Ödeal’dan Esnafa Müjde: Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS

Ödeal’dan Esnafa Müjde: Ertesi Güne yüzde 0 Komisyonlu POS

Böylelikle, tıpkı nakit ödeme alındığında olduğu gibi, “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” ile ödeme alındığında da esnafın tüm cirosu cebinde kalıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de, en karlı şekilde ticaretini büyütmeye devam ediyor.

10 yıldır esnafın tahsilat sorunlarına hızlı, esnek ve avantajlı çözümler sunan Ödeal, kredi kartıyla ödeme alırken yüksek komisyonlarla baş etmekte zorlanan esnafa özel “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” sunuyor. Ödemelerini ertesi iş günü herhangi bir kesinti olmadan Ödeal Kart’ına alan küçük ve orta ölçekli işletmeler, %2-6 arasında değişen komisyon oranları nedeniyle kaybettikleri gelirlerini ceplerinde tutmuş oluyor.

125 Binin Üzerinde Esnaf Ödeal’ın Sunduğu Çözümlere Güveniyor

TCMB lisansı ile faaliyet gösteren Ödeal, mevcuttaki 125 binin üzerindeki üye iş yerinin yanı sıra, yeni üye olacak esnafa da sunduğu “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” ile, komisyon oranını sıfırlıyor, anlaşmalı tüm bankalar için tek ve sabit aidat uygulaması yapıyor.

Tek sözleşme ile anlaşmalı tüm kartlardan peşin ve taksitli ödeme alma imkanı sağlayan “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” için giriş ücreti, verimsizlik bedeli, ciro şartı aranmıyor. Üye işyerleri, E-Fatura POS ve Sade POS'ları cihaz satın almadan kullanabildikleri gibi, yeni nesil yazar kasa POS’lara en uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle sahip olabiliyorlar. Geniş marka yelpazesine sahip Ödeal POS’lardan dilediklerini seçip işlerine en uygun POS’u kullanabilmeleri, cirolarını Ödeal Portal üzerinden kolayca yönetebilmeleri diğer avantajlar arasında yer alıyor.

Yeni ürün ile ödemelerini kesinti olmadan Ödeal Kart’larına alan esnaf, Ödeal POS’larından aldıkları ödeme tutarı kadar harcamayı bu kartları ile yapabiliyorlar. Ödeal Kartlarını Internet alışverişlerinde, sanal POS’larda ve mail order’da diledikleri şekilde kullanabiliyorlar. Otomatik ödeme talimatı verebiliyor ve faturalarını ödeyebiliyorlar. Üstelik kullanım ücreti ya da yıllık kart aidatı ödemiyorlar.

Sektörde İlklerin Adresi: Ödeal

Ödeal, KOBI, küçük esnaf, zanaatkar ve serbest çalışanların kredi kartı ile ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla cep telefonlarını birer POS cihazına çeviren ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Ödeal Cepte POS’ uygulaması ile sektöre adım attı. Kısa süre sonra, Türkiye’nin masaüstü yazar kasalara bağlanma özelliğine sahip ilk POS cihazı “Ödeal POS”u piyasaya çıkardı. Daha sonra, EFT POS çözümü olan ‘Ödeal Sade POS’u da sunan Ödeal, hemen ardından yine Türkiye’de bir ilk olarak e-fatura POS ürününü VUK 507’yle uyumlu çözümü geliştirerek bir ilke daha imza attı.

“Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” da Ödeal’ın sektörle ilk defa tanıştırdığı yenilikler arasındaki yerini alıyor.