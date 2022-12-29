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Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'

EYT konusunda Erdoğan'ın yaptığı düzenleme açıklamasının ardından açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milyonlarca ailenin sevinç yaşadığını söyledi.,

29 Aralık 2022 Perşembe 00:08
Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'

Palandöken 'Milyonlarca aile sevinç yaşıyor'


ANKARA –Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili sorunun çözümünün sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaş sınırı olmadan yeni düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi çözüme kavuştu. Alınan bu kararın ülkemize, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kararın alınmasında emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 


Nureddin Nebati'den EYT açıklaması


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.


Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

Anahtar Kelimeler:
PalandökenEYT
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