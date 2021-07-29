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Polifarma’ya İnsana Saygı Ödülü

Türkiye sağlık sektöründe 35 yıldır üretim yapan yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma, Kariyer.net tarafından düzenlenen 19. İnsana Saygı Ödülleri'nde başarılı insan kaynakları çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:39
Polifarma’ya İnsana Saygı Ödülü

Polifarma’ya İnsana Saygı Ödülü

 

Kariyer.net tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en köklü insan kaynakları ödülü “İnsana Saygı Ödülleri”nin bu yılki kazananları açıklandı. Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, başarılı insan kaynakları çalışmalarıyla aday başvurularını yüzde 100 olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan şirketlere verilen Kariyer.Net İnsana Saygı Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

Yeni yetenekleri keşfederek istihdama katkı sağlamayı hedeflelen Polifarma son bir yılda Kariyer.Net üzerinden yapılan 60 bini aşkın başvuruya 2 gün içinde yüzde 99 dönüş sağladı, ayrıca 220 kişiyi işe aldı. Kaliteli insan kaynağına sürekli yatırım yapan Polifarma, Lider Gelişim Akademisi ve Polifarma Eğitim Akademisi ile çalışanlarının hayatın her alanında gelişimini destekliyor.

Polifarma İlaç Hakkında:

Hastane ürünleri alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan Polifarma, IV (damar yolu) ilaç ve serum alanında 35 yıllık geçmişe sahip, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasıdır. 1983 yılında Aroma İlaç'ı kuran Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, 1986 yılında Polifarma İlaç'ı satın alarak faaliyetlerine aynı adla devam etmiştir. Türkiye’de serum alanında sektör lideri olan Polifarma, faaliyetlerine yıllık 350 milyon kutu üretim kapasiteli, 77 bin metrekare alana kurulu Ergene/Tekirdağ tesisinde devam etmektedir. Aynı anda PVC/PP torba ve şişe, Ampul, Flakon, PFS formlarında üretim kabiliyetine sahip Polifarma, 11 farklı teröpatik alanda tüm formlarda 495 ruhsatlı ürün sahibidir. Yenilikçi ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk lipid ürününü geliştiren, ilk üç odalı beslenme solüsyonunu ve periton diyalizi alanında Dünya’da ilk SAPD cihazı üreten Polifarma, Türkiye’yi global pazarda da temsil etmektedir. Polifarma, 2025 yılında global bir lider olma vizyonu ile büyümeye devam etmektedir.

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