Naturelgaz satış hacminde yıla rekorla başladı

FAVÖK’ü yüzde 67’lik artışla 320.8 milyon TL’yi aştı

Yılın ilk üç ayında faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik artışla 320,8 milyon TL’ye çıkaran Naturelgaz’ın aynı dönemde esas faaliyet karı ise yüzde 112’lik artışla 226.8 milyon TL’ye ulaştı. Naturelgaz, brüt karını da 2023 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 70’lik artışla 377 milyon TL’nin üstüne çıkarırken, aynı dönemde satış hacmini yüzde 43 artırarak 107 milyon Sm3’e çıkardı ve yıla rekorla başladı.

Şirket’in 2024 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü finansal sonuçlarımızı sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Yıla 107 milyon Sm3’lük satış hacmiyle rekor seviyede başladık” dedi.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki Naturelgaz, 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tesis altyapı kapasitesini artırmak için yatırımlarına devam eden şirket, yılın ilk 3 ayında toplam 28.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Naturelgaz yıla satış hacminde rekor kırarak başladı. 2023 yılında 251 milyon sm3’lük satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kıran Naturelgaz, bu yılın sadece ilk üç ayında satış hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artırarak 107 milyon Sm3’e çıkardı. Böylece sektördeki öncü pozisyonunu güçlendirdi. Naturelgaz’ın satış hacmindeki artışın ana nedeni Şehir Gazı iş kolundaki yıllık bazda yüzde 50’lik artış oldu. Şehir Gazı satışları 77 milyon sm3’ü aştı. Şirketin dökme CNG satış hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Yılın ilk üç ayında yıllık bazda FAVÖK’ünü yüzde 67’lik artışla 320.8 milyon TL’ye çıkaran Naturelgaz’ın esas faaliyet karı ise yüzde 112’lik artışla 226.8 milyon TL’ye ulaştı. Naturelgaz brüt karını da 2023 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 70’lik artışla 377 milyon TL’nin üstüne çıkardı. Şirketin cirosu 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 1,4 milyar TL’ye gerilerken, net karı ise sınırlı bir artışla 61.9 milyon TL oldu. Finansal performanstaki pozitif kırılımlara rağmen cirodaki azalış ve net kardaki sınırlı artışta enflasyon muhasebesi etkili oldu.

‘Sakarya tesisi operasyonlara katkı sağlayacak’

Şirket’in 2024 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü finansal sonuçlarımızı sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Yıla 107 milyon sm3’lük satış hacmiyle rekor seviyede başladık. Enflasyon muhasebesi nedeniyle ciro ve net karlılık rakamlarımız sınırlanmış olsa da finansal sonuçlarımız son derece güçlü” dedi.

Sakarya tesislerinin faaliyete geçtiğini ifade eden Naturelgaz Genel Müdürü Turan, “Yurt genelinde yer alan diğer tüm tesislere yapılacak olan her türlü operasyonel altyapı desteğini tek bir noktada toplamış olduk. 4 bin 250 metrekarelik bu tesisimiz operasyonlarımızda kullandığımız ekipmanların üretimi, revizyon işlemleri, bakımı, kalite teknik denetimi ve de depo entegrasyonu konularında önemli katkılar sağlayacak.” diye konuştu.

‘ÇAYKUR ihalesi kazanıldı, Muş-Bulanık GES Projesi yılın son çeyreğinde tamamlanacak’

Naturelgaz’ın faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Hasan Tahsin Turan, şöyle devam etti: “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 18 adet fabrika için açmış olduğu doğalgaz LNG ve Doğalgaz CNG ihalesini kazandık. İhaleye konu 325.000.000 kWh enerji, 30.545.113 Sm3 doğal gaz karşılığı olup, şirketimizin 2023 yılı toplam satış hacminin yüzde 12,2’sine denk geliyor. Kazanmış olduğumuz ihalenin bedeli 529 milyon TL. Öte yandan Muş İli Bulanık İlçesinde Yapılması Planlanan 18.761,08 kWp'lık GES Projesinin ÇED süreci devam ediyor. Bu projenin de planlandığı gibi bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınması bekleniyor.”