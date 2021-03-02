Microsoft global yönetimine Türkiye’den Kadir Şener atandı

Microsoft global yönetimine Türkiye’den bir isim daha
2005 yılından beri Microsoft’da farklı pozisyonlarda görev alan Kadir Şener, 1 Mart 2021 itibarıyla Microsoft Global Kurumsal Teknoloji Strateji ve Satış Direktörü oldu. Kadir Şener, Microsoft’un teknoloji satış ve stratejist ekibine liderlik edecek.
Dijital transformasyon, inovasyon ve değişim yönetimi konularında uzman yeni nesil yöneticilerden Kadir Şener, bu yeni göreviyle Microsoft bulut ve kurumsal çözümlerinin yaygınlaştırılmasından küresel ölçekte sorumlu olacak. Kadir Şener, liderlik ettiği dünya genelinde binden fazla mühendis ve teknoloji satış profesyonelinden oluşan ekiple birlikte kurumsal müşterilerin teknoloji ve inovasyonla dijital dönüşümüne rehberlik edecek.
Şener, Microsoft’ta ‘Değişim Yönetimi’ eğitimleri veriyor
2018 yılında, ‘Değişim Yönetimi’ konusunda dünya literatürüne geçen ADKAR modelini geliştiren ve liderliği küresel ölçekte kabul görmüş Prosci’den aldığı eğitimleri tamamlayan Kadir Şener, hali hazırdaki görevlerinin yanı sıra Microsoft içinde ‘Değişim Yöneticisi’ olarak eğitimler de veriyor.
Kadir Şener, Microsoft’un tüm müşterilerinin dijital transformasyon yolculuklarını başarıyla yönetmelerine destek olacağı yeni görevinde ABD merkez ofisteki Microsoft Kurumsal Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na raporlayacak ve çalışmaları için İstanbul’u merkez ofis olarak kullanacak.