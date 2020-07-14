Otellerde doluluk oranı artıyor, ama rakamlar ürkütücü





Bir önceki aya göre ise İstanbul’a gelen turist sayısı azalırken, Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı arttı. Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile 768, denizyolu ile 79 turist geldi. İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,3 azalırken, doluluk oranları yüzde 6,5’e düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Temmuz 2020 sayısında ele aldı. Yapılan istatistiki değerlendirmeler, İstanbul ve Türkiye turizminin, Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılmasından ciddi kayıplara uğradığını ortaya koydu.

MAYIS’TA 847 TURİST GELDİ

Mayıs ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 847 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Mayıs ayına göre ise İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 99,9 azaldı. Türkiye’ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 23,1 artarak 29 bin 829 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

HAVAYOLU İLE 768, DENİZYOLU İLE 79 ZİYARETÇİ GELDİ

Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki aya göre 157 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 12 bin 693 kişi azaldı. Denizyolu ile gelen yolcu sayısı ise bir önceki aya göre 44 kişi artarken, bir önceki yıla göre 3 bin 269 kişi azaldı. Mayıs ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 46 yabancı ziyaretçi gelirken, en çok ziyaretçi alan havalimanı 366 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Haydarpaşa ise İstanbul’a Mayıs ayında denizyolu ile gelen 79 yabancı ziyaretçiden 39’unu ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

KONAKLAMA TESİSLERİNE GELİŞ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 88,3 AZALDI

Mayıs 2020’de İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,3, bir önceki aya göre ise yüzde 24,7 azalarak 110 bin 675 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da, İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 48 iken, Mayıs 2020’de yüzde 31’e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Mayıs ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 azalarak 263 bin 895 olarak gerçekleşti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 6,5’TA KALDI

İstanbul’da Mayıs 2020’de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 azalarak yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 2,3’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken, yüzde 4,2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu. Mayıs ayında konaklama tesislerinde ortalama kalış süresine bakıldığında; bakanlık belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2,6 gün olarak belirlenirken, belediye belgeli konaklama tesislerinde 2,1 gün olarak belirlendi.

13 BİN VATANDAŞ İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI

İstanbul’da 2020 yılı Mayıs ayında sınır kapılarına göre bakıldığında 13 bin 118 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 11 bin 246’sı havayolu, bin 872’si denizyolu ile geliş yaptı. Sınır kapılarına göre çıkış yapan vatandaşlara bakıldığında ise 10 bin 689 vatandaş havayolu, bin 770 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

HAVAALANLARININ YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 87,6 AZALDI

İstanbul’a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,6 azalırken, bir önceki aya göre artarak 1 milyon 117 bin 120 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 907 bin 253’ünü iç hat, 209 bin 867’sini dış hat yolcuları oluşturdu.

YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 28,3 AZALDI

İstanbul’da Haziran ayında dış hatlarda 84 bin 737, iç hatlarda 9 bin 256 ton yük trafiği gerçekleşti. Yük trafiği bir önceki aya göre dış hatlarda azalırken, iç hatlarda arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 23 azalış gerçekleşti. Haziran ayında Atatürk Havalimanı 68 bin 23 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.

Turizm Bülteni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verileri derlenerek hazırlandı.

İstanbul Turizm Bülteni Temmuz 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.