Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Otellerde doluluk oranı artıyor, ama rakamlar ürkütücü 

Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizm dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. İstanbul’a gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 99,9 azaldı. 

14 Temmuz 2020 Salı 10:48
Otellerde doluluk oranı artıyor, ama rakamlar ürkütücü 

Otellerde doluluk oranı artıyor, ama rakamlar ürkütücü 



Bir önceki aya göre ise İstanbul’a gelen turist sayısı azalırken, Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı arttı. Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile 768, denizyolu ile 79 turist geldi. İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,3 azalırken, doluluk oranları yüzde 6,5’e düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Temmuz 2020 sayısında ele aldı. Yapılan istatistiki değerlendirmeler, İstanbul ve Türkiye turizminin, Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılmasından ciddi kayıplara uğradığını ortaya koydu.

MAYIS’TA 847 TURİST GELDİ
Mayıs ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 847 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Mayıs ayına göre ise İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 99,9 azaldı. Türkiye’ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 23,1 artarak 29 bin 829 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

HAVAYOLU İLE 768, DENİZYOLU İLE 79 ZİYARETÇİ GELDİ
Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki aya göre 157 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 12 bin 693 kişi azaldı. Denizyolu ile gelen yolcu sayısı ise bir önceki aya göre 44 kişi artarken, bir önceki yıla göre 3 bin 269 kişi azaldı. Mayıs ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 46 yabancı ziyaretçi gelirken, en çok ziyaretçi alan havalimanı 366 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Haydarpaşa ise İstanbul’a Mayıs ayında denizyolu ile gelen 79 yabancı ziyaretçiden 39’unu ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

KONAKLAMA TESİSLERİNE GELİŞ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 88,3 AZALDI
Mayıs 2020’de İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,3, bir önceki aya göre ise yüzde 24,7 azalarak 110 bin 675 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da, İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 48 iken, Mayıs 2020’de yüzde 31’e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Mayıs ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 azalarak 263 bin 895 olarak gerçekleşti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 6,5’TA KALDI
İstanbul’da Mayıs 2020’de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 azalarak yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 2,3’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken, yüzde 4,2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu. Mayıs ayında konaklama tesislerinde ortalama kalış süresine bakıldığında; bakanlık belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2,6 gün olarak belirlenirken, belediye belgeli konaklama tesislerinde 2,1 gün olarak belirlendi.

13 BİN VATANDAŞ İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI
İstanbul’da 2020 yılı Mayıs ayında sınır kapılarına göre bakıldığında 13 bin 118 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 11 bin 246’sı havayolu, bin 872’si denizyolu ile geliş yaptı. Sınır kapılarına göre çıkış yapan vatandaşlara bakıldığında ise 10 bin 689 vatandaş havayolu, bin 770 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

HAVAALANLARININ YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 87,6 AZALDI
İstanbul’a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,6 azalırken, bir önceki aya göre artarak 1 milyon 117 bin 120 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 907 bin 253’ünü iç hat, 209 bin 867’sini dış hat yolcuları oluşturdu.

YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 28,3 AZALDI
İstanbul’da Haziran ayında dış hatlarda 84 bin 737, iç hatlarda 9 bin 256 ton yük trafiği gerçekleşti. Yük trafiği bir önceki aya göre dış hatlarda azalırken, iç hatlarda arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 23 azalış gerçekleşti. Haziran ayında Atatürk Havalimanı 68 bin 23 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.

Turizm Bülteni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verileri derlenerek hazırlandı.

İstanbul Turizm Bülteni Temmuz 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
Halk Ekmek'te önemli atama 
Halk Ekmek'te önemli atama 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
D-100 Karayolu'nda temizlik | İBB ekipleri konlarca atık topladı
D-100 Karayolu'nda temizlik | İBB ekipleri konlarca atık topladı
İBB'nin kadın cankurtaranları görevde | Sahiller onlara emanet
İBB'nin kadın cankurtaranları görevde | Sahiller onlara emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
Kuveyt Türk üst üste altıncı kez Türkiye’nin en etik şirketi seçildi
Kuveyt Türk üst üste altıncı kez Türkiye’nin en etik şirketi seçildi
Bunaltıcı sıcaklarda maden suyu dopingi 
Bunaltıcı sıcaklarda maden suyu dopingi 
Çevre ve insan sağlığı için öncelik temiz hava
Çevre ve insan sağlığı için öncelik temiz hava
EİB | Egeli ihracatçılar ASEAN ülkeleriyle STA müzakerelerinin hızlanmasını istiyor
EİB | Egeli ihracatçılar ASEAN ülkeleriyle STA müzakerelerinin hızlanmasını istiyor
Aksigorta, Türkiye genelinde 3.000 acenteye ulaştı
Aksigorta, Türkiye genelinde 3.000 acenteye ulaştı
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 Konusu Korona Sonrası Dünya
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 Konusu Korona Sonrası Dünya
Alman Mühendislik Şirketi EDAG Bilişim Vadisi'nde
Alman Mühendislik Şirketi EDAG Bilişim Vadisi'nde
Uzak Doğu’da Nükleer Buzkıran “Rossiya”nın yapımına başlandı
Uzak Doğu’da Nükleer Buzkıran “Rossiya”nın yapımına başlandı
EİB | Bitkisel yağ ihracatı Haziran’da yüzde 350 arttı
EİB | Bitkisel yağ ihracatı Haziran’da yüzde 350 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim