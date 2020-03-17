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MediaMarkt Türkiye’nin yeni CFO’su Spyros Xenos oldu

MediaMarkt’ın, Türkiye’deki CFO koltuğuna Spyros Xenos atandı. Finans alanında 28 yıllık deneyimi bulunan Xenos, 2004 yılından beri MediaMarkt Yunanistan’da CFO olarak görev yapıyordu.

17 Mart 2020 Salı 12:33
MediaMarkt Türkiye’nin yeni CFO’su Spyros Xenos oldu

MediaMarkt Türkiye’nin yeni CFO’su Spyros Xenos oldu

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın, Türkiye’deki CFO koltuğuna Spyros Xenos atandı. Finans alanında 28 yıllık deneyimi bulunan Xenos, 2004 yılından beri MediaMarkt Yunanistan’da CFO olarak görev yapıyordu.

Türkiye’de yaklaşık 4 yıldır kesintisiz olarak büyüyen ve 2020 yılında da büyüme ve istihdam hedeflerine hız kesmeden devam etmeyi hedefleyen MediaMarkt Türkiye’nin yeni CFO’su Spyros Xenos oldu.

İş hayatına Güney Afrika’da PricewaterhouseCoopers’da (PwC) başlayan Xenos, 1991 yılında doğduğu ülke olan Yunanistan’a geri döndü ve Ernst & Young’da çalışmaya başladı. 1993 – 1996 yılları arasında Makro Cash & Carry Yunanistan bünyesinde İç Denetim ve Sistem Müdürlüğü’ne getirildi. 1996 – 1999 yılları arasında Nokia Yunanistan’ın, 1999 – 2004 aralığında da Nokia Balkan Hub bölgesinde CFO görevinde bulunan Xenos, ardından MediaMarkt Yunanistan bünyesine katılarak 2020 yılına kadar CFO olarak görev yaptı.

Öğrenim hayatını Güney Afrika'da tamamlayan Spyros Xenos, Muhasebe Bölümü’nde denetim ve vergilendirme alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Xenos, ayrıca Güney Afrika Yeminli Mali Müşavirler ve Denetçiler Enstitüsü'nün nitelikli bir üyesidir.

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