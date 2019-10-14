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Otogaza 6 kuruş zam geldi

 Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otagaza 6 kuruş zam geldi.

Otogaza 6 kuruş zam geldi

 Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otagaza 6 kuruş zam geldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:44
Otogaza 6 kuruş zam geldi

Otogaza 6 kuruş zam geldi

   Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otagaza 6 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara’da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir’de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
OtogazZam
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