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Pırlanta'da rapor vurgunu iddiası | HRD Antwerp'ten yalanlama geldi

Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ortaya atılan 'HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi' başlıklı haberine, söz konusu değerlendirme şirketinden açıklama geldi.

19 Ekim 2021 Salı 22:44
Pırlanta'da rapor vurgunu iddiası | HRD Antwerp'ten yalanlama geldi

Pırlanta'da rapor vurgunu iddiası | HRD Antwerp'ten yalanlama geldi



Cumhuriyet Gazetesi'nin Seyhan Avşar imzalı haberi mücevher ve kuyum dünyasını karıştırırken, iddiaların odağındaki HRD Antwerp’in İstanbul Ofisi bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların ve haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Açıklamada HRD Istanbul laboratuvarının TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 2017 yılında akredite edildiği belirtilerek şirketin hem Türkiye hem de dünya çapında geliştirdiği kalite ve inovasyon ile öncü olduğu belirtidli. 

Haberde iddia edilen HRD Antwerp İstanbul Ofisi'nin kapatıldığı iddiaları, yapılan açıklama ile çürütülürken şu bilgiler yer aldı;

HRD Antwerp İstanbul olarak bugüne kadar hep işimize odaklandık ve basın bülteni yayınlamadık. TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ISO 17025 akreditasyonu ile kayıt edilmiş olan ve 2017’den bu yana denetlenen HRD Istanbul laboratuvarı olarak bizim işimiz uluslararası standartlarda ve maksimum hassasiyette incelemeler yaparak değerli taş sertifikaları ve mücevher raporları üretmektir. Gerek dünyanın rekabet gücü en yüksek mücevher sektörlerinden birisi olan Türk Mücevher Sektörü ve gerekse değerli taşı-mücevheri olan tüketiciler için hazırladığımız raporların değerini, önemini bilmekte ve buna hak ettiği özeni göstermekteyiz.
HRD İstanbul olarak sertifika ve rapor kalitesini yükseltecek AR-GE çalışmalarımızı da yaptık ve dünya çapında inovasyonlara imza atarak daha hassas incelemeler yapılarak hata oranını en aza indirmeyi başardık. Tüm bu buluşlarımız ve geliştirdiğimiz sistemler bugün dünya çapında kullanılmaktadır. Türk Mücevher Sektörü de, ürettiği ürünleri gerek pırlantaları tek tek mücevher haline dönüşmeden önce sertifikalandırarak gerekse ürün olarak Mücevher Raporu ile dünya pazarlarına arz etmektedir.


Herkes elmas laboratuvarlarına gönderilen değerli taşların sonuçlarının yüksek çıkmasını ister; bundan sonra da isteyecektir. Ancak bu mümkün değildir. Bunu yapmak varlık nedenimizi ortadan kaldırmaktır. Nasıl hastanede kan tahlilinizde olmayan bir değer yazılamazsa bizim yaptığımız işte de aynı durum geçerlidir. HRD’ye değer katan şey raporlarının dünyanın her yerinde sorgulanmadan kabul görmesidir. Bu nedenle HRD belgeli ürünler dünyanın her yerindeki alıcılar tarafından güvenle alınabilmektedir.

Türk Mücevher Sektörüne hizmet veren HRD dahil hiçbir pırlanta laboratuvarı, Cumhuriyet Gazetesi’nde 19 Ekim 2021 tarihinde Seyhan Avşar imzasıyla yayınlanan ve hiçbir haber niteliği taşımayan art niyetli iftiraları hak etmemektedir.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan metinde, bir haberde bulunması gereken hiçbir özellik bulunmamaktadır. Pek çok değerli gazetecinin yetiştiği, adeta bir okul olan Cumhuriyet Gazetesi’nde böyle bir metnin haber yerine konarak yayınlanmasını ve bu metni haber diye alıntı yaparak yayınlayan herkesi haberciliğini sorgulamaya davet ediyoruz. Bu haliyle bu metin planlı bir saldırı, iftira kampanyasının parçasıdır. HRD İstanbul olarak bu karalama kampanyasının arkasındakilerle yasal haklarımızı kullanarak hesaplaşacağız.


Haberdeki iddialar bir sokak atışmasında kullanılabilecek şekilde herhangi bir delil, bilgi, belge içermemektedir. Kimin iddia ettiği bile belli değildir. Kaldı ki gazeteciler kendilerine ulaşan iddiaların doğruluğunu araştırmakla mükelleftirler. Bir iddia en az iki yerden teyit edilmeli, iddiaya muhatap olan kişi ya da kuruluşların da iddiayla ilgili görüşü alınmalıdır.


HRD İstanbul olarak bu iddiaların asılsız olduğunu, tüm sertifika ve raporlarımızın arkasında olduğumuzu duyurmak istiyoruz.

Bugün medyada giderek yayılan metni yazan ve yayınlayan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal süreci başlattığımızı ilan etmek istiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi ve bu gazetede yayınlanan metni alıntı yaparken HRD görüşüne yer vermeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı duyuruyoruz. 

Türk basını, Türkiye’nin gururu olan kuyumculuk sektörünü, HRD Antwerp üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan manipülasyonlara kurban etmemelidir.
 

Anahtar Kelimeler:
PırlantaVurgunHRD AntwerpHRD
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