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Microsoft global yönetimine Türkiye’den Kadir Şener atandı

Kadir Şener, Microsoft Global Kurumsal Teknoloji Strateji Direktörü oldu.

02 Mart 2021 Salı 10:04
Microsoft global yönetimine Türkiye’den Kadir Şener atandı

 Microsoft global yönetimine Türkiye’den bir isim daha

 

2005 yılından beri Microsoft’da farklı pozisyonlarda görev alan Kadir Şener, 1 Mart 2021 itibarıyla Microsoft Global Kurumsal Teknoloji Strateji ve Satış Direktörü oldu. Kadir Şener, Microsoft’un teknoloji satış ve stratejist ekibine liderlik edecek.

Dijital transformasyon, inovasyon ve değişim yönetimi konularında uzman yeni nesil yöneticilerden Kadir Şener, bu yeni göreviyle Microsoft bulut ve kurumsal çözümlerinin yaygınlaştırılmasından küresel ölçekte sorumlu olacak. Kadir Şener, liderlik ettiği dünya genelinde binden fazla mühendis ve teknoloji satış profesyonelinden oluşan ekiple birlikte kurumsal müşterilerin teknoloji ve inovasyonla dijital dönüşümüne rehberlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kadir Şener, Microsoft’a 2005 yılında, Avrupa Ortadoğu Bölgesinde Güvenlik Danışmanı olarak katıldı. Bu görevdeyken kamu kurumlarının yanı sıra finans ve telekom gibi dijital hizmetlerde öncü sektörlere hizmet veren Kadir Şener, 2007 yılında İş Geliştirme Yöneticisi olarak Microsoft Amerika ekibine dahil oldu. Burada, ‘Windows Planlama ve Ekosistem’ projesinde çalışan ve Windows'ta kullanılan önemli birçok özelliği tasarlayan mühendisler arasında yer alan Şener, Windows 7’nin uluslararası özellikleri ve Windows 8’in küresel planlamasında aktif rol aldı. 2011 yılında Microsoft Türkiye'ye dönen Kadir Şener, önce Sunucu ve Bulut Platformlarından Sorumlu İş Yöneticisi daha sonra da Windows ve Cihazlar Grup Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılında Microsoft Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bulut ve Kurumsal Çözümler Grup Direktörlüğü’ne atanan Şener, 2018 yılından beri de Orta Doğu Afrika Bölgesinde Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Teknoloji Strateji ekibine liderlik ediyordu.

Şener, Microsoft’ta ‘Değişim Yönetimi’ eğitimleri veriyor

2018 yılında, ‘Değişim Yönetimi’ konusunda dünya literatürüne geçen ADKAR modelini geliştiren ve liderliği küresel ölçekte kabul görmüş Prosci’den aldığı eğitimleri tamamlayan Kadir Şener, hali hazırdaki görevlerinin yanı sıra Microsoft içinde ‘Değişim Yöneticisi’ olarak eğitimler de veriyor. 

Kadir Şener, Microsoft’un tüm müşterilerinin dijital transformasyon yolculuklarını başarıyla yönetmelerine destek olacağı yeni görevinde ABD merkez ofisteki Microsoft Kurumsal Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na raporlayacak ve çalışmaları için İstanbul’u merkez ofis olarak kullanacak.

 

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Son Güncelleme: 02.03.2021 10:26
Anahtar Kelimeler:
MicrosoftMicrosoft Global
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