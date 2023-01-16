

Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti

Param, Türkiye’de ve dünyada sürdürdüğü büyüme stratejisi doğrultusunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi. 2023 yılı itibarıyla Murat Düzgün, "CHRO - Chief Human Resources Officer" görevine getirilirken; Feyza Dereli Fedar, "CMO - Chief Marketing Officer" olarak atandı. Cansu Müftüoğlu, "CFO - Chief Finance Officer" olurken, Taner Anlatıcı ise "CSIO - Chief Strategy and Investment Officer" görevini üstlendi. 2012 yılından bu yana farklı görevlerde Param'a katkı sağlayan Gamze Koçer, yeni dönemde kariyerine "CCSO - Chief Customer Success Officer" olarak devam edecek. Böylelikle Param, öncülük ettiği fintek sektörüne güçlü kadrosuyla yön vermeyi sürdürecek.

Param "CHRO - Chief Human Resources Officer": Murat Düzgün

Murat Düzgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamladı. Kariyerine 2000 yılında HSBC Bank İnsan Kaynakları ekibinde MT olarak başlayan Düzgün, 2012 yılına kadar Türkiye ve Londra'da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Performans ve Ücret Yönetiminden Sorumlu Departman Yöneticisi olarak çalıştı. Nisan 2012'de Odeabank kurucu yönetim ekibinde kariyerine devam eden Murat Düzgün, 10 yılı aşkın süreçte tüm İK fonksiyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.

Param "CMO - Chief Marketing Officer": Feyza Dereli Fedar

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Feyza Dereli Fedar, çalışma hayatına PwC Türkiye’de başladı. Fedar, Tofaş ve Garanti Bankası’nda pazarlama alanında çeşitli görevler aldı. 2011’de GittiGidiyor’da CRM Müdürü olarak başladığı e-ticaret kariyerine 2012’de Dijital Pazarlama ve CRM Müdürü olarak devam eden Feyza Dereli Fedar, Ağustos 2015’ten itibaren GittiGidiyor’daki görevini Chief Marketing Officer (CMO) olarak sürdürmekteydi.

Param "CFO – Chief Finance Officer": Cansu Müftüoğlu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Cansu Müftüoğlu, çalışma hayatına PwC Türkiye’de başladı. Bağımsız Denetçi olarak başladığı kariyerine 2018 yılında aynı şirkette Yönetim Danışmanı olarak devam eden Cansu Müftüoğlu, Aralık 2020'den itibaren Anatolia Geneworks'de Chief Financial Officer (CFO) olarak çalışmaktaydı.

Param "CSIO - Chief Strategy and Investment Officer": Taner Anlatıcı

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İtalya Bocconi Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayan Taner Anlatıcı, kariyerine Citibank'ta başladı. Uzun yıllar Citibank'ın yurt içi ve yurt dışındaki genel merkezlerinde, sonrasında Morhipo'da finans ve strateji alanlarında çalışan, 2019-2021 yılları arasında ise Hepsiburada'da Strateji Direktörlüğü yapan Anlatıcı, GittiGidiyor'da Chief Strategy and Operations Officer olarak görev yapmaktaydı.

Param "CCSO - Chief Customer Success Officer": Gamze Koçer

Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gamze Koçer, 2012’nin Aralık ayında Param'da göreve başladı. 10 yıllık süreçte birçok farklı birimde başarılı işlere imza atan Koçer; son olarak Param Group bünyesinde Proje Yönetimi ve Operasyon Birimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Ürün ve Süreç Yönetimi Birimlerinden sorumlu TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.