelere yayılmasını hızlandırarak, dünya çapında enerji dönüşümüne katkı sağlayacağız.