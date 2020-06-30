Parfüm Seçerken ve Kullanırken Bunlara Dikkat Edin!

Amberden çiçekli kokulara, meyveli kokulardan baharatlı ve oryantal esanslara binlerce çeşit parfüm arasından seçim yapmak oldukça zor olabiliyor. Karakterinizle özdeşleşecek doğru parfümü bulmak bu ipuçları ile sandığınızdan çok daha kolay olacak.

Teninize Yakışan Notalara Yönelin

Parfüm seçerken doğru bilinen yanlışlardan biri esmer tene sahip kişilerin baharatlı ve oryantal, açık tenli kişilerin ise daha çiçeksi kokular tercih etmesidir. Ten rengine uygun parfüm kavramı doğru olmadığı gibi kokular aslında cildinizdeki sebum yani yağ miktarına bağlı olarak her tende farklı etki yaratacaktır. Bu nedenle parfüm seçerken farklı kokuları denemekten çekinmeyin ve teninizde kalıcılığı olan alt notaları tercih edin.

Denemek Önemlidir

Parfüm satın alırken her koku farklı tenlerde farklı etkiler bırakacağından denemeniz gerekiyor. Deneme yaparken dikkat etmeniz gereken ilk nokta teninize en fazla 2 farklı parfüm sıkmak. Eğer birçok farklı parfümü deneyecekseniz ve günlere yayacak zamanınız yoksa öncelikle koku kağıtlarına sıkıp içlerinden en beğendiklerinizi ayrıştırarak teninize uygulamanız. Parfümü her iki bileğinizin iç kısımlarına uyguladıktan sonra satın almadan önce bir gün beklemelisiniz. Bunun nedeni parfümlerin 3 farklı notadan oluşması ve aslında ilk sıktığınızda aldığınız kokunun birkaç saat içerisinde geçip gün boyunca diğer notaların ortaya çıkarak harmanlanması. Bu yüzden hem parfümün kalıcılığını test etmek hem de kokunun teninize uyup uymadığını anlamak için denedikten en erken birkaç saat sonra satın alın. Parfüm denemeden önceki yemeğiniz bir gece önce bile olsa teninizin kokusunu etkileyeceğinden baharatsız olmalıdır. Ayrıca duş alıp parfüm, vücut losyonu, deodorant gibi kokulardan vücudunuzu arındırarak temiz bölgeye deneme yapmalısınız. Yine az bilinen bir gerçek de parfüm denemesinin öğle saatlerinde yapılması gerektiği. Bu saatlerde hem koku algınız daha açık olacak hem de terleme gibi kendi ten kokunuzu değiştirebilecek etkenler minimuma iner.

Kokunuzu Değiştirin

Eğer parfüm denemesi yapmaya imkanınız yoksa, daha önceden kullanıp beğendiğiniz parfümlerin alt notalarına yoğunlaşarak internet üzerinden aynı esanslara sahip başka parfümler bulabilirsiniz.

En sevdiğiniz parfümü sürekli kullanmak istemeniz çok normal ancak parfümler de aynı giysilerimiz gibi yere ve mekana göre değişmeli. Kış aylarında burnumuz daha yoğun kokulara çekilirken yaz ayları için bu aromatik kokular ağır gelebiliyor ve cazibesini kaybediyor. Aynı şekilde günlük kıyafetleriniz ile ağır kokular veya şık giysiler ve özel günlerde hafif kokular kullanmak tarzınızla bütünleşemiyor. Bu nedenle az ve kış aylarında ya da farklı mekanlarda kullanmak için en az iki farklı parfümünüzün olması son derece önemli.

Parfümü Doğru Kullanın

Doğru kokuyu seçmek gibi parfümü doğru kullanmak da oldukça önemli. Parfüm kullanırken sıktığınız miktarın artması, kokunun kalıcılığını arttırmayacak aksine hoş olmayan bir esans bırakacaktır. Doğru parfüm sıkımı için yalnızca 6 fıs yeterlidir. Nabız bölgelerinin olduğu boynunuzun iki yanı, iki kulağınızın arkası değil de altı, enseniz ve en önemlisi de kıyafetinize bir kere parfüm sıkarak tüm gün kalıcılık sağlayabilirsiniz. Parfüm kullanımında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da temiz cilde uygulama yaparak sizinle bütünleşen bir koku elde etmeniz. Aksi durumda parfümün esansları tıkanı gözeneklerde cilt ile bütünleşmeyebilir ya da diğer kokular ile birleşerek rahatsız edici olabilir. Özellikle açık renkli kıyafetler giymeyi tercih ettiğiniz günlerde leke kalma ihtimaline karşın üzerinize sıkacağınız parfümü uzaktan kullanmayı tercih edin.

Aşağıdaki kaynaklardan parfüm modellerini inceleyebilirsiniz

https://www.hepsiburada.com/parfumler-c-341406

https://www.eveshop.com.tr/parfum-deodorant/parfum/

https://www.trendyol.com/parfum