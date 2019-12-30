Oyuncak İhtisas OSB, PAGDER İşbirliğiyle Kuruluyor



PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “Oyuncak sanayimizin uzun süredir devam eden kümelenme talebini karşılamak adına ilk adımları attık, sektörün dörtte biri Oyuncak İhtisas OSB’de yatırımlarına başlayacak.”

Katma değerli üretimin anahtarı kümelenme

Türkiye’nin oyuncak üretiminin 100 milyon doların üzerinde olduğunu, öte yandan dış ticaret göz önünde bulundurulduğunda üretimin ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde yirmisini karşılayabildiğini ifade eden PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “Ancak, bu bitmiş ürün bazında bir değerlendirmedir. Yerli oyuncak üretiminde ithal edilmek durumunda olunan özellikle elektronik aksamlı yardımcı malzeme vb. yarı mamuller söz konusu olabilmektedir. Kümelemenin en önemli avantajlarından biri yan sanayinin de gelişmesidir. Özellikle aksam ve parça üreten firmalar çoğalabilmektedir. Ayrıca kalıp üreticisi, ambalaj üreticisi vb. yapılar aynı kümenin içine dâhil olmaktadır. Bu kapsamda TOY-KOOP, Asrey İnşaat, PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilecek olan Oyuncak İhtisas OSB’nin önemi çok büyük” dedi. Know-how transferin uygun bir ekolojik sistem yaratması bakımından katma değerli üretimin anahtarının kümelenme olduğunu belirten Gülsün: “Oyuncak İhtisas OSB, PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanı başında yer alacak ve dikey kümelenmenin de güzel bir örneği olacak” dedi.

Türkiye’nin oyuncak sektöründe potansiyeli çok büyük

Açıklamalarına devam eden Gülsün: “dünyanın lojistik olarak en üstün özelliklere sahip ülkeleri arasında yer alıyoruz. Oyuncağın, lojistik olarak hacimli bir ürün olması, bu noktada Türkiye’yi daha da avantajlı bir konuma sahip kılmaktadır” dedi. Yakın dönemde yaşanan devalüasyonlar sebebiyle, TL’nin Yuan karşısında daha rekabetçi bir konuma geldiğini belirten Gülsün: “Bu durum yeni yatırımlar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Modelleme, dizayn ve tasarım başta olmak üzere Ar-Ge’ye yeterli yatırım yapılması durumunda oyuncak sektörümüzün ihracatta çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum” dedi.

Yeni üretim üssü sayesinde ithalatın önüne geçilebilir

Türkiye’nin oyuncak ithalatının kabaca 200 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Gülsün sözlerine “sektörün üretim gücünün, know-how’ının ve markalaşmasının istenilen düzeye çıkması sonrasında bu ithalatın yüksek oranda daralacağını öngörüyorum” diye devam etti. İthalat sırası ve sonrasında da denetimlerin sürdürülmesinin önem arz ettiğini belirten Gülsün: “özellikle fitalat testlerinin yapılması oldukça gereklidir. Bununla birlikte, mağaza ve marketlerde belirli periyotlarla yetkili Bakanlığımız tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerin arttırılması, ürünlerin yetkili kuruluşlara teste gönderilmesi ve ardından uygunsuz ürünler ile ilgili cezai yaptırımların uygulanması kritik öneme sahiptir” dedi.

Oyuncakçılara ucuz üretim imkânı

Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi veren Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, “Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık ile Asrey İnşaat’ın Kırklareli Vize’de Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki iş birliğinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asrey İnşaat olarak Vize’de özel organize sanayi bölgesi kurulması konusunda öncü bir rol izledik ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 2012 yılında Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile yapılan protokol ile 650 bin metrekarelik alanda PAGDER ASLAN Plastikçiler ihtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması yönünde ilk adım atıldı. Özel sektör ve sivil toplum örgütü ilk kez böylesine bir iş birliğine gitti. Ucuz enerjiden yatırım teşvik desteklerine, İstanbul ve Avrupa’ya komşu lokasyondan taşınma kredi desteğine kadar pek çok avantajın yanı sıra modern alt yapı olanakları ve sosyal yaşam alanları ile oyuncak üreticilerimizi uzun yıllardır ihtiyaç duydukları ihtisas OSB’ye kavuşturmayı hedefliyoruz. Başlangıçta 600 bin metrekare ve büyüme alanları ile 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Türkiye’nin ilk Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemize, oyuncak sektörüne ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sektörün 4’te biri Vize’de yerini aldı

Dünyada Çin’in Santo bölgesinde kümelenen oyuncak üreticilerinden sonra ikinci kümelenme modelinin Vize’de hayata geçeceğine dikkat çeken TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık, “Bölgede bugünden sektörümüzün yan kolları ve hizmet sağlayıcı sektörlerinden matbaa, kalıp üreticisi gibi firmalar dahil 38 firma yerini aldı. Bakanlık kayıtlarına göre ülkemizde 156 oyuncak firmasının faaliyet gösterdiğini ele aldığımızda sektörün dörtte birine Vize’de sinerji imkânı sunmuş olacağız. Vize, Pınarhisar, Ahmetbey ilçe ve beldelerinde yaşayan 60 bin kişinin hayatına değer sağlanacak yatırımlarımız ile yeni iş imkanları yaratılacak. Bölgenin üç yıl içerisinde altyapı ve mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması ile üreticilerin tesislerini kurmalarına olanak sağlanmış olacak. 2022’de üretime başlayarak yerleşim yeri sorununu çözen oyuncak sektörü mensuplarımız sektörün katma değer ve markalaşma adına çalışmalarına ağırlık verecek” şeklinde konuştu.