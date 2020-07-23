23 Temmuz 2020 Perşembe 00:18
Özel koyda ayrıcalıklı bir yaşam! Le Meridien Residences Bodrum
Le Meridien Residences Bodrum, havalimanına sadece 15 dakika uzaklıktaki yemyeşil bir yarımadayı kucaklayan, 83.000 m2’lik alana yayılan peyzajlı bahçelere sahip az sayıdaki kullanıma hazır villa ve teras rezidanslar ile seçkin bir yaşam sunuyor…
- Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden
- “A’Design Awards” ile taçlanan modern tasarım
- Tamamı panoramik deniz manzaralı salon ve odalar
- Le Meridien standartlarında full dekorasyon
- 650 metre uzunluğunda özel plaj
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- Dünyadaki farklı mutfaklardan ilham alan gurme restoranlar ve barlar
- Kullanılmayan dönemlerde, rezidansı otele entegre ederek avantajlı gelir elde etme sistemi
- Tesiste bulunan Le Meridien Bodrum Beach Resort’un birinci sınıf lüks otelcilik hizmetlerinden faydalanma olanağı
- Dünyanın ve Türkiye’nin öncü wellness merkezi Vitalica Wellness ile aynı komplekste yaşama ayrıcalığı sunuyor.