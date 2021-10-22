Michael Saylor | Türkiye’ye gelsem, şahıslardan alacağım tek şey Bitcoin

Dünyada en çok Bitcoin rezerv sahibi firma MicroStrategy’nin kurucusu ve Genel Müdürü olarak tanınan Michael Saylor, Türkiye’de finans eğitimi başta olmak üzere birçok konuda hizmet veren Steve Group kurucusu ve Genel Müdürü Stevedabitcoin’in (Derya Türker) Youtube kanalı Steve TV’ye konuk oldu.

13 Eylül’de son yaptığı alımla birlikte günümüz değeriyle yaklaşık 7,25 milyar dolar değerinde olan 114.042 Bitcoin sahibi olan MicroStrategy’nin kurucusu Saylor, “Türkiye’ye gelsem şahıslardan alacağım tek şey Bitcoin’dir” diye konuştu.

Türkiye’de yer alan bir iletişim kanalına ilk defa konuşan Michael Saylor, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolar değerinde uzun vadeli Bitcoin alım tavsiyesi ile de gündeme gelmişti.

“BITCOIN İLE İLGİLİ 9 BİN BELGE OKUDUM”

Günümüz koşullarında yatırım planlarının hızlı alıcı ve satıcı bulunabilecek enstrümanlara yapılması gerektiğini vurgulayan Michael Saylor, “Bir ülkeye, örneğin Lübnan’a ya da Türkiye’ye, yapılan yatırım o ülkeye yapılan bir yatırımdır. Oysaki Google’a yatırım global bir yatırımdır. Buna istinaden şuan Türkiye’ye gelsem şahıslardan alacağım tek şey Bitcoin’dir” ifadelerini kullandı.

Sektör içinde kendi görevini kurumsal yatırımcılara, aracı kurumlara, bankalara, risk ve güvenlik yöneticilerine, regülasyonla ilgilenen hukuk ve politikacılara Bitcoin’i açıklamak olarak gören Saylor, Bitcoin’in geleceği ve neden Bitcoin’e yatırım yaptığı ile ilgili de bilgi verdi.

Yapacağı yatırımlar öncesinde çok fazla araştırma yaptığını söyleyen Saylor “Bitcoin ile ilgili 9000 sayfa belge okudum. Tüm bu araştırmalarım sonucunda Bitcoin’e yatırım yapmanın mantıklı ve kazançlı olduğuna karar verdim” dedi.



Bitcoin’in en çok eleştirildiği iki konu olan merkeziyetsiz yapısı ile devletleri tehdit etmesi ve madencilik teknikleri ile enerji tüketimi konularına da değinen Michael Saylor, Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısının tehdit edebileceği tek şeyin altın olabileceğini ve enerji tüketiminin de boşa harcanan elektrik tüketimin yanında hiç sayılabilecek düzeyde olduğunun altını çizdi.



MicroStrategy

1989 yılında Michael J. Saylor, Sanju Bansal ve Thomas Spahr tarafından kurulan MicroStrategy Incorporated, iş zekâsı (Business Intelligence), mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan bir şirkettir.

Firma, iş analizi ve iş kararları vermek için iç ve dış verileri analiz etmek üzerine kurulu uygulama yazılımları geliştirmektedir.

Merkezi Washington bulunan halka açık bir şirkettir.

The Steve Group Bilişim A.Ş.

35000 öğrenciye ücretsiz finans eğitimi sağlayan ve Türkiye’nin kripto para alanında küresel bir merkez olmasını hedefleyen şirket, Derya Türker (@Stevedabitcoin) tarafından Türkiye’de kurulmuştur. Twitter’da yarım milyona yakın takipçiye ulaşan Stevedabitcoin, finanstan müziğe, sinemadan eğitime kadar birçok alanda ‘Kendinin en iyi versiyonu ol!” mottosu ile yatırımlar yapmakta ve projeler geliştirmektedir.