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P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler

P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:39
P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler

P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler


P&G Türkiye’den yetişen P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; kendisinden boşalan P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın yönetici Oya Öngör atandı.

Oya Öngör

Bu atamalarla; P&G’nin dünya çapındaki en büyük kategorilerinden ikisinin liderliğinden şirketin ABD’den sonraki en büyük pazarı olan Avrupa’da Türk kadın liderler sorumlu olacak.

Yaklaşık 2 asra yaklaşan tarihiyle dünyanın en önemli hızlı tüketim sektörü şirketlerinden biri olan P&G; her gün yaklaşık 5 milyar insanın hayatına dokunuyor ve markalarıyla günlük hayatın bir parçası oluyor. P&G Avrupa pazarı ise, ABD’den sonraki en büyük ticari pazar konumunda. P&G Avrupa’da yapılan son atamalarla artık şirketin dünya çapındaki en büyük kategorilerinden ikisini Avrupa bölgesinde Türkiye’den yetişmiş kadın liderler yönetecek.

Elvan Önal

P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; kendisinden boşalan P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın yönetici Oya Öngör atandı. Önal ve Öngör’ün Avrupa’da yöneteceği bu iki iş kolu, aynı zamanda P&G’nin dünyadaki en büyük iki kategorisini oluşturuyor.

Gençlere örnek olacak

Atamalar, Türkiye’den yetişen yeteneklerin global başarısı anlamında da büyük bir örnek teşkil ediyor. Çalışma ortamında çeşitliliğe çok önem veren P&G ‘de, Türkiye organizasyonunun yüzde 60’ı, genişletilmiş icra kurulunun ise yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca yurt dışına gönderilen kadın yönetici oranı da yüzde 52. Bu bakış açısıyla; 4 yıldır hızlı tüketim sektörünün satış departmanlarında daha fazla kadın liderin yer alması için “Geleceğin P&G’li Kadın Liderleri Programı”nı sürdüren kurumun; önümüzdeki dönemde de global pozisyonlara pek çok çalışan göndermesi bekleniyor. P&G ve markaları aynı zamanda kadınların ve genç kızların öz güvenlerini ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan programları ve kampanyalarıyla, toplumsal cinsiyet alanında da topluma katkıda bulunmaya devam ediyor.

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